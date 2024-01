Bergstrasse

Lampertheim: Einbruch in Friseursalon/Zeugen gesucht

Lampertheim (ots) – Durch eine aufgehebelte Tür drangen zwei Kriminelle in der

Nacht zum Freitag (05.01.), gegen 3.30 Uhr, in einen Friseursalon in der

Hagenstraße ein. Im Geschäft ließen die ungebetenen Besucher anschließend eine

Geldkassette samt Inhalt mitgehen.

Hinweise bitte an das Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer

06252/7060.

Hirschhorn: Acht Autos im Visier Krimineller/Zeugen gesucht

Hirschhorn (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch (03.01.) bis Donnerstag (04.01.) kam

es im Ortsteil Ersheim und im Stadtgebiet, unter anderem in der Klingenstraße,

der Ersheimer Straße und im Wedekindweg, zu Diebstählen aus insgesamt acht

abgestellten Autos. Die Täter verschafften sich Zugang zu den Fahrzeugen und

entwendeten unter anderem eine in den Innenräumen abgelegte Geldbörse,

Kleingeld, persönliche Dokumente und andere Gegenstände.

Um Ihr Fahrzeug bestmöglich vor Diebstahl zu schützen, gibt die Polizei folgende

Verhaltenstipps:

Auto in abschließbarer Garage oder an belebten, gut beleuchteten

Orten abstellen

Orten abstellen Verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten

Zündschlüssel immer abziehen, auch bei kurzer Abwesenheit

Alle Öffnungen (Türen, Fenster, Kofferraum) schließen

Aktivieren Sie vorhandene Sicherheitsfeatures wie

Diebstahlwarnanlagen

Diebstahlwarnanlagen Achten Sie auf optische Signale beim Verriegeln des Autos

Ersatzschlüssel nicht im oder am Auto verstecken

Der Polizeiposten Hirschhorn nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer

06272/9305-0 entgegen.

Biblis: Brennendes Auto/Polizei sucht Zeugen

Biblis (ots) – In der Nacht zum Freitag (05.01.) kam es gegen 3.30 Uhr zu einem

Fahrzeugbrand „Am Werrtor“. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der

entstandene Schaden an dem Fahrzeug, einem Audi A 4, wird auf über 6000 Euro

geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das zuständige Kommissariat 10

übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht

haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06252/7060 bei der Kriminalpolizei in Heppenheim zu melden.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Birkenau (ots) – Am Freitag (29.12.), gegen 20:00 Uhr, ereignete sich in der

Hauptstraße auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes eine Verkehrsunfallflucht.

Ein dunkler PKW Mercedes-Benz fuhr rückwärts aus einer Parklücke heraus und

stieß dabei gegen das Fahrzeug des Geschädigten, welches sich in der

dahinterliegenden Parkreihe befand. Hierbei wurde das Fahrzeug des Geschädigten

an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca.

500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden

gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer

06252-7060 zu melden.

Zwingenberg: Vereinsheim im Visier Krimineller/Wer kann Hinweise

Zwingenberg (ots) – Ein Vereinsheim „Am Sportplatz“ geriet in das Visier

Krimineller. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstagabend

(02.01.) und Donnerstagmorgen (04.01.).

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten über ein Fenster

gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Anschluss entwendeten sie aus der

Gaststätte Geld und alkoholische Getränke.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird

gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0

zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Polizei kontrolliert E-Scooter

Darmstadt (ots) – Am Donnerstagnachmittag (04.01.) führten Beamte der

Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen Kontrollen in der Darmstädter

Innenstadt durch. Im Fokus standen hier E-Scooter.

Hierbei wurden mehrere E-Scooter Fahrer angehalten und kontrolliert. Den

Ordnungshütern fiel in der Pallaswiesenstraße unter anderem ein Fahrer auf,

welcher kein Versicherungskennzeichen an seinem Gefährt angebracht hatte. Eine

Überprüfung ergab, dass der Halter zwar eine gültige Versicherung besitzt, das

dazugehörige Kennzeichen aber nicht montiert hatte. Ihn erwartet ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Wenig später fiel den Beamten in der Heidelberger Straße erneut ein Fahrer auf,

welcher einen E-Scooter ohne Kennzeichen benutzte. Nach einer kurzen Ermittlung

war schnell klar, dass der Fahrer über keine gültige Versicherung verfügt.

Ebenso wurde an der Elektronik des Scooters manipuliert, so dass dieser 30 km/h

fahren kann. Erlaubt sind maximal 20 Stundenkilometer. Der Mann muss sich nun

einem Strafverfahren stellen. Die Weiterfahrt wurde an Ort und Stelle von der

Polizei untersagt.

Südhessen: Protestaktionen von Landwirten am 08.01.2024 – Polizei sensibilisiert bezüglich möglicher Verkehrsbeeinträchtigungen

Südhessen (ots) – Für Montag, den 08.01.2024 sowie die darauffolgenden Tage der

kommenden Woche haben bundesweit Bauernverbände zum Protest gegen geplante

Sparmaßnahmen der Bundesregierung aufgerufen. Auch für Hessen wurden mehrere

Versammlungen in diesem Kontext angemeldet, darunter auch eine

Traktoren-Sternfahrt mit Zielort Wiesbaden.

In Anbetracht der angemeldeten Aktionen, die neben der genannten Sternfahrt auch

weitere Fahrten unter Nutzung von Traktoren umfassen, weist die Polizei bereits

im Vorfeld darauf hin, dass bereits ab den frühen Morgenstunden grundsätzlich

mit ausgeprägten Verkehrsbeeinträchtigungen in ganz Hessen zu rechnen ist.

Die hessische Polizei steht im ständigen und engen Austausch mit den jeweils

zuständigen Versammlungsbehörden und wird am Veranstaltungstag hessenweit mit

Beamtinnen und Beamten im Einsatz sein, um die Wahrnehmung des Rechts auf

Versammlungsfreiheit zu gewährleisten und gleichzeitig die in diesem Kontext

möglichen Beeinträchtigungen für alle Verkehrsteilnehmer bestmöglich zu

minimieren.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Farbschmierereien an Schule / Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt (ots) – Im Zeitraum von Freitagnachmittag (29.12.) bis

Dienstagmorgen (02.01.) sprühten Unbekannte mit Farbe an eine Hausfassade, an

Strom- und Verteilerkästen sowie an weitere Gegenstände einer Schule in der

Wolfsgartenallee. Durch die Graffitis entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa

1.000 Euro.

Das Kommissariat 42 hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Bickenbach: Zwei Autos in Flammen / Zeugen gesucht

Bickenbach (ots) – Am frühen Freitagmorgen (05.01.) gegen 5 Uhr wurde die

Polizei zu einem Brand in der Ringstraße gerufen. Ein Anrufer meldete, dass zwei

Autos in einem Hinterhof brennen würden. Bei Eintreffen der Polizeistreifen

stand ein Fahrzeug bereits in Flammen, das zweite wurde offenbar durch das erste

angesteckt. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen.

Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu schaden. Es entstand ein Schaden von

mehreren tausend Euro.

Die Polizei und die Feuerwehr waren schnell im Einsatz, um die Brände zu

bekämpfen und die Umgebung zu sichern. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern

an. Eine Brandstiftung kann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht

ausgeschlossen werden.

Die Polizei bittet Zeugen oder Personen, die relevante Informationen zu dem

Vorfall haben, sich bei den zuständigen Ermittlern des Fachkommissariats 10 der

Kriminalpolizei Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Drei Verletzte nach Kollision zwischen Bus und Lkw

Darmstadt (ots) – Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem

Lkw in der Rheinstraße, sind am Donnerstagmorgen, dem 04.01. drei Busfahrgäste

verletzt worden. Ein 37-jähriger Lkw-Fahrer aus Worms befuhr unerlaubt die

Straßenbahnschienen und verlor kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug,

nachdem er teilweise von der Bordsteinerhöhung des Gleiskörpers abkam. Im Zuge

dessen touchierte der Lkw-Fahrer einen entgegenkommenden Linienbus. Da der

Busfahrer stark abbremsen musste, stürzten drei Fahrgäste und verletzten sich

leicht. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf 600 Euro

geschätzt. Wegen des Verkehrsunfalls war der Straßenbahn- und Busverkehr auf der

Rheinstraße zeitweise komplett eingestellt.

Otzberg-Lengfeld: Vollbrand einer Scheune

Otzberg (ots) – Am Freitag (05.01.) kam es gegen 00:14 Uhr zum Vollbrand einer

Scheune im Bereich der Bundenmühle. Zur Brandursache und Schadenshöhe können

aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Die Löscharbeiten werden nach Angaben

der Feuerwehr vermutlich noch bis mittags andauern. Das Kommissariat 10 der

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg wird die Ermittlungen übernehmen. Zeugen

können sich an die Polizei Darmstadt unter der Telefonnummer 06151-969-0 wenden.

Gross-Gerau

Bischofsheim: Mit drei Promille am Steuer/Streife nimmt 58-Jährigen vorläufig fest

Eine Polizeistreife hat in der Nacht zum Freitag (05.01.) einen alkoholisierten Autofahrer gestoppt und vorläufig festgenommen. Gegen 2.30 Uhr kontrollierten die Beamten den Wagen des 58-Jährigen in der Ulmenstraße. Hierbei fiel deutlicher Alkoholgeruch auf, der aus dem Innenraum des Fahrzeugs drang. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, dass sich der Verkehrsteilnehmer alkoholisiert hinter das Steuer gesetzt hatte. Der Test ergab einen Wert von rund drei Promille. Es folgte die vorläufige Festnahme und Blutentnahme auf der Wache. Der Mann war zuvor einem Taxifahrer wegen seiner auffälligen Fahrweise aufgefallen.

In dem eingeleiteten Verfahren muss sich der 58-Jährige jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten. Sein Führerschein wurde von der Polizei einbehalten.

Rüsselsheim: Polizei überwacht Geschwindigkeit/Doppelt so schnell wie erlaubt

Am Donnerstagabend (04.01.), in der Zeit zwischen 21.00 und 22.30 Uhr, führten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim Geschwindigkeitskontrollen in der Kurt-Schumacher-Straße/Ecke Uranstraße durch. Im Laufe der 90-minütigen Messung wurden 29 Verstöße gegen die geltende Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h festgestellt. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 20 Jahre alter Autofahrer, der mit 101 Stundenkilometern vom Radar erfasst wurde. Auf ihn kommen nun 560 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot zu.

Insgesamt wurden bei der Kontrolle 59 Fahrzeuge gemessen.

Mörfelden-Walldorf: Verkehrskontrollen/Zwei Jahre ohne „TÜV“

Am Donnerstag (04.01.) führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen Verkehrskontrollen durch. Die Ordnungshüter konnten hierbei innerhalb einer Stunde im Stadtgebiet von Mörfelden-Walldorf mehrere Verstöße feststellen.

Von 12 kontrollierten Autos war bei insgesamt 6 Fahrzeugen die fällige Hauptuntersuchung um mindestens 2 Monate überschritten. Auf die Halter kommt nun ein Ordnungsgeld zu. Ebenfalls erfolgten jeweils Mitteilungen an die Zulassungsstelle, bei welcher die Fahrer die durchgeführte Untersuchung nachweisen müssen. Besonders negativ fiel hierbei ein Peugeot auf, dessen Hauptuntersuchung seit zwei Jahren fällig war. Zudem stellte sich heraus, dass bei dem Fahrzeug die Haftpflichtversicherung erloschen war. Dies hatte zur Folge, dass die Kennzeichen an Ort und Stelle von der Polizei sichergestellt wurden. Auf die Fahrzeughalterin kommt nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

Odenwaldkreis

Michelstadt: Farbschmiererei an Partei-Geschäftsstelle/Wer kann Hinweise geben?

Nachdem bislang Unbekannte an einem Bürogebäude am Marktplatz in der Nacht zum Freitag (05.01.) ihr Unwesen trieben, hofft die Polizei auf Hinweisgeber. Ersten Ermittlungen zufolge beschmierten die Täter die Schaufenster und die Außenfassade des Parteibüros mit bräunlicher Farbe. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Der polizeiliche Staatsschutz in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.