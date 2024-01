Illegale Entsorgung von Autoreifen: Zeugenhinweise gesucht

Im Bereich des Kirchengrüns sind mehrere Altreifen illegal entsorgt worden. Die Stadtverwaltung Speyer bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich beim kommunalen Vollzugsdienst zu melden.

Ein Jagdpächter hatte die Stadtverwaltung am Donnerstag, 4. Januar 2024, gegen 17 Uhr telefonisch darüber informiert, dass im Bereich des Kirchengrüns mehrere Altreifen illegal entsorgt worden waren. Der Anrufer hatte zudem beobachtet, dass ein älterer Audi mit rotem Kennzeichen den gesperrten Bereich kurz zuvor verlassen hatte. Als der Jagdpächter daraufhin das Revier abfuhr, bemerkte er, dass im Bereich des vorderen Kirchengrüns (Überfahrt Damm/Zufahrt unter die Rheinbrücke) an zwei Stellen Altreifen und Felgen abgelegt worden waren. Wie und in welchem Umkreis diese aufgefunden wurden, zeigen die angehängten Fotos. Der Jagdpächter konnte weder die mutmaßlich verantwortliche Person ausfindig machen noch das Autokennzeichen notieren.

Wer eventuell sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06232-14-2939 oder per E-Mail an ordnungswesen@stadt-speyer.de mit der zentralen Leitstelle des kommunalen Vollzugsdienstes (Dirk Bachmann) in Verbindung zu setzen.

Speyer – Autofahrt unter Einfluss von Cannabis und ohne gültige Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, gegen halb neun abends führte eine Streife in der Bernatzstraße mit einem 27-jährigen Autofahrer eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei stellten die Beamten fest, dass er aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem fanden sie bei dem jungen Mann geringe Mengen von Marihuana und Haschisch, deren vorherigen Konsum der 27-Jährige einräumte, folglich wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen den 27-Jährigen wurde Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Speyer – Unfall trotz Ausweiser

Am 04.01.2024, gegen 17:20 Uhr parkte eine 54-jährige Autofahrerin auf einem Parkplatz in der Unteren Langgasse mit ihrem Fahrzeug rückwärts aus. Hierbei half ihr ein unbekannter Passant und wies sie aus der Parklücke aus. Das Auto kollidierte dennoch mit einem anderen geparkten Fahrzeug einer 28-Jährigen. Der unbekannte Ausweiser entfernte sich von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Der unbekannte Passant, der hier als Ausweiser tätig war, wird gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.