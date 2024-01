Widerstand durch Fußgänger

Am 04.01.2024, gegen 20:00 Uhr, wurde ein Fußgänger auf der K30 zwischen Waldsee und Schifferstadt mitgeteilt. Im Bereich der Auffahrt zur B9 wurde der 57-jährige Mann laufend auf der Fahrbahn festgestellt. Mehrmalige Aufforderungen stehenzubleiben, ignorierte der Mann und beleidigte die Beamten. Gegen die Fesselung wehrte sich der 57-Jährige und versuchte, einen Beamten zu schlagen und zu treten. Der renitente Herr wurde zur Polizeidienststelle gebracht und diesem eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde der 57-Jährige in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Abteilung verbracht. Die Beamten blieben unverletzt, der Mann wurde leicht an der Stirn verletzt, da er gegen seinen erheblichen Widerstand zu Boden gebracht werden musste.

Vermutliche Fahrt unter Drogeneinfluss

Am 04.01.2024, gegen 12:55 Uhr, wurde ein 20-jähriger Fahrzeugführer in der Mühlstraße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurden drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Dem Mann wurde durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach §24a StVG wurde eingeleitet und die Führerscheinstelle informiert.

Brand einer Gartenparzelle

Am 04.01.2024, gegen 21.40 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle ein Brand einer Gartenparzelle im Bereich des „Walfried David Pumpwerks“ gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass eine überdachte Gartenterrasse brannte. Durch die Feuerwehr Lambsheim konnte der Brand gelöscht werden. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind derzeit noch nicht bekannt.

