Aufzug zum Nahost-Konflikt verlief größtenteils störungsfrei

Mannheim-Mitte (ots) – Am Samstag 06.01.2024 zwischen 14-17:30 Uhr kam es im innerstädtischen Bereichs Mannheims zu einer angemeldeten Versammlung mit einem Aufzug zum Nahost Konflikt. Im Rahmen der Kundgebungen kam es mehrfach zu Ausrufen bei denen der Anfangsverdacht einer Straftat besteht. An der Versammlung nahmen ca. 500 Personen teil.

Es kam aufgrund des Aufzuges zu Beeinträchtigungen des Straßen- und Schienenverkehrs. Im Bereich der Haltestelle Wasserturm kam es von außerhalb der Versammlung zur Darstellung eines volksverhetzenden Grußes. Diesbezüglich erfolgt eine Strafanzeige. Zu körperlichen Übergriffen kam es im Rahmen der Versammlungslage nicht.

Lieferdienst verliert Pakete

Mannheim (ots) – Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurden die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen am Freitag 05.01.2024 gegen 18.20 Uhr gerufen. Ein Lieferdienst hatte unter anderem aufgrund seiner rasanten Fahrweise verschiedene Warensendungen in der Braunschweiger Allee verloren.

Zeugen bemerkten die auf der Straße liegenden Pakete und Päckchen und verständigten die Polizei, die sich der Ware annahm und sie sicherstellte. Auch wenn die Zustellung nun wohl etwas länger dauern dürfte, werden sich die Empfänger freuen, dass sie ihre Bestellungen trotz der widrigen Umstände doch noch erhalten.

Mann vor Discothek verprügelt

Mannheim-Quadrate (ots) – Am frühen Samstag 06.01.2024 gegen 01.30 Uhr, flogen in einem Club im N-Quadrat die Fäuste. Mehrere Personen aus einer Gruppe gingen zunächst in der Lokalität auf eine andere Gruppe los. Der Streit verlagerte sich dann auf die Straße vor dem Club. Dort wurden einem 21-Jährigen dann mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzt.

Er klagte über Kopfschmerzen und musste im RTW behandelt werden. Eine 22-Jährige wurde geohrfeigt. Die Täter, die mutmaßlich aus Berlin stammen, konnten unerkannt flüchten. Leider konnten die Geschädigten nur eine dürftige Personenbeschreibung abgeben. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unfall mit 3 beteiligten PKW, 3 Personen leicht verletzt

Mannheim (ots) – Am Samstag 06.01.2024 um 11 Uhr im Bereich der Wilhelm-Varnholt-Alle in Höhe des Verkehrsübungsplatze, zu einem Verkehrsunfall bei dem 3 Fahrzeuge beteiligt waren. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen, fuhr ein 64-jähriger Man mit seinem VW, Golf mit nicht angepasster Geschwindigkeit in Richtung Stadtmitte.

Hier übersah er die, aufgrund einer Rotlicht anzeigen Lichtzeichenanlage, verkehrsbedingt auf dem rechten geradeaus Fahrstreifen stehenden Fahrzeuge und fuhr einem BMW auf. Durch die Kollision wurde der BMW, der durch einen 44-jährigen Mann gefahren wurde, wiederum auf einen VW, Tiguan geschoben. Der Tiguan landete letztendlich auf einer Verkehrsinsel, der BMW kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Durch die Kollision verletzten sich alle beteiligten Verkehrsteilnehmer leicht. Zwei der Beteiligten wurden kurzfristig zur ärztlichen Versorgung in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht. Der Gesamtschaden der Fahrzeuge wird auf 36.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe und der Unfallörtlichkeit, die sich über beiden Fahrstreifen zog, musste der Verkehr für den Zeitraum von 11-13:30 Uhr umgeleitet werden. Hierbei kam es zu einem mittelmäßigen Rückstau. Nachdem alle Fahrzeuge durch Fachfirmen abgeschleppt und die Fahrbahn wieder gereinigt war, konnte die Strecke wieder frei gegeben werden und der Verkehr entspannte sich recht zeitnah. Die weiteren Unfallermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt übernommen.

Fahrzeugbrand im Winkelweg – Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Freitagabend wurde in Käfertal im Winkelweg, ein Brand eines geparkten Fahrzeuges gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein, im Frontbereich brennender BMW X5, festgestellt werden. Durch die Anwohnerschaft wurden erste Löschversuche vorgenommen, welche durch die alarmierte Feuerwehr dann gänzlich erfolgreich beendet werden konnten.

Den ersten Ermittlungen zufolge wurde das Fahrzeug vorsätzlich in Brand gesteckt. Der geschätzte Sachschaden liegt bei ca. 40.000 Euro. Ermittlungen wurden aufgenommen. Personen kamen bei dem Brandgeschehen nicht zu Schaden.

In diesem Zusammenhang sucht das Polizeipräsidium Mannheim Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich unter: 0621/174-4444 an die Kriminalpolizeidirektion, zu wenden.