Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Donnerstag 04.01.2024, raubte ein 36-Jähriger einen 61-Jährigen in der Rheingönheimer Straße aus. Der 36-Jährige griff den Mann gegen 00:30 Uhr auf dem Gehweg an. Dieser fiel zu Boden, wo er durch den Angreifer getreten wurde. Der Tatverdächtige nahm ihm den Geldbeutel ab, stahl ihm 40 Euro und flüchtete.

Der 61-Jährige wurde durch den Angriff schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen beobachteten die Tat und alarmierten die Polizei. Der 36-Jährige konnte bei der unmittelbar eingeleiteten Fahndung durch Polizeikräfte kontrolliert werden. Er schien erheblich alkoholisiert, weshalb ihm zur Feststellung der Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich nun wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung verantworten.