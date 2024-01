Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitagmorgen, dem 05.01.2023 kam es gegen 09:55 Uhr auf der L214 zwischen Weiler und Bingen am Rhein zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Die 25-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem PKW die L214 aus Bingen kommend in Fahrtrichtung Weiler. In der dortigen langgezogenen Rechtskurve kam die Fahrzeugführerin aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur und kollidierte dort mit dem PKW der entgegenkommenden 56-jährigen Fahrzeugführerin. In diesem Fahrzeug befanden sich zudem drei Kinder im Alter zwischen 8 und 11 Jahren. Alle Fahrzeuginsassen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zwecks Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die L214 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme ca. 2 Stunden vollgesperrt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst befanden sich ein Notarztwagen sowie mehrere Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr Weiler im Einsatz. Wieso die Unfallverursacherin auf die Gegenspur kam ist Gegenstand der Ermittlungen.

Versammlungen der Landwirte am Montag – Informationen des PP Mainz

Mainz (ots) – Im gesamten Dienstgebiet des PP Mainz wird es zu demonstrativen

Ereignissen kommen.

Die Hintergründe rund um die angemeldeten Versammlungen setzen wir voraus.

Am Montagmorgen, 08.01.2024 werden ab 6 Uhr ein großer Teil der Anschlussstellen

der A60/61/63 blockiert sein. Nach derzeitigem Stand sollen gemäß Vorgaben der

ADD diese Blockaden bis ca. 7:00 Uhr andauern.

Im Anschluss finden Sternfahrten zu verschiedenen Zielen statt. Als Hauptziel

gilt dabei die Landeshauptstadt Mainz. Dort werden ein Teil der Traktoren in die

Innenstadt geleitet werden, der weitaus größere Teil wird auf das Messegelände

in Mainz Hechtsheim fahren. Die Innenstadt von Mainz wird daher ab ca. 8 Uhr

durch ca. 100 Traktoren befahren werden. Insbesondere im Bereich des

Regierungsviertels werden einzelne demonstrative Ereignisse zu Behinderungen im

Individualverkehr führen. Auch die Ludwig-Erhard-Allee, ab Anschlussstelle

Hechtsheim-West wird mehrere Stunden lang erheblich betroffen sein.

Eine sehr große Anzahl Traktoren, voraussichtlich weit über 1000 werden aus dem

Bereich Koblenz (über die A61) im Laufe des Vormittags, ab voraussichtlich 11

Uhr in Bingen erwartet. Dieser Aufzug wird sich am Nahetaldreieck teilen. Von

diesem Aufzug werden ca. 350 Traktoren den Weg über die A60 nach Mainz nehmen.

Der größere Anteil wird den Rückweg über die A61 in Richtung Koblenz antreten.

Vormittags wird es auf der BAB 61 zwischen Koblenz und Bingen in Fahrtrichtung

Süden zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen (Fahrtrichtung Norden ist frei).

Nachmittags wird es in Fahrtrichtung Norden zwischen Bingen und Koblenz zu

Verkehrsbeeinträchtigungen kommen (dann wäre Fahrtrichtung Süden frei).

Im Bereich Bad Kreuznach werden ca. 50 Traktoren erwartet, welche sich im Laufe

des Vormittags im Bereich der Kreuznacher Innenstadt bewegen werden. Auch hier

ist mit Behinderungen zu rechnen. Im Bereich Worms werden mehrere hundert

Traktoren erwartet. Insbesondere im Bereich der Rheinbrücke wird es zu

erheblichen Behinderungen kommen.

Aufgrund der sehr hohen Teilnehmerzahl der angemeldeten Versammlungen und des

Platzbedarfs von Traktoren unter Wahrung von Sicherheitsabständen und Beachtung

der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer ist zum Teil mit mehreren Kilometer

langen Kolonnen zu rechnen. Diese werden auf den Autobahnen nur mit reduzierter

Geschwindigkeit und an Engstellen zum Teil gar nicht überholt werden können.

Zur Wahrung der Verkehrssicherheit kommt es auf der A63 ab der AS Göllheim über

das Autobahnkreuz Alzey in Richtung Mainz zu einer Vollsperrung bereits vor

sechs Uhr. Weitere Vollsperrungen im Bereich der A61 und A60 sowie von

Landstraßen sind jederzeit, nach aktueller Beurteilung möglich. Die A 63 von

Mainz in Fahrtrichtung KL wird immer frei befahrbar sein.

Das Polizeipräsidium Mainz steht, insbesondere in enger Zusammenarbeit mit der

Versammlungsbehörde der Stadt Mainz, in sehr engem und kooperativen Austausch

mit den Anmeldern aller Versammlungen und gewährleistet mit weit über 400

zusätzlichen Einsatzkräften die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger und der

Versammlungen. Verstöße gegen Versammlungsauflagen, insbesondere Straftaten

werden konsequent verfolgt. Die Polizei bittet bereits jetzt um Geduld und

insbesondere Verständnis für die Anliegen aller Menschen, seien es

Versammlungsteilnehmer oder Bürgerinnen und Bürger bei der Bewältigung ihres

Alltags.

Die Pressestelle des Polizeipräsidium Mainz wird am Montag ab sechs Uhr aktuelle

Informationen zur Verfügung stellen.

Mainz – Laubenheim, unklare Verdachtslage löst Polizeieinsatz aus

Mainz-Laubenheim (ots) – Nachdem am frühen Donnerstagabend der Verdacht einer

Bedrohung zum Nachteil einer 30-jährigen Mainzerin mitgeteilt wurde, kam es in

Mainz-Laubenheim zu einem größeren Polizeieinsatz.

Der Polizei wurde gegen 17:45 Uhr durch einen Zeugen telefonisch mitgeteilt,

dass es bei einem befreundeten Ehepaar zu einem heftigen Streit gekommen sei, in

dessen Anschluss sich sein Bekannter, ein 34-jähriger Mann aus Mainz bei ihm

gemeldet habe. Im Rahmen dieses Gespräches ergaben sich Hinweise darauf, dass

der Verantwortliche, ein Sportschütze, seine Ehefrau möglicherweise verletzt und

mit einer Waffe bedroht habe.

Nach umgehenden Büroermittlungen und aufgrund der recht unklaren Verdachtslage

wurde die Örtlichkeit in Mainz-Laubenheim durch mehrere Polizeistreifen

aufgesucht.

Durch mehrere Polizeistreifen mit angelegter Schutzausrüstung wurde das Anwesen

in Mainz-Laubenheim anschließend umstellt, die Straße und Zufahrt kurzzeitig

gesperrt.

In der Wohnung konnten der 34-Jährige verantwortliche Mainzer und seiner

Ehefrau, beide unverletzt, angetroffen werden. Eine erste Befragung der beiden

Eheleute ergab keine Hinweise auf strafbare Handlungen, die vorläufige

Überprüfung hinsichtlich des Verdachtes der Schusswaffe ergab, dass sich diese

berechtigt im Besitz des Mannes befindet. Der Verdacht der Bedrohung bestätigte

sich in diesem Zusammenhang nicht.