Heidelberg: Bei knapp 20 Fahrzeugen Luft abgelassen; Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch, 18:30 Uhr, und Donnerstag,

08:00 Uhr, lies eine bisher unbekannte Täterschaft im Stadtteil

Heidelberg-Neuenheim die Luft aus mehreren Fahrzeugreifen ab. Nach bisherigem

Stand der Ermittlungen sind hiervon 18 Fahrzeuge betroffen, bei denen die

Unbekannten bei mindestens einem Reifen die Luft abließen. Teilweise wurden

durch die Tathandlung die Ventile beschädigt oder gar vollständig entfernt. Der

entstandene Sachschaden ist bislang noch nicht bezifferbar und Teil der

laufenden Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang sucht das Polizeipräsidium Mannheim Zeuginnen und Zeugen

des Geschehens. Diese werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 an die

Kriminalpolizeidirektion zu wenden.

Heidelberg: Zwei Personen durch Schläge schwer verletzt – Taterverdächtiger ermittelt

Heidelberg (ots) – Nachdem am Dienstagabend um 23.20 Uhr ein 35-Jähriger am

Willy-Brandt-Platz zunächst einen 40-jährigen Passanten unvermittelt und aus

bislang unbekannten Gründen mit der Faust ins Gesicht schlug, stürzte dieser

aufgrund des Schlages zu Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Im

weiteren Verlauf verletzte der Tatverdächtige den 43-jährigen Begleiter des

Passanten ebenfalls mit einem Faustschlag in dessen Gesicht und flüchtete

anschließend. Zwei Zeugen, die das Geschehen beobachtet hatten, verfolgten den

Flüchtigen zunächst, verloren diesen aber aus den Augen. Sowohl der 43-Jährige

als auch der 40-Jährige wurden so schwer verletzt, dass sie zur weiteren

medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden

mussten, wo sich der 40-Jährige aktuell noch befindet. Zu den genauen

Verletzungen liegen keine Erkenntnisse vor. Durch intensive Ermittlungen des

Polizeireviers Heidelberg-Mitte konnte die Identität des 35-Jährigen ermittelt

werden. Er muss sich nun wegen Körperverletzung in zwei Fällen strafrechtlich

verantworten. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern weiterhin an.

Heidelberg: Einbruch in Erdgeschosswohnung – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag suchten in der Zeit von 11:30 Uhr bis 18 Uhr,

bislang unbekannte Täterinnen oder Täter eine Erdgeschosswohung in der

Emmertsgrundpassage auf. Hierzu begaben sie sich über den Vorgarten zum

Küchenfenster und hebelten dieses auf. Im Obergeschoss der zweistöckigen Wohnung

wurden Schränke und Kommoden durchsucht, aus dem Schlafzimmerschrank wurde ein

ganzer Tresor entwendet. Die Schadenshöhe der entwendeten Gegenstände, unter

anderem Bargeld und Schmuck, beläuft sich auf mehrere tausend Euro im

fünfstelligen Bereich. Die Spezialisten der Kriminaltechnik der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wertet die gesicherten Spuren derzeit aus.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem kriminalpolizeilichen

Hinweistelefon, unter der Tel.-Nr.: 0621/174-4444, zu melden.