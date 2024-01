Bundespolizei ermittelt – Schläge und Tritte gegen Zugbegleiter

Herborn (Lahn-Dill-Kreis) (ots) – Wegen Verdachts der gefährlichen

Körperverletzung ermittelt die Bundespolizeiinspektion Kassel seit gestern Abend

(4.1.) gegen einen 24-jährigen Tatverdächtigen aus Dillenburg.

Nach einer verbalen Auseinandersetzung während der Fahrt in einem Zug der

Hessischen Landesbahn (HLB) soll der 24-Jährige dem Zugbegleiter anschließend

von hinten einen Schlag in den Nacken sowie mehrere Fußtritte verpasst haben.

Die Tat ereignete sich gegen 22.30 Uhr im Zug beim Halt im Bahnhof Herborn.

Der 26-jährige Bahnmitarbeiter blieb augenscheinlich unverletzt, klagte aber

über Schmerzen. Am Folgetag wollte er sich ärztlich untersuchen lassen.

Beamte der Polizeistation Herborn waren zuerst vor Ort, sie hatten den Angreifer

bereits mit Handschellen gefesselt und anschließend der Bundespolizei übergeben.

Der Tatverdächtige musste die Bundespolizisten zum Revier Gießen begleiten. Nach

Beendigung aller polizeilicher Maßnahmen kam der 24-jährige Asylbewerber aus

Somalia wieder frei.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Aßlar-Bechlingen: Einbrecher flüchten ohne Beute

Zwischen 13:30 Uhr und 21:20 Uhr brachen Unbekannte gestern (04.01.2024) in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße ein. Über eine Terrassentür drangen sie in das Haus ein und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Einbrecher ohne Beute. Der Schaden an der Terrassentür kann momentan noch nicht beziffert werden. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Bechlingen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar- Gefährliche Körperverletzung / Unbekannte greifen 39-Jährigen an

Nach einer gefährlichen Körperverletzung im Dezember bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise. Am frühen Abend des 15.12.2023 befand sich ein 39-jähriger Wetzlarer am Ausgang des Forums zum Übergang in das Parkhaus im Erdgeschoss. Dort geriet er mit fünf Jugendlichen zunächst in eine verbale Auseinandersetzung in dessen Verlauf die Unbekannten auf den Mann einschlugen und traten. Erst als ein aufmerksamer Zeuge, sowie Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in die Auseinandersetzung eingriffen, ließen die Schläger von ihrem Opfer ab und flüchteten. Zwei der Täter rannten in Richtung Einkaufszentrum davon, drei weitere flüchteten in Richtung der Buderus Arena. Die Jugendlichen, die Richtung Arena flüchteten, sollen 16-17 Jahre alt gewesen sein. Sie waren schwarz gekleidet, einer etwas Kleinerer trug eine Mütze. Zwei sollen laut Zeugenaussagen deutscher Herkunft gewesen sein. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat die Auseinandersetzung gegen 18:30 Uhr mitbekommen? Wem sind die Jugendlichen, die sich vor der Tat offenbar im Forum aufhielten, aufgefallen? Zeugen die Hinweise zu der Tat oder den noch unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Unfallfluchten:

Wetzlar-Niedergirmes:

Rund 3.000 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem Audi kosten, den ein Unbekannter zwischen 04:20 Uhr und 18:15 Uhr gestern (04.01.2024) verursachte. In diesem Zeitraum parkte der blaue A5 Sportback in der Buderusstraße in Höhe der Hausnummer 7. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß der Unfallfahrer gegen die vordere Stoßstange des Audis. Im Anschluss flüchtete er. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Lahnau / B49:

Gestern Abend (04.01.2024) war eine 62-jährige Renault-Fahrerin mit sieben Mitfahrenden auf der B49 von Wetzlar in Richtung Gießen unterwegs. Kurz hinter der Anschlussstelle Lahnau fuhr sie gegen 18:55 Uhr auf der linken der beiden Fahrspuren. Als sie sich in Höhe eines Lkws, der die rechte Spur befuhr, befand, machte dieser plötzlich einen Schlenker nach links und kollidierte mit seinem Heck gegen die Beifahrerseite des grauen Renault Traffic. Hierbei zerbrach die Beifahrerscheibe des Traffic. Herumfliegende Glassplitter verletzten eine 20-jährige und eine 14-jährige Mitfahrerin leicht an den Händen. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Gießen fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Renault wurde über die gesamte Beifahrerseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 5.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum LKW bzw. dessen Fahrer geben können, werden gebeten, die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu kontaktieren.