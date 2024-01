Frankfurt – Dornbusch: Rettungswagen verunfallt

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Vormittag kam es im Stadtteil Dornbusch zu einem

Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin eines Rettungswagens verletzt wurde.

Die Besatzung eines Rettungswagens befand sich gegen 11:55 Uhr auf einer

Einsatzfahrt im Marbachweg in Fahrtrichtung Eschersheimer Landstraße. Zu diesem

Zeitpunkt befuhr ein 77-jähriger Mercedes-Fahrer die Bertramstraße in Richtung

Marbachweg.

Im weiteren Verlauf sei der Rettungswagen mit eingeschalteten Sondersignalen bei

Rotlicht in die Kreuzung Marbachweg / Bertramstraße eingefahren. Für den

Mercedes-Fahrer, der ebenfalls in die Kreuzung einfuhr, habe die Ampel grün

angezeigt.

Um eine Kollision zwischen den Fahrzeugen zu verhindern, wich die Fahrerin des

RTW nach rechts auf einen Grünstreifen auf, sodass es zum Zusammenstoß mit einem

dortigen Ampelmast und Ziersteinen kam.

Durch den Unfall erlitt die 21-jährige Fahrerin des RTW einen Schock und eine

Verletzung am Fuß. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ihre Mitfahrer

sowie der Fahrer des Mercedes blieben unverletzt.

Am Rettungswagen und an der Ampel entstand insgesamt ein Schaden von mehreren

zehntausend Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang dauern an.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Straßenraub

Frankfurt (ots) – (th) Am Donnerstag, den 04. Januar 2024 wurde ein Mann auf dem

Weg zu seinem Hotel ausgeraubt. Die unbekannten Täter sind flüchtig.

Gegen 08.00 Uhr befand sich der 52-Jährige auf dem Weg zu seinem Hotel in der

Ottostraße, als er im Bereich Elbestraße / Ecke Taunusstraße von fünf bis sechs

Männern zunächst angesprochen, und gefragt wurde, ob er Drogen kaufen wolle. Als

er dies verneinte, umringten und bedrängten ihn die Männer. Ein der der Täter

griff dem 52-Jährigen dabei in die Jackeninnentasche. Als der Geschädigte sich

wehrte, wurde er durch die Tätergruppe festgehalten, und man nahm ihm gewaltsam

seine Geldbörse mit ca. 700 Euro sowie sein Mobiltelefon ab. Im Anschluss

flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.