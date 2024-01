Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Zigarettenautomat gesprengt – Maintal/Dörnigheim

(jm) Zwei Unbekannte haben am späten Donnerstagabend in der Leuschnerstraße/ Ecke Limesstraße einen Zigarettenautomaten gesprengt und Beute gemacht. Ein Zeuge hörte einen lauten Knall und sah zwei Personen davonlaufen. Anschließend alarmierte er gegen 22.45 Uhr die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten den zerstörten Automaten fest. Die beiden dunkel gekleideten Täter entwendeten Zigaretten in noch unbekannter Menge und flüchteten anschließend in unterschiedliche Richtungen. Einer lief in Richtung Braubachstraße und sein Komplize in Richtung Westendstraße. Die Kripo bittet nun um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Unfallzeugen gesucht: Wer hatte „Grün“? – Hanau

(jm) Wer hatte denn nun „Grünlicht“? Nach einem Unfall versucht die Polizei in Hanau diese Frage zu klären und sucht in dem Zusammenhang Zeugen. Der Zusammenstoß ereignete sich am Mittwoch, gegen 14.45 Uhr auf der Westerburgstraße/Einmündung „Am Steinheimer Tor“. Ein 43 Jahre alter Mann befuhr mit seinem VW Golf die Westerburgstraße aus Richtung Hauptbahnhof kommend und wollte geradeaus in Richtung Steinheimer Brücke fahren. Eine 55-Jährige war mit ihrem Hyundai Kona auf der Straße „Am Steinheimer Tor“ unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Richtung Hauptbahnhof abbiegen. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 14.000 Euro. Zeugen, die etwas zu der jeweiligen „Ampelfarbe“ der Unfallbeteiligten beim Passieren der Ampel sagen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

Mehrere Fahrzeuge beschädigt: Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest – Offenbach

(jm) Polizeibeamte nahmen am frühen Freitagmorgen einen 33 Jahre alten Mann vorläufig fest, nachdem Anwohner der Hafeninsel eine Person, die Gegenstände vom Balkon werfen würde, gemeldet hatten. Der Verdächtige soll gegen 3.15 Uhr vom Balkon eines Mehrfamilienhauses Mobiliar aus der Wohnung auf die Straße geworfen und dadurch mehrere geparkte Fahrzeuge sowie auch ein Blumenkübel im Garten eines Anwesens beschädigt haben. Die alarmierten Polizisten nahmen den Mann schließlich in der Wohnung vorläufig fest. Zuvor soll es auch zu Streitigkeiten mit einer Person innerhalb der Wohnung gekommen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der 33-Jährige wurde zunächst in einem Rettungswagen behandelt und kam anschließend in eine Fachklinik.

Kopfhörer geraubt- Wer kann Hinweise geben? – Neu-Isenburg

(jm) Ein Fußgänger wurde am frühen Donnerstagmorgen auf der Frankfurter Straße Opfer eines Straßenraubes. Gegen 0.30 Uhr war der 33 Jahre alte Neu-Isenburger in Höhe der Hausnummer 183 unterwegs, als ihm ein Mann begegnete. Der etwa 1,65 große Mann mit kräftiger Statur habe, nach Angaben des 33-Jährigen, mit einem Messer gedroht. Daraufhin übergab der Geschädigte seine Kopfhörer an den Unbekannten. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Täter mit einem schwarzen Pedelec mit auffällig dünnen Reifen unterwegs. Er hatte dunkle Haare und war mit einer dunkelblauen Jeans sowie einer schwarzen Winterjacke bekleidet. Die Kripo Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Diebe stahlen Kupfervasen von Friedhof – Neu-Isenburg

(jm) Unbekannte waren zwischen Freitag (29.12.) und Donnerstag auf einem Friedhof zugange und hatten es offenbar auf Kupfer abgesehen. Die Täter gelangten zunächst auf das Gelände in der Friedhofstraße und nahmen anschließend mindestens fünf Kupfervasen mit. Zudem beschädigten die Diebe ein Denkmal auf dem Friedhof, als sie versuchten das dortige Kupfer zu entwenden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 06102 2902-0.

Polizei sucht möglichen Geschädigten und Zeugen zu einer Körperverletzung – Egelsbach

(jm) Die Polizei sucht nach einer Körperverletzung am Donnerstagabend im Bereich des Parkplatzes eines Einkaufscenters im Kurt-Schumacher-Ring einen möglichen Geschädigten sowie weitere Zeugen. Gegen 18 Uhr soll es zu einem Vorfall zwischen dem Beifahrer eines Wagens sowie drei Kindern gekommen sein. Zuvor soll einer der Jungen dem vorbeifahrenden Fahrzeug etwas Beleidigendes hinterhergerufen haben. Infolgedessen hielt das Fahrzeug an und der Beifahrer soll er dem Jungen hinterhergerannt sein sowie mit einem Stock geworfen haben. Anschließend kam der 1,65 bis 1,70 Meter große und etwa 43 bis 47 Jahre alte Mann zurück. Nach Angaben des zweiten Jungen schubste der Unbekannte ihn und schlug ihm anschließend ins Gesicht. Danach versuchte er wohl auch den dritten Jungen anzugehen, jedoch liefen die beiden Kinder weg und informierten ihre Eltern. Der Mann hatte eine Glatze mit wenig blonden Stoppelhaaren und einer kräftigen Statur. Er trug eine schwarze Jogginghose, einen roten Pullover sowie eine schwarze Jacke. Bei dem Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen Hyundai gehandelt haben. Die Fahrerin hatte rot-schwarze Haare und trug eine helle Jeans, eine Lederjacke, einen grauen Schal sowie schwarze Schuhe. Im Fahrzeug waren noch zwei jüngere Kinder im Alter von 3 bis 4 Jahren. Zudem sucht die Polizei den Jungen, der gerufen hat und weggelaufen ist. Die Polizei bittet diesen sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

Zeuge meldete Graffitisprayer – Festnahme von vier Verdächtigen – Egelsbach

(jm) Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte am Donnerstagabend, gegen 22.50 Uhr, die Polizei in Langen, dass gerade vier Personen am Bahnhof (Egelsbach)im Bereich einer Unterführung die Wände beschmieren würden. Die herbeigeeilten Einsatzkräfte nahmen zunächst eine Person vorläufig fest. Zudem fanden sie etliche Sprühdosen auf. In der Nacheile konnten zwei weitere Tatverdächtige eingeholt und ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Im Nachgang ermittelten die Beamten auch noch den vierten Verdächtigen und übergab das Quartett im Alter von 15 bis 16 Jahren an die Bundespolizei, die für Bahnhöfe und Unterführungen zuständig ist. Nach den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten der Bundespolizei die Jugendlichen an ihre gesetzlichen Vertreter. Der Sachschaden beläuft sich den ersten Ermittlungen zufolge auf 1.300 Euro. Auf alle kommt nun ein Strafverfahren wegen Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti zu.

Schwerwiegender Verkehrsunfall mit Gefahrgut-Lkw – A 45

(lei) Ein mit Gefahrgut beladener Lastwagen ist am frühen Freitagmorgen auf der Autobahn 45 verunglückt, was zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Hilfsdiensten führte.

Gegen 1.40 Uhr war der 46 Jahre alte Fahrer des Gespanns in Richtung Gießen unterwegs, als er in Höhe Limeshain aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Gefährt durchbrach anschließend die äußere Leitplanke, stürzte eine kleine Böschung hinunter und kam auf der rechen Fahrzeugseite halb auf dem Dach in Endposition zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Führerhaus befreien und wurde danach unter anderem mit Prellungen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die geladene Fracht, darunter mehrere Fässer Epoxidharz, wurde durch die Feuerwehr in Augenschein genommen mit dem Ergebnis, dass zumindest diese nicht beschädigt wurde. Allerdings wurde der Dieseltank der Zugmaschine lädiert, wodurch mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff ausliefen und ins Erdreich gelangten. Die Untere Wasserbehörde wurde bereits verständigt, die nun weitere Schritte auch hinsichtlich einer möglichen Abtragung des kontaminierten Bodens prüft. Was die Schäden an dem Fahrzeug, den Leitplanken (19 Einzel-Elemente) und der Flurfläche angeht, so geht die Polizei nach ersten Schätzungen von über 140.000 Euro aus.

Zur Bergung des Lkw im Laufe des Tages, die mit einem bereits angeforderten Kran erfolgen soll, wird eine Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Hammersbach und Altenstadt von Nöten sein, deren Dauer derzeit noch nicht abgesehen werden kann. In dem Zusammenhang muss auch die Fracht zunächst erst umgeladen werden. Die Polizei empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren und auch die in dem Abschnitt befindliche Tank- und Rastanlage Langen-Bergheim Ost nicht mehr anzufahren. Derzeit läuft der Verkehr noch über die linke Fahrspur.