Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 26-Jähriger und 31-Jähriger wegen Bandendiebstahl in Untersuchungshaft

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim.

Am 04.01.2023 begaben sich gegen 15 Uhr zwei Männer im Alter von 26 und 31

Jahren gemeinsam mit einem weiteren, noch unbekannten Mann in einen

Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße in Sinsheim. Dort erweckten sie in der

Parfumabteilung zunächst den Eindruck, ernsthaft an einem Kauf interessiert zu

sein, nutzten aber die Ablenkung der Mitarbeiter um die Sicherheitsetiketten von

verschiedenen Parfumpackungen zu entfernen. Im weiteren Verlauf verdeckte eine

der Personen die Handlungen der anderen beiden vor der Überwachungskamera,

welche die nun ungesicherten Parfums im Wert von ca. 1.050 Euro in ihre Jacken

steckten. Anschließend verließen die drei Tatverdächtigen das Geschäft ohne die

Waren zu bezahlen.

Zwei der Tatverdächtigen konnten im Anschluss von einer Streife des

Polizeireviers Sinsheim vorläufig festgenommen werden. Die Identität des dritten

Beschuldigten ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragte daraufhin beim Amtsgericht

Heidelberg Haftbefehle wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr gegen die beiden

vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen.

Sie wurden am 05.01.2024 der zuständigen Haftrichterin am Amtsgericht Heidelberg

vorgeführt, welche die Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. Anschließend

wurden die Beschuldigten in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Festnahme nach Verkehrskontrolle; Mann transportiert 1 kg Marihuana in seinem Fahrzeug

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag um 15:45 Uhr befuhr ein

25-jähriger Mercedes-Fahrer den Kreuzungsbereich des Multirings / Breslauer

Straße. Als eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Weinheim den Fahrer einer

Verkehrskontrolle unterziehen wollte, drückte der 25-Jährige plötzlich aufs Gas

und versuchte zu flüchten. Er beschleunigte sein Fahrzeug über den Multiring in

Fahrtrichtung Händelstraße und bog anschließend auf die Westtangente ab. An der

Einmündung zur Mierendorffstraße leistete der 25-Jährige schlussendlich den

Anhaltesignalen des Streifenwagens Folge und kam in der Thaddenstraße zum

Stehen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten die Beamten Bargeld im hohen

dreistelligen Bereich feststellen. Weiterhin versteckte der 25-Jährige insgesamt

1 Kilogramm Marihuana in seinem Fahrzeug. Bei einer anschließend durchgeführten

Wohnungsdurchsuchung wurde zudem szenetypisches Verpackungsmaterial aufgefunden

werden. Das Bargeld, die Betäubungsmittel sowie das Fahrzeug wurden

sichergestellt. Der 25-Jährige wurde für weitere strafprozessuale Maßnahmen zum

Polizeirevier Weinheim verbracht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen

wurde der 25-Jährige nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft Mannheim

letztendlich wieder auf freien Fuß entlassen.

Die Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

dauern an.

Neckargmünd/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Einparken Auto gerammt

Neckargmünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag gegen 14:00 Uhr fuhr ein

24-jähriger Ford-Fahrer beim Einparken gegen einen im Angelhofweg geparkten VW.

Dabei beschädigte er den Kotflügel des Autos auf der vorderen linken Seite. Der

Sachschaden beläuft sich auf knapp 5.000 Euro. Eine Streife des Polizeireviers

Neckargmünd nahm den Unfall auf und veranlasste den Austausch der Personalien

der beiden Unfallbeteiligten.

Sulzbach/Rhein-Neckar-Kreis: Geldkasse nach Einbruch aus Friseursalon entwendet – Polizei sucht Zeugen

Sulzbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt

in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach eine bislang unbekannte

Täterschaft in einen Friseursalon in der Straße Nördliche Bergstraße ein. Nach

bisherigen Ermittlungen beschädigte die unbekannte Täterschaft das Schloss der

Eingangstüre und gelangte so in das Innere und entwendete eine Kasse. In dieser

befanden sich mehrere Hundert Euro. Das Polizeirevier Weinheim leitete die

Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06202-1003-0 zu melden.

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch um 11:15 Uhr beobachte ein

Zeuge wie ein schwarzer Kastenwagen der Marke Citroen, mit Heidelberger

Kennzeichen, die Hauptstraße in Reilingen befuhr und dabei einen geparkten Ford

an dem linken Außenspiegel sowie der Fahrertür streifte und davon fuhr. Das

Polizeirevier Hockenheim leitete Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht ein.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205 2860-0 zu melden.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in mehrere Gartenlauben

Wiesloch (ots) – Zu mehreren Einbrüchen in einer Kleingartenanlage in der Straße

In den Talwiesen kam es in der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 16:30

Uhr. Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter hebelten zunächst die Tür des

Umgrenzungszauns auf und gelangten so auf das Gelände. Auf dem Gelände wurden

-zum derzeitigen Zeitpunkt- bislang vier Gartenhäuschen aufgebrochen und diverse

Gegenstände entwendet. Der Sach- und der Diebstahlschaden ist bislang noch nicht

bezifferbar. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zu den Täterinnen oder Tätern, bzw. zu den Einbrüchen machen

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Tel.-Nr.:

06222-57090 zu melden.