KVD stößt auf illegale Bewohner in Ruinen

Ludwigshafen (KVD) – Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Montag 01.01.2024, mehrere Personen die in verlassenen Gebäuden in Gleisnähe hausten, entdeckt. Bei der Rückfahrt von einem Einsatz sahen die Einsatzkräfte um 11.30 Uhr zunächst, wie eine Person auf der Höhe der Kreuzung Passadena- und Lorientallee aus einem Gebäude kam und das Gelände mit einem dort abgestellten Auto verlassen wollte. Beim Anblick der KVD-Patrouille verließ die Person das Auto.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes stellte sich heraus, dass in den verlassenen Gebäuden und einem angrenzenden Container insgesamt 6 Menschen ihre Bleibe hatten, von denen den Einsatzkräften einige aus der aggressiven Bettlerszene in Ludwigshafen bekannt waren. Die 4 Männer und 2 Frauen gaben an, über keinen festen Wohnsitz zu verfügen, weshalb sie sich in diesen Gebäuden aufhielten. Nach Aufnahme der Personalien meldete der KVD seine Erkenntnisse der Bundespolizei, da dieses Areal in deren Zugehörigkeit fällt.

Im Zuge der Ermittlungen bat die Bundespolizei und die Polizei den KVD um erneute Anfahrt des Ortes, weil der Verdacht bestand, dass das Fahrzeug, mit dem eine der Personen fahren wollte, nicht über den notwendigen Versicherungsschutz verfügte und deshalb ein möglicher Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz vorliegen könnte.

Die KVD-Beamten konnten bezeugen, dass mit dem Auto gefahren worden sei, indes ergaben die weiteren Polizeiermittlungen, dass kein solcher Verstoß vorlag. Ferner führte eine der kontrollierten Personen ein Einhandmesser bei sich, welches der KVD sicherstellte.

Polizei und Bundespolizei trafen weitere Maßnahmen in eigener Zuständigkeit.

Quelle: Stadtverwaltung Ludwigshafen

Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch – Tatverdächtige gefasst

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Donnerstag 04.01.2024 meldete ein Zeuge der Polizei Ludwigshafen gegen 3:30 Uhr, dass er 3 Personen dabei beobachte, wie diese einen Zigarettenautomaten in der Ludwig-Börne-Straße aufbrechen. Als die alarmierten Polizisten vor Ort eintrafen, flüchteten die 3 Personen zu Fuß.

Die drei Männer (2 x 19 Jahre, 1x 21 Jahre alt) konnten nach kurzer Verfolgung jedoch gestoppt und kontrolliert werden. Sie müssen sich nun wegen des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten. Der Zigarettenautomat wurde durch die Tat beschädigt. Er konnte jedoch nicht geöffnet werden. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 03.01.2024 gegen 12:30 Uhr, kam es zum Unfall zwischen zwei Autos an der Einmündung Wasgaustraße/Madenburgstraße. Ein 36-Jähriger VW-Fahrer missachtete die Vorfahrt eines ebenfalls 36-jährigen Fahrers eines Fords. Der Fahrer des Fords wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Durch den Unfall entstand zudem ein Schaden in Höhe von rund 4.500 Euro.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zum Donnerstag 04.01.2024 gegen 00:15 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Friedrichstraße einen 27-jährigen Autofahrer. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter Drogeneinfluss steht. Ein freiwilliger Urintest reagierte positiv auf Kokain und Cannabis. Der 27-Jährige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Einbruch in Wohnhaus – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 03.01.2024 zwischen 07-18 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Theodor-Storm-Straße in Limburgerhof ein und entwendeten Schmuck und mehrere Bilder. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Der Wert des Diebesgutes ist derzeit noch nicht bekannt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.