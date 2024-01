Wiesbaden: Die Polizei-News

Falscher „Paypal“-Mitarbeiter ruft an, Taunusstein,

Mittwoch, 03.01.2024

(he)Am Mittwoch wurde ein 62-jähriger Taunussteiner zum Opfer von Betrügern und

erlitt einen Schaden von circa 1.000 Euro. Bei dem Geschädigten meldete sich

telefonisch eine unbekannte Person und gab sich als Mitarbeiter des

Zahlungsdienstleisters Paypal aus. Er erklärte, dass das Paypal-Konto des

Angerufenen gehackt worden sei und er durch das Herunterladen von Apps und

Tätigen von Scheinüberweisungen helfen könne den Hacker zu lokalisieren. Im

Glauben das Richtige zu tun folgte das Opfer den Anweisungen und verlor so knapp

1.000 Euro.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein

Mitarbeiter einer seriösen Firma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und

die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht

hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln. Beenden Sie

das Gespräch rechtzeitig! Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar

ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld!

Zusammenstoß im Begegnungsverkehr – Beteiligter flüchtet, Niedernhausen,

Oberseelbach, Landesstraße 3026, Mittwoch, 03.01.2024, 18:00 Uhr

(fh)Am Mittwochabend geriet ein Fahrzeug beim Befahren der Landesstraße 3026 auf

die Gegenfahrbahn und streifte dort einen Pkw. Der Unfallverursacher oder die

Unfallverursacherin fuhr anschließend davon. Den Angaben einer Ford-Fahrerin

zufolge sei sie um 18:00 Uhr auf der L 3026 von Niedernhausen in Richtung

Oberseelbach unterwegs gewesen. Dabei sei ihr ein unbekanntes Fahrzeug

entgegengekommen, welches plötzlich auf ihre Fahrbahn geraten sei und so ihren

Ford C-Max gestreift habe. Anschließend habe die unbekannte Person in dem

fremden Fahrzeug ihre Fahrt in Richtung Niedernhausen fortgesetzt. Bei der

Berührung wurde der Außenspiegel des Ford beschädigt. Der Sachschaden wird auf

mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise zu der Unfallflucht unter der

Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Drei Verletzte bei Auffahrunfall,

Eltville-Martinsthal, Hauptstraße / Schiersteiner Straße, Donnerstag,

04.01.2024, 11:15 Uhr

(fh)Am Donnerstagvormittag sind in Eltville-Martinsthal ein Lkw und ein Pkw

zusammengestoßen. Drei Insassen wurden verletzt. Gegen 11:15 Uhr befuhr eine 42

Jahre alte Ford-Fahrerin aus dem Rhein-Lahn-Kreis die Schiersteiner Straße in

Richtung Hauptstraße. An der dortigen rotanzeigenden Ampelanlage bremste die

42-Jährige ab und kam zum Stillstand. Ein hinter ihr fahrender 44-jähriger

Lkw-Fahrer aus Tschechien, bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Ford

auf. Bei dem Zusammenstoß wurden die Fahrerin im Ford sowie zwei 45 und 7 Jahre

alte Mitfahrer leicht verletzt. Nach einer ambulanten Behandlung durch den

Rettungsdienst konnten sie vor Ort entlassen werden. Der Lkw war nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf

etwa 8.000 Euro. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung durfte der Lkw-Fahrer

seinen Weg fortsetzen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im

Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Protestaktionen von Landwirten am 08.01.2024 – Polizei sensibilisiert bezüglich möglicher Verkehrsbeeinträchtigungen

Bad Schwalbach (ots) – Für Montag, den 08.01.2024 sowie die darauffolgenden Tage

der kommenden Woche haben bundesweit Bauernverbände zum Protest gegen geplante

Sparmaßnahmen der Bundesregierung aufgerufen. Auch für Hessen wurden mehrere

Versammlungen in diesem Kontext angemeldet, darunter auch eine

Traktoren-Sternfahrt mit Zielort Wiesbaden.

In Anbetracht der angemeldeten Aktionen, die neben der genannten Sternfahrt auch

weitere Fahrten unter Nutzung von Traktoren umfassen, weist die Polizei bereits

im Vorfeld darauf hin, dass bereits ab den frühen Morgenstunden grundsätzlich

mit ausgeprägten Verkehrsbeeinträchtigungen in ganz Hessen zu rechnen ist.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen finden nach

derzeitigem Stand in Wiesbaden und Limburg zwei angemeldete Veranstaltungen

statt. In beiden Fällen wurden durch die Städte detaillierte Pressemeldungen

veröffentlich, aus denen Sie Informationen bezüglich möglicher Aufzugsstrecken,

Straßensperrungen und damit einhergehender Verkehrsbehinderungen entnehmen

können.