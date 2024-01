Landau: Die Polizei-News

Übung der Polizei Landau an der Konrad-Adenauer-Realschule Plus

Landau (ots) – Am 04.01.2024 wurde eine Übung der Polizei Landau an der Konrad Adenauer Realschule Plus in Landau durchgeführt. Hierbei wurde das taktische Vorgehen von Polizeikräften an Schulen erprobt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Landau darauf hin, dass keine tatsächliche Gefahrenlage für die Bevölkerung bestand.

Aufgrund Panne überführt

Landau (ots) – Am 04.01.2024 wurde der Polizei Landau gegen 03 Uhr ein Pannenfahrzeug im Bereich der Carl-Bosch-Straße in Landau gemeldet. Bei der 60-jährigen Opel-Fahrerin konnte zu allem Überfluss Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Auf sie wird nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkte in der Verkehrssünderdatei sowie ein einmonatiges Fahrverbot zukommen.

Beleidigt, bedroht und geschlagen

Landau (ots) – Am 03.01.2024 wurde der Polizei Landau eine männliche Person gemeldet, welche am Hauptbahnhof rechte Parolen herumschreien würde. Auch soll es hierbei zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer Personengruppe gekommen sein.

Vor Ort konnte ein 46-Jähriger festgestellt werden, welcher aggressiv herumschrie und auch die anwesenden Beamten beleidigte und bedrohte. Er musste gefesselt werden. Da er sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand wurde er einem psychiatrischen Krankenhaus vorgestellt. Gegen den 46-Jährigen wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

Erneut ohne Versicherungsschutz erwischt

Landau (ots) – Am 03.01.2024 wurde gegen 15:25 Uhr ein 25-jähriger Hyundai-Fahrer in Landau in der Maximilianstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug keine gültige Haftpflichtversicherung bestand.

Da der 25-Jährige in der Vergangenheit bereits mit einem gleich gelagerten Fall in Erscheinung getreten war, wurde der PKW Hyundai zwecks Einziehung sichergestellt. Gegen den Hyundai-Fahrer wurde ein erneutes Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.