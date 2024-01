Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Edenkoben (ots) – Am Platz der Begegnung haben Unbekannte eine Steinskulptur mit Farbe beschmiert. Die Sachbeschädigung wurde in der zurückliegenden Silvesternacht festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06323 9550 an die Polizei Edenkoben wenden.

Unter Drogeneinfluss

A65/Landau (ots) – Mit stark zitternden Händen und verengten Pupillen wurde am Mittwoch 03.01.2024, 23.30 Uhr, ein 36-jähriger Mercedesfahrer auf der A65 bei der AS Landau-Nord angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei einem durchgeführten Schnelltest konnte festgestellt werden, dass er vor Fahrtantritt Amphetamine konsumiert hatte. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zu schnell aus dem Kreisverkehr

Herxheim (ots) – Am 03.01.2024 befuhr gegen 10:25 Uhr, ein 29-jähriger BMW-Fahrer die L493 vom Gewerbegebiet West kommend in Herxheim. Beim Ausfahren aus dem dortigen Kreisverkehr kam er bei regennasser Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Metallstange und landete schließlich im Graben.

Am PKW BMW entstand Totalschaden in Höhe von ca 8.000 Euro. Der 29-Jährige wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen.