Korbach – Zigarettenautomat durch Böller stark beschädigt

In der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag wurde gegen 00:20 Uhr in der Kasseler Straße in Korbach ein freistehender Zigarettenautomat durch unbekannte Täter mittels Böller stark beschädigt. Die Höhe des Gesamtschadens steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631/971-0, oder an jede andere Polizeidienststelle.