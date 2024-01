Fremden Zaun beschädigt um eigenen Pkw zu befreien

Wieblingen (ots) – In der Zeit zwischen Freitag 05.01.2024, 17 Uhr und Samstag 06.01.2024, 10:30 Uhr, befuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw den Feldweg am Kreisverkehr Sandwingert/L637 parallel zum Pariser Weg in Fahrtrichtung A 656. Hier wollte dieser wenden, wobei er sich aufgrund des aufgeweichten Untergrunds festfuhr.

Daraufhin nahm er mehrere Holzlatten eines privaten Sichtschutzzaunes und schob diese als Hilfsmittel unter die Räder, um das Fahrzeug aus dem aufgeweichten Untergrund zu befreien. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte.

Der Sachschaden am Zaun wird auf ca. 200 EUR geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter 06221-3418-0 zu melden. JN

Defekte Zimmerlampe löst Brand aus

Weinheim (ots) – Am Freitag 05.01.2024 gegen 12:50 Uhr wurde ein Brand in der Weinheimer Bachgasse, gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde, im Erdgeschoss des betroffenen Einfamilienhauses, eine deutliche Rauchentwicklung wahrgenommen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand allerdings schnell und kontrolliert löschen. Personen kamen bei dem Einsatzgeschehen nicht zu Schaden.

Als Brandursache konnte eine, aufgrund eines technischen Defektes in Brand geratene Zimmerlampe, ausgemacht werden. Der Sachschaden bei dem Brandgeschehen wurde auf ca. 3.000 Euro beziffert. Bedingt durch die Einsatzmaßnahmen vor Ort musste die angrenzende B3 zeitweise, in beide Fahrtrichtungen, voll gesperrt werden.

Pkw fährt gegen Mauer – 2 verletzte Personen

Neckarbischofsheim (ots) – Am Sonntag 07.01.2024 gegen 11.30 Uhr, kam es in der Nähe der Hauptstraße von Neckarbischofsheim zu einem Verkehrsunfall, an welchem ein Pkw beteiligt war. Der 82-jährige Fahrzeugführer eines BMW X1 war zusammen mit seiner 80-jährigen Beifahrerin in der Straße Obere Mühlbachgasse unterwegs und verlor auf Höhe der Bergstraße aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw.

In der Folge fuhr der 82-Jährige mit seinem X1 frontal gegen eine dortige Mauer. Beide Airbags im Fahrzeug lösten aus. Durch den Aufprall wurden sowohl Fahrer als auch Beifahrerin verletzt. Der Fahrzeugführer wurde mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Seine Beifahrerin wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht.

Der Pkw, an welchem Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Unfallstelle war neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die Feuerwehr zugegen. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg.

Unfall mit LKW auf der Autobahn

Wiesloch-Rauenberg (ots) – Am Samstag 06.01.2024 wurde die Polizei kurz nach 18 Uhr, zu einem Unfall auf der A 6 zwischen Wiesloch und Sinsheim in Fahrtrichtung Heilbronn alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache war es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW und einem LKW gekommen, in dessen Verlauf sich der LKW auf der Fahrbahn querstellte und sie daher zunächst blockierte.

Durch die Einsatzkräfte konnte der LKW zur Seite gefahren und die Fahrbahn ab 18.25 Uhr wieder freigegeben worden. Zuvor war der Verkehr bereits an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg abgeleitet worden, weshalb es zu keinem größeren Rückstau kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Sattelzug konnte die Fahrt selbstständig fortsetzen.

Pkw vs. Straßenbahn

Schriesheim (ots) – Am Freitag 05.01.2024 gegen 19:30 Uhr, ereignete sich auf der Schriesheimer Landstraße, in der Höhe der dortigen ARAL-Tankstelle ein Verkehrsunfall, unter Beteiligung einer Straßenbahn.

Ein 55-jähriger Opel-Fahrer fuhr zu dieser Zeit von dem Tankstellengelände auf die Landstraße und kollidierte, vermutlich in Folge Unachtsamkeit, mit der zeitgleich passierenden Straßenbahn, welche in Richtung Weinheim unterwegs war. Glücklicherweise kam es zu keinem Personenschaden. Jedoch entstand am Opel ein Frontschaden von ca. 2.000 Euro. Die betroffene Straßenbahn trug ebenfalls ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro davon.

Beide Fahrzeuge blieben trotz des Unfallgeschehens fahrbereit, jedoch musste die Straßenbahn eine unfallbedingte Ausfallzeit von ca. 45 Minuten verzeichnen.