Auf Grund bundesweiter Versammlungen und Aufzüge am Montag (08.01.2024) werden auch in der Vorder- und Südpfalz Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet – Hinweise der Polizei

Im Zusammenhang mit bundesweiten Aktionen haben der Bauernverband und andere Organisationen für kommenden Montag (08.01.2024) zahlreiche Demonstrationen im Bereich der Vorder- und Südpfalz angemeldet.

Obwohl die Polizei die Versammlungen und Aktionen begleitet, wird es wahrscheinlich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen, insbesondere im frühmorgendlichen Berufsverkehr.

Regionale Protestaktionen sollen am Montagmorgen an folgenden Orten durchgeführt werden:

an der Autobahn 6 an den Anschlussstellen Grünstadt und

Wattenheim

Wattenheim an der Autobahn 65 an den Anschlussstellen Edenkoben, Rohrbach,

Kandel-Nord und -Süd

Kandel-Nord und -Süd an der B 9 an den Anschlussstellen Rülzheim-Nord und Jockgrim

(Industriegebiet)

(Industriegebiet) an der B 10 an der Auffahrt Landau-Godramstein

auf der L 512 in Richtung B 10 bzw. Richtung A 65

an den Auffahrten zur B 38 bei Landau-Ebenberg

An diesen Straßenabschnitten ist ein Auffahren auf diese ab voraussichtlich 6 Uhr bzw. 6:30 Uhr für die Dauer von einer Stunde nicht möglich. Auch wenn die Ausfahrten frei bleiben, müssen sie dennoch mit spürbaren Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen.

Dabei wird es nicht nur während der Dauer der Versammlungen zu Behinderungen kommen, sondern auch davor und danach wegen der An- und Abreise der Versammlungsteilnehmenden mit ihren Traktoren.

Neben diesen regionalen Versammlungen ist am Montagmorgen ab 8 Uhr auch eine Sternfahrt mit mehreren hundert Traktoren nach Ludwigshafen über folgende Straßen geplant:

aus dem Süden ab der Anschlussstelle Schwegenheim (B272) über

die B 9

die B 9 aus westlicher Richtung ab der Anschlussstelle Neustadt-Süd über

die Autobahn 65 und vom Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim über die

A 650

die Autobahn 65 und vom Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim über die A 650 aus dem Norden vom Festplatz Worms über die L 523 durch

Frankenthal und danach auf die B 9 in Richtung Oggersheimer

Kreuz

Die Sternfahrt endet an der Friedrich-Ebert-Halle in der Erzbergerstraße in Ludwigshafen, wo am Vormittag ab 10:30 Uhr eine Kundgebung geplant ist, die voraussichtlich gegen 13:30 Uhr enden soll.

Die Traktoren der Sternfahrt nach Ludwigshafen werden zentral über folgende Strecke zur Friedrich-Ebert-Halle polizeilich begleitet:

aus allen Richtungen zum Oggersheimer Kreuz (A 650 / B 9)

A 650 bis zur Abfahrt Ludwigshafen-Oggersheim-Süd

Kreisstraße 3 bis zur Mannheimer Straße

Mannheimer Straße bzw. Frankenthaler Straße bis Bayreuther

Straße

Straße Kopernikusstraße bis zur Sternstraße

Sternstraße bis zur Erzbergerstraße

Die Kopernikusstraße wird am frühen Montagmorgen für den Straßenverkehr komplett gesperrt und steht als ergänzender Parkraum für Traktoren zur Verfügung.

Insbesondere während der Anreise der erwarteten mehreren hundert Traktoren ab voraussichtlich 9 Uhr und während der Abreise der Traktoren ab voraussichtlich 13:30 Uhr ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet Ludwigshafen, insbesondere im Umfeld der Friedrich-Ebert-Halle, zu rechnen.

Bei der Rückfahrt der Traktoren dürfen diese nicht mehr die Autobahnen oder Kraftfahrstraßen benutzen, so dass es auch abseits der Hauptverkehrswege auf den Landstraßen und in Gemeinden zu spürbaren Verkehrsbeeinträchtigungen kommen dürfte.

Bitte rechnen Sie ganztägig mit starken Verkehrsbehinderungen in der Region. Die Polizei rät allen Bürgerinnen und Bürgern, dies bei der Planung des Arbeits- und Schulwegs bzw. bei sonstigen Fahrten zu berücksichtigen.

Wir bitten alle Verkehrs- und auch Versammlungsteilnehmende, unbedingt Not- und Rettungswege freizuhalten, damit Rettungsfahrzeuge, Feuerwehren und die Polizei ungehindert zu ihren Einsatzstellen gelangen können.

Uneinsichtige Falschparker

In Ludwigshafen kam es am Donnerstagmorgen (04.01.2024) gegen 9 Uhr gleich zu zwei Polizeieinsätzen aufgrund uneinsichtiger Falschparker.

In der Gräfenaustraße baten Überwachungskräfte des ruhenden Verkehrs der Stadtverwaltung Ludwigshafen eine 35-Jährige ihr falsch geparktes Auto umzuparken, da ein weiteres Auto neben dem Auto der 35-Jährigen abgeschleppt werden sollte. Die 35-Jährige folgte der Aufforderung. Zwischenzeitlich kam der 37-jährige Ehemann der Frau hinzu. Er zeigte sich uneinsichtig, da seine Frau einen Strafzettel erhalten hatte und trotzdem wegfahren sollte. Der 37-Jährige bedrohte und beleidigte die städtischen Mitarbeiter und parkte das Auto seiner Frau noch enger an das Auto, welches abgeschleppt werden sollte. Der Abschleppvorgang wurde dadurch erheblich erschwert. Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen Beleidigung, Bedrohung und Nötigung ermittelt.

In der Blücherstraße parkte ein 27-Jähriger vor einer Kindertagesstätte und blockierte den Gehweg. Eine 37-Jährige Frau, die mit ihren Kindern, dort langlief, beschwerte sich bei der Kindertagesstätte über das falsch geparkte Auto und kündigte an, dies der Stadt Ludwigshafen zu melden. Der Falschparker kam daraufhin heraus und bedrängte die Frau. Als diese weiterlief, setzte er sich in sein Auto und beschleunigte stark, als er an ihr vorbeifuhr. Später hielt er wieder an und bedrängte die Frau erneut. Die 37-Jährige rief daraufhin die Polizei. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Nötigung ermittelt.

Einbruch in Friseursalon – Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Zeit vom 03.01., 17:45 Uhr bis zum 04.01.2024, 8 Uhr, in einen Friseursalon in der Hauptstraße ein. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Brand eines Autos

Am Donnerstagabend (04.01.2024) brannte gegen 21 Uhr auf einem Gelände in der Straße Am Hüttengraben ein Auto. Das Feuer griff auf den Carport, unter welchem das brennende Auto geparkt war, über. Nach ersten Ermittlungen dürfte das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst worden sein. Hinweise auf eine Brandstiftung ergaben sich nicht. Der Schaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Training für Polizeibewerbung

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz bietet in Kooperation mit der Berufsbildenden Schule Wirtschaft II Ludwigshafen am Samstag, dem 03.02.2024 wieder ein Bewerbungstraining für das Auswahlverfahren bei der Polizei an. Ab 10 Uhr können sich Interessenten über die beruflichen Perspektiven bei der Polizei informieren. Das Angebot richtet sich an Bewerberinnen und Bewerber für das Bachelor-Studium bei der Polizei und für die Höhere Berufsfachschule „Polizeidienst und Verwaltung“, aber auch an junge Leute, die sich noch in der Berufsorientierung befinden. Das Bewerbungstraining beginnt mit einer kurzen Einführung, danach erhalten Interessenten einen Einblick in die verschiedenen Bestandteile von Eignungstests. Aus erster Hand werden an mehreren Stationen Hinweise zur Vorbereitung gegeben. Mit Übungsaufgaben und in kurzen Bewerbungsgesprächen kann der „Ernstfall“ geprobt werden. Das Bewerbungstraining findet in der Berufsbildenden Schule Wirtschaft II Bismarckstraße 39 67059 Ludwigshafen statt und dauert bei Teilnahme an allen Testabschnitten bis ca. 15 Uhr.

Da die Plätz sind begrenzt sind, bitten wir um eine Anmeldung unter pprheinpfalz.einstellungen@polizei.rlp.de Für Rückfrage steht Frau Hallstein, Einstellungsberaterin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz 0621 963-1699 zur Verfügung.

Taxifahrer beleidigt und geschlagen

Am Abend des 04.01.2024, gegen 21:15 Uhr, wurde ein Taxifahrer im Stadtteil Oppau von seinem Fahrgast beleidigt. Außerdem schlug der Gast ihm auf den Oberarm. Der Taxifahrer fuhr daraufhin mit dem Angreifer zur nächsten Polizeidienststelle. Dort wurde der 34-jährige Fahrgast kontrolliert. Er hatte eine geringe Menge Cannabisprodukte und Amphetamin bei sich. Außerdem war der Mann erheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,71 Promille. Da der Mann weiterhin aggressiv war, musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Der Taxifahrer wurde durch den Schlag leicht verletzt. Der 34-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Zwei drogenbeeinflusste Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen

In der Nacht auf Freitag (05.01.2024, gegen 00:50 Uhr) kontrollierten Polizeikräfte einen 18-jährigen und einen 22-jährigen Rollerfahrer in der Wollstraße. Bei beiden Fahrern konnten die Beamten Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung feststellen. Ein Drogenurintest verlief bei dem 18-Jährigen positiv auf Amphetamin und bei dem 22-Jährigen positiv auf Amphetamin, Metamphetamin und THC. Die Rollerfahrer wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihnen eine Blutprobe zur Feststellung der genauen Drogenbeeinflussung entnommen wurde. Die Roller wurden zudem sichergestellt, da die Polizeibeamten Hinweise auf technische Veränderungen feststellten und auch die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt werden konnten. Beide Rollerfahrer müssen sich nun wegen der drogenbeeinflussten Fahrt verantworten. Sie erwartet ein Bußgeld von bis zu 3.000 Euro und ein Fahrverbot. Darüber hinaus kann die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Fahrer überprüfen und die ggfls. die Fahrerlaubnis entziehen.

Streit wegen Mülltrennung eskaliert

Im Stadtteil Friesenheim gerieten am Donnerstagnachmittag (04.01.2024) zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses aufgrund falscher Mülltrennung in Streit. Der Streit zwischen dem 44-Jährigen und dem 47-Jährigen eskalierte und der 44-Jährige schlug seinen Kontrahenten. Als dieser versuchte den Angreifer festzuhalten, besprühte der 44-Jährige ihn mit Pfefferspray. Beide Männer wurden durch die Auseinandersetzung verletzt. Sie mussten durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Autofahrerin nach Unfall mit Lkw verletzt

Auf der Bundesstraße 9 kam es am Donnerstagmittag (04.01.2024), gegen 12:15 Uhr, zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto. An der Abfahrt Pfingstweide wollte der 37-jährige Lkw-Fahrer abfahren und übersah das, auf der Auffahrt befindliche, Auto einer 33-Jährigen. Die 33-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Vorsicht vor Diebstahl im Supermarkt

Am Donnerstagmittag (04.01.2024) wurden zwei Frauen in verschiedenen Discountern bestohlen. Unbekannte stahlen gegen 11:45 Uhr den Geldbeutel einer 73-Jährigen in einem Discounter in der Giselherstraße. Einer 76-Jährigen wurde gegen 12:30 Uhr in einem Discounter in der Prinzregentenstraße die Handtasche gestohlen.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es in beiden Fällen nicht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in

verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am

Körper.

verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb

oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden

(selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an

Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de .

Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Am Donnerstagabend (04.01.2024, gegen 22:15 Uhr) hielt eine 47-jährige Autofahrerin in der Rheinuferstraße, um ihre Beifahrerin aussteigen zu lassen. Eine 42-jährige Autofahrerin sah dies zu spät und fuhr auf das anhaltende Auto auf. Die 42-Jährige Fahrerin und die Beifahrerin der 47-Jährigen wurden leicht verletzt. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Videodreh löst Polizeieinsatz aus

Am Donnerstagabend wurde die Polizei Ludwigshafen gegen 21 Uhr alarmiert, da Zeugen eine vermeintliche Entführung beobachteten. Ein um Hilfe rufender Mann wurde von zwei anderen Männern in der Schulstraße in einen dunklen Transporter gezogen. Mit starken Polizeikräften wurde nach dem Transporter gesucht. Dieser konnte durch Polizeibeamte in der Lutherstraße kontrolliert werden. In dem Transporter waren drei Jugendliche/Heranwachsende im Alter von 16, 17 und 19 Jahren. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sie ein Video gedreht und die Entführung nachgestellt haben. Ob die Verantwortlichen die Kosten für den Polizeieinsatz tragen müssen, wird nun geprüft.