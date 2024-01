Protestaktionen von Landwirten am 08.01.2024 – Polizei sensibilisiert bezüglich möglicher Verkehrsbeeinträchtigungen

Für Montag, den 08.01.2024 sowie die darauffolgenden Tage der kommenden Woche haben bundesweit Bauernverbände zum Protest gegen geplante Sparmaßnahmen der Bundesregierung aufgerufen. Auch für Hessen wurden mehrere Versammlungen in diesem Kontext angemeldet, darunter auch eine Traktoren-Sternfahrt mit Zielort Wiesbaden.

In Anbetracht der angemeldeten Aktionen, die neben der genannten Sternfahrt auch weitere Fahrten unter Nutzung von Traktoren umfassen, weist die Polizei bereits im Vorfeld darauf hin, dass bereits ab den frühen Morgenstunden grundsätzlich mit ausgeprägten Verkehrsbeeinträchtigungen in ganz Hessen zu rechnen ist.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen finden nach derzeitigem Stand in Wiesbaden und Limburg zwei angemeldete Veranstaltungen statt. In beiden Fällen wurden durch die Städte detaillierte Pressemeldungen veröffentlich, aus denen Sie Informationen bezüglich möglicher Aufzugsstrecken, Straßensperrungen und damit einhergehender Verkehrsbehinderungen entnehmen können.

Die entsprechenden Links finden Sie im Folgenden:

https://www.wiesbaden.de/medien/rathausnachrichten/PM_Zielseite.php?showpm=true&pmurl=https://www.wiesbaden.de/guiapplications/newsdesk/publications/Landeshauptstadt_Wiesbaden/141010100000459424.php

https://www.limburg.de/index.php?ModID=7&FID=3252.26469.1&object=tx|3252.26469.1

Da durch die Veranstalter geplant ist, dass sich Traktoren nach der Veranstaltung in Limburg auch in Richtung Wiesbaden bewegen, und dies über die B417 (Hühnertraße) erfolgen soll, kann es auch hier zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die hessische Polizei steht im ständigen und engen Austausch mit den jeweils zuständigen Versammlungsbehörden und wird am Veranstaltungstag hessenweit mit Beamtinnen und Beamten im Einsatz sein, um die Wahrnehmung des Rechts auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten und gleichzeitig die in diesem Kontext möglichen Beeinträchtigungen für alle Verkehrsteilnehmer bestmöglich zu minimieren.

Keller von Einbrechern angegangen,

Weilburg, Wingertstraße, Frankfurter Straße, bis Donnerstag, 04.01.2024

(jn)Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt seit Donnerstag wegen der Einbrüche in zwei Weilburger Keller. Unbekannte Täter hatten im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 27.12.2023 und Donnerstag, 04.01.2024 das Kellergeschoss einer Wohnanlage in der Frankfurter Straße betreten und dort mindestens ein Kellerabteil geöffnet. Die Langfinger flüchteten mit Getränken und Speiseöl. Ersten Ermittlungen nach leer ausgegangen waren die Täter in der Wingertstraße im Ortsteil Kirschhofen. Hier hebelten sie zwischen Mittwoch und Donnerstag den Schuppen eines Wohnhauses auf und betraten über eine weitere Tür die Kellerräume. Dort fanden sie eine weitere verschlossene Tür vor und flüchteten unverrichteter Dinge.

Hinweise zu den zwei Taten erbittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06431 / 9140 – 0

Feuerwerkskörper fliegt durch Fenster, Bad Camberg, Würges, Schulstraße / Alte Straße, Mittwoch, 03.01.2024, 22:30 Uhr

(fh)Am Mittwochabend haben leichtsinnige Rowdys Feuerwerkskörper durch das Fenster eines Bad Camberger Wohnhauses geworfen. Um 22:30 Uhr riss der Böller den Bewohner in der Schulstraße aus dem Schlaf, welchen die Unbekannten zuvor aus Richtung der Straße durch sein geöffnetes Schlafzimmerfenster geschmissen hatten. Durch die Explosion wurde der Teppich des Bad Cambergers beschädigt, er selbst blieb glücklicherweise unverletzt. Von den Tätern fehlt jede Spur.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass das Abbrennen von Feuerwerkskörpern nach Silvester grundsätzlich verboten ist. Unabhängig von etwaigen Vorschriften ist es auch im Sinne eines guten Miteinanders unverantwortlich, Raketen, Böller etc. unkontrolliert zu zünden, insbesondere, wenn dadurch Mitmenschen gefährdet werden! Auch fremdes Eigentum ist in jedem Fall tabu!

Der Polizeiposten Bad Camberg nimmt Hinweise zu der Sachbeschädigung unter der Telefonnummer (06434) 905467-0 entgegen.

Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt, Limburg, Elz, K477, Freitag, 05.01.2024, 07:45 Uhr

(da)Bei einem Unfall mit einem Pkw ist am Freitagmorgen ein Radfahrer schwer verletzt worden. Ein 37-jähriger Mann befuhr mit seinem Honda die K477 von Elz kommend in Richtung Offheim. Zur gleichen Zeit fuhr ein 54-jähriger Radfahrer auf einem Feldweg von Offheim kommend in Richtung der K477. An der K477 fuhr der 54-Jährige auf die Kreisstraße auf und wurde von dem Honda erfasst. Durch den Zusammenstoß zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Am Auto entstand ein Sachschaden von knapp 2.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Landkreis Limburg-Weilburg ausschließlich unangekündigte Messungen statt.