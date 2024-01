Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Festnahme nach Geldautomatensprengung in Oberursel – 20-Jähriger in Untersuchungshaft, Oberursel, Donnerstag, 05.01.2024

(da)Einsatzkräften der Polizeidirektion Hochtaunus ist es nach intensiven Ermittlungen gelungen, zwei Geldautomatensprenger festzunehmen. An dem Einsatz waren auch Kriminalbeamte der BAO effectus des Hessischen Landeskriminalamtes (HLKA) beteiligt. Den beiden Tatverdächtigen im Alter von 20 und 21 Jahren wird vorgeworfen, für die Geldautomatensprengungen in Oberursel am 19. und 26.12.2023 verantwortlich zu sein (dazugehörige Pressemeldungen s. u.). Bargeld wurde in keinem der Fälle erbeutet. Im Rahmen der Tatortarbeit und Ermittlungen wurden Spuren gefunden und ausgewertet, sodass am 29.12.2023 schließlich zwei Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und Wohnungen durchsucht werden konnten. Aufgrund der erdrückenden Beweislast wurde der 20-Jährige dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Der zweite Tatverdächtige befindet sich wieder auf freiem Fuß. Die beiden Fälle zeigen wieder eindrücklich, dass sich diese Taten nicht lohnen. Die hessische Polizei geht weiterhin entschlossen mit ihren Einsatz- und Fahndungskonzeptionen gegen Geldautomatensprenger vor – dank der ALLIANZ Geldautomaten nicht zuletzt auch im engen und direkten Schulterschluss mit den Banken und Kreditinstituten. Denn derartige Sprengungen sorgen nicht nur für einen hohen Sachschaden, sondern können auch für unbeteiligte Menschen lebensgefährlich sein. Die konsequente Strafverfolgung spielt daher eine genauso wichtige Rolle wie die ganzheitliche Prävention.

Pressemeldung 19.12.2023 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/5676013 Pressemeldung 26.12.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/5679725

Einbruch in Gaststätte & Mitarbeiter gefesselt, Usingen, Eschbach, Michelbacher Straße, Freitag, 05.01.2024, 01:00 Uhr bis 03:30 Uhr

(da)Drei unbekannte Täter sind am Freitagmorgen in eine Gaststätte im Usinger Stadtteil Eschbach eingebrochen und haben den dort wohnenden Mitarbeiter gefesselt. Gegen 01:00 Uhr verschafften sich die drei Männer unberechtigt Zutritt zu den Räumlichkeiten der Gaststätte in der Michelbacher Straße. Hierüber gelangten sie in den Wohnbereich des Mitarbeiters, den sie dort antrafen und fesselten. Während einer der Räuber bei ihm blieb, durchsuchten seine Komplizen das Lokal und die Wohnung nach Wertsachen. Anschließend flüchteten die drei mit den Tageseinnahmen des Lokals und einer Kassette mit mehreren Münzen. Bei den Einbrechern soll es sich um drei Männer südosteuropäischer Herkunft gehandelt haben. Einer soll korpulent mit rotem Vollbart gewesen sein. Der Zweite sei etwas älter als 20 Jahre gewesen. Den Dritten konnte der Mitarbeiter nicht beschreiben. Derzeit liegen Hinweise vor, dass die Täter sich bereits gegen 23:00 Uhr im Bereich der Gaststätte aufgehalten haben könnten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall oder bereits vorab gegen 23:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

Versuchter Handtaschenraub im Kurpark, Bad Homburg, Kurpark, Donnerstag, 04.01.2024, 20:40 Uhr

(da)Unbekannte haben am Donnerstagabend in Bad Homburg versucht, einer Frau die Handtasche zu entreißen. Die 58-Jährige war gegen 20:40 Uhr im Kurpark unterwegs, als sich ihr drei Personen von hinten näherten. Einer der drei soll nach ihrer Handtasche gegriffen und daran gezogen haben. Da die Frau ihr Hab und Gut jedoch mit einem festen und beherzten Griff schützte und zu schreien begann, ließ er von ihr ab und flüchtete mit seinen beiden Begleitern in Richtung des Golfhauses. Bei dem Handtaschenräuber soll es sich um einen schlanken Mann mit dunklen Haaren gehandelt haben. Er sei etwa 1,65 Meter groß gewesen und habe eine dunkle Hose, eine dunkle kurze Winterjacke sowie Turnschuhe getragen. Sein Gesicht habe er mit einem gelb/orangenen Tuch und einer Kapuze verdeckt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Frau an Bushaltestelle belästigt,

Oberursel, Hohemarkstraße, Mittwoch, 03.01.2024, 14:20 Uhr

(da)Am Mittwoch wurde eine junge Frau an einer Bushaltestelle in Oberursel belästigt. Die 20-Jährige wartete gegen 14:20 Uhr an der Bushaltestelle „Hohemark“, als sich ihr ein unbekannter Mann näherte und sie unaufgefordert und gegen ihren Willen mehrfach küsste. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen ca. 1,70m großen Mann mit heller Hautfarbe und kurzen schwarzen Haaren gehandelt haben. Er sei etwa 50 Jahre alt gewesen, habe eine schwarze Jacke getragen und eine blaue Einkaufstasche bei sich gehabt. Nach Angaben der Frau soll er weder Deutsch noch Englisch gesprochen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Einbruch in Supermarkt,

Glashütten, Dornsweg, Freitag, 05.01.2024, 00:40 Uhr

(da)In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Glashütten zu einem Einbruch in einen Supermarkt. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gegen 00:40 Uhr mit brachialer Gewalt Zutritt zu den Verkaufsräumen des Marktes. Im Inneren hatten sie es auf den Zigarettenbestand abgesehen, den sie im Wert von mehreren Tausend Euro an sich nahmen. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Zwei Graffiti im Kreisgebiet,

Oberursel, Bleibiskopfstraße, Mittwoch, 03.01.2024, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 04.01.2024, 11:30 Uhr Königstein, Schneidhain, Wiesbadener Straße, Dienstag, 03.01.2024, 08:00 Uhr bis Mittwoch, 04.01.2024, 06:30 Uhr

(da)Am 04.01.2024 wurden im Hochtaunuskreis zwei Farbschmierereien angezeigt. In Oberursel beschmierten Unbekannte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag die Fassade einer Schule in der Bleibiskopfstraße. Im Königsteiner Stadtteil Schneidhain verunstalteten die Schmierfinken die Hauswand eines Einfamilienhauses in der Wiesbadener Straße. Diese Tat fällt in den Zeitraum von Dienstag- bis Mittwochmorgen. In beiden Fällen liegen bislang keine Hinweise auf die Täter vor. Die Polizei bittet somit um die Mithilfe der Bevölkerung. Bezüglich des Vorfalls in Schneidhain werden Ihre Hinweise von der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegengenommen, Vorfälle betreffend die Schule von der Polizeistation Oberursel unter der (06171) 6240-0.

Unfallflucht nach Parkversuch,

Oberursel, Freiherr-vom-Stein-Straße, Dienstag, 02.01.2024, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 04.01.2024, 18:00 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen ereignete sich in Oberursel ein Verkehrsunfall, vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Die Unfallverantwortlichen flüchteten. Am Donnerstag gegen 18:00 Uhr musste der Besitzer eines schwarzen 2er BMW frische Unfallschäden an seinem Fahrzeug feststellen. Diesen hatte er am Dienstag gegen 15:00 Uhr noch unbeschädigt in der Freiherr-vom-Stein-Straße abgestellt. Den Unfallschäden nach zu urteilen, war vermutlich jemand beim Ein- oder Ausparken gegen den BMW gestoßen. Anschließend flüchtete jedoch die Fahrerin oder der Fahrer, ohne den Schaden entsprechend zu melden. Die Polizeistation Oberursel ermittelt nun und nimmt unter der Rufnummer (06171) 6240-0 Hinweise entgegen.

Aktueller Blitzerreport des Hochtaunuskreises,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Hochtaunuskreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.