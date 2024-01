Protestaktionen von Landwirten am 08.01.2024 – Polizei sensibilisiert bezüglich möglicher Verkehrsbeeinträchtigungen

Für Montag, den 08.01.2024 sowie die darauffolgenden Tage der kommenden Woche haben bundesweit Bauernverbände zum Protest gegen geplante Sparmaßnahmen der Bundesregierung aufgerufen. Auch für Hessen wurden mehrere Versammlungen in diesem Kontext angemeldet, darunter auch eine Traktoren-Sternfahrt mit Zielort Wiesbaden.

In Anbetracht der angemeldeten Aktionen, die neben der genannten Sternfahrt auch weitere Fahrten unter Nutzung von Traktoren umfassen, weist die Polizei bereits im Vorfeld darauf hin, dass bereits ab den frühen Morgenstunden grundsätzlich mit ausgeprägten Verkehrsbeeinträchtigungen in ganz Hessen zu rechnen ist.

Mehrere angemeldete Versammlungen in den drei osthessischen Landkreisen

Die osthessischen Versammlungsteilnehmer für die Sternfahrt nach Wiesbaden haben ein Treffen um 2 Uhr auf dem Messegelände in Fulda, mit anschließender Weiterfahrt über den Westring, die Frankfurter Straße, B27 und A66 (Fulda-Süd) angemeldet.

Im Westen von Fulda wurde zudem für die Zeit von 5 Uhr bis 15 Uhr eine Versammlung – unter Nutzung von Traktoren – angemeldet. Diese soll am Messegelände starten und dann fortlaufend auf dem Rundkurs Westring – Karrystraße – B254 – Maberzeller Straße – Haimbacher Straße – Merkurstraße – Wegastraße und zurück zum Westring verlaufen.

Auch in Bad Hersfeld ist ab 5 Uhr eine Versammlung von Landwirten und ihren landwirtschaftlichen Maschinen auf dem gesamten Stadtring angemeldet worden.

Zwischen 13 Uhr und 17 Uhr liegt zudem eine Anmeldung für eine Versammlung unter Nutzung von Fahrzeugen im Stadtgebiet von Alsfeld – mitunter zwischen der Hessenhalle und dem Kreisel „Oberste Elpersweide“ – vor.

Die hessische Polizei steht im ständigen und engen Austausch mit den jeweils zuständigen Versammlungsbehörden und wird am Veranstaltungstag hessenweit mit Beamtinnen und Beamten im Einsatz sein, um die Wahrnehmung des Rechts auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten und gleichzeitig die in diesem Kontext möglichen Beeinträchtigungen für alle Verkehrsteilnehmer bestmöglich zu minimieren.

Auto aufgebrochen

Bad Hersfeld. Eine Seitenscheibe eines grünen Skoda Octavia schlugen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (04.01.) ein. Anschließend stahlen die Langfinger eine blaue Steppjacke beziehungsweise Anorak sowie die Zulassungsbescheinigung des Pkw. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 150 Euro. Außerdem entstand Sachschaden von circa 150 Euro. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der August-Gottlieb-Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Pkw

Bad Hersfeld. Die Scheibe eines schwarzen VW Golf zerstörten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (04.01.) im Bereich einer Schule in der Wehneberger Straße. Anschließend durchsuchten die Täter den Innenraum den Fahrzeugs. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Skoda beschädigt – Hinweise erbeten

Gersfeld. Am Dienstag (02.01.) parkte ein Gersfelder zwischen 20 und 22 Uhr seinen dunkelgrauen Skoda Arona auf dem Parkplatz des Von-Steinrück-Hauses in der Schulstraße. In dieser Zeit wurde das Fahrzeug durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursachende entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681 96120.

9.000 Euro Sachschaden

Petersberg. Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag (04.01.). Ein 21-jähriger Jaguar-Fahrer befuhr gegen 21.55 Uhr in Petersberg die L 3174 aus Richtung Margretenhaun kommend und wollte nach links auf die B 458 abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 55-jährigen Lkw-Fahrer, welcher in Fahrtrichtung Dipperz unterwegs war. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

19-Jähriger ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Alheim. Ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer aus Ludwigsau befuhr am Donnerstag (04.01.), gegen 19.55 Uhr, die Baumbacher Straße aus Richtung L 3253 kommend und wollte im Kreuzungsbereich nach links in die Ludwigsecker Straße einbiegen. Aus bislang unklarer Ursache geriet der 19-Jährige auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Das Fahrzeug drehte sich auf der Fahrbahn, kam nach links von dieser ab, kollidierte mit dem Bordstein gefolgt von einer Sandsteinmauer. Da der Verdacht bestand, dass der 19-Jährige unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Zudem ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es entstand Gesamtsachschaden von rund 2.500 Euro.

Kollision zwischen zwei Fahrzeugen

Bebra. Ein Opel-Kombi-Fahrer aus Sontra befuhr am Donnerstag (04.01.), gegen 14.55 Uhr, die Hersfelder Straße aus Richtung Röse-Kreisel kommend und bog nach links auf den Parkplatz des Einkaufsmarktes ein. Währenddessen fuhr ein Audi-Fahrer aus Rotenburg von dem Parkplatz kommend nach links auf die Hersfelder Straße und stieß dabei frontal gegen die linke Fahrzeugseite des Opel-Kombi-Fahrers. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.750 Euro.

Metallpfosten beschädigt

Rotenburg. Ein Alheimer Ford-Kombi-Fahrer befuhr am Donnerstag (04.01.), gegen 14 Uhr, den Waldweg aus Richtung des Parkplatzes vom Einkaufszentrum kommend in Richtung Busbahnhof. Auf Höhe der Parkplatzausfahrt kam er aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen drei in der Fahrbahnmitte befindlichen Metallpfosten. Es entstand Gesamtschaden von rund 6.500 Euro.

Nach Unfall geflüchtet

Bebra. Am Donnerstag (04.01.), gegen 09.05 Uhr, befuhr eine Rotenburgerin mit einem VW Fox die Nürnberger Straße und bog von dort nach rechts in die Pfarrstraße ein. Nach wenigen Metern beabsichtigte die Pkw-Fahrerin zu wenden und stieß beim Rückwärtsfahren mit ihrem Fahrzeug gegen einen Straßenlaternenmast. Anschließend entfernte sich die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 950 Euro.

Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Hohenroda. Am Mittwoch (03.01.), gegen 13.55 Uhr, war ein 59-jähriger Mann aus Hohenroda mit seinem Mitsubishi von Ausbach nach Ransbach unterwegs. Aus unklarer Ursache geriet der Fahrer auf verschmutzter Fahrbahn ins Rutschen, geriet auf die Bankette, fuhr in den Graben und überschlug sich. Das Fahrzeug landete auf dem Dach. Der 59-Jährige sowie sein Mitfahrer wurden schwer verletzt in ein Klinikum gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Unfall beim Ausparken

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (04.01.), gegen 10.10 Uhr, parkte ein 30-jähriger Fahrer eines Renault Transporter aus Polen auf dem Parkbereich der Aral-Tankstelle in der Hünfelder Straße. Beim Ausparken stieß er derzeitigen Erkenntnissen nach mit dem Heck gegen den Mercedes eines Fahrers aus Bad Hersfeld. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.150 Euro.

Plakette zerkratzt

Kirtorf. Zwischen Mittwochabend (03.01.), gegen 18.55 Uhr, und Donnerstagmorgen (04.01.), 8.45 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter die TÜV-Plakette auf dem hinteren Kennzeichen eines weißen Skoda Kodiaq. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Straße Neustädter Tor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Tresor entwendet

Bad Salzschlirf. Auf bislang nicht bekannte Weise verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag (04.01.) Zutritt zu einem Hotel in der Bahnhofstraße. Im Bereich der Rezeption entwendeten sie einen Tresor mit einer geringen Menge Bargeld. Über eine Notfalltür im Erdgeschoss verließen sie das Gebäude wieder. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch

Hünfeld. Unbekannte Täter hebelten am Sonntag (31.12.), gegen 18.55 Uhr, an einem Garagentor eines Einfamilienhauses im Panoramaring. Derzeitigen Erkenntnissen nach ließen sie aufgrund der ausgelösten Alarmanlage von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

PKW gerät nach Panne auf der Bundesautobahn 7 zwischen dem Hattenbacher Dreieck und dem Kirchheimer Dreieck in Vollbrand

Am Donnerstag (04.01.), gegen 11:33 Uhr, erhielt die Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld Kenntnis über ein Pannenfahrzeug auf der Bundesautobahn 7, Gemarkung Kirchheim, zwischen dem Hattenbacher Dreieck und dem Kirchheimer Dreieck, welches durch einen technischen Defekt in Vollbrand geriet.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 71-jähriger Fahrzeugführer aus dem Raum Hannover mit seinem PKW der Marke Skoda die Bundesautobahn 7 in Fahrtrichtung Süden auf dem rechten Fahrstreifen. Aufgrund eines technischen Defekts hielt der Fahrer am rechten Fahrbahnrand an und informierte die Polizei. Kurze Zeit später meldete sich der Fahrer des PKW erneut bei der Polizei und teilte mit, dass das Fahrzeug jetzt in Brand geraten sei.

Aufgrund der eingegangen Meldung wurde umgehend die Freiwillige Feuerwehr Kirchheim durch die Rettungsleitstelle Hersfeld – Rotenburg alarmiert.

Neben zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld und der Freiwilligen Feuerwehr Kirchheim war die Autobahnmeisterei Hönebach zur Absicherung eingesetzt. An dem ausgebrannten PKW entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen aktuell.

Die rechte Fahrspur der Bundesautobahn 7 in Fahrtrichtung Norden, der Zubringer zur Bundesautobahn 4, sowie der linke Fahrstreifen der Bundesautobahn 7 in Fahrtrichtung Süden war für die Löscharbeiten temporär voll gesperrt.

Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Am Mittwoch (03.01.), gegen 18:18 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Fahrer eines Opel Meriva aus Heringen die Landesstraße 3172 von Harnrode kommend in Richtung Heringen. In der Ortslage Lengers geriet er aus bislang noch ungeklärter Ursache auf die linke Fahrspur und kollidierte dort mit der entgegenkommenden 38-jährigen Fahrerin eines Opel Astra aus Heringen. Beide Fahrzeugführer sowie ein 8-jähriges Kind im Fahrzeug der Fahrerin des Opel Astra wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 45.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht – 5000,- Euro Fremdschaden

Ein 60-jähriger Mann aus Fulda, parkte in der Zeit von Donnerstag, dem 28.12.2023 12.00 Uhr bis 14.10 Uhr seinen PKW, einen Porsche Taycan GTS, ordnungsgemäß in einer Parkbucht des Parkhauses „Q-Park“ in Fulda, Brauhausstraße 6, 2. Etage.

Als der 60-Jährige zu seinem PKW zurückkehrte musste er jedoch einen größeren Schaden am hinteren linken Heck feststellen.

Vermutlich wurde der Porsche durch den oder die unbekannte Verursacher / Verursacherin beim Ausparken beschädigt. Anschließend flüchtete der Verursacher / Verursacherin von der Unfallstelle.

An dem Porsche entstand ein Schaden in Höhe von 5000,- Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen die Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661-105-5 zu melden.