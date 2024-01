Silofahrzeug umgekippt – Zeugen gesucht! (Foto)

Mainz (ots) – Am Morgen des 04.01.2024 kam es in Höhe der Ausfahrt Mainz-Mombach, A 643 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Mainz, gegen 04:10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein mit Zement beladenes Silofahrzeug kam aus bislang noch ungeklärten Umständen in der Ausfädelungsspur der Anschlussstelle nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Betongleitwand. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen den Anfahrschutz zwischen der Hauptfahrbahn und dem Ausfädelungsstreifen, kippte auf die Beifahrerseite und blieb auf dem rechten von zwei Fahrstreifen liegen.

Der 49-jährige Fahrer des Silofahrzeugs musste durch die Feuerwehr aus dem Führerhaus befreit werden. Er erlitt nur leichte Verletzungen. Zwecks weiterer medizinischer Untersuchungen wurden er in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Richtungsfahrbahn Bingen wurde ab 04.20 Uhr voll gesperrt, damit die Einsatzkräfte arbeiten konnten. Für die Dauer der Bergung und Reinigung der Fahrbahn, die voraussichtlich bis mindestens 12 Uhr dauern werden, bleibt der Verkehr in Richtung Autobahndreieck Mainz gesperrt. Die Polizei rechnet mit großen Verkehrsbehinderungen im Raum Wiesbaden. Die Fahrtrichtung Wiesbaden ist nicht beeinträchtigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 80.000 EUR geschätzt. Am Einsatz beteiligt waren Einsatzkräfte der Polizeiautobahnstation Heidesheim, der Berufsfeuerwehren Mainz, der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes, ein Notarzt, sowie der Autobahnmeistereien Heidesheim und Diedenbergen. Die Autobahnpolizei Heidesheim sucht dringend Unfallzeugen, die sich unter 06132-9500 melden können.

Haftbefehl am Hauptbahnhof Mainz vollstreckt

Mainz (ots) – Am Abend des 3. Januar 2024 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen Mann im Hauptbahnhof Mainz. Bei der Überprüfung der Personalien des 34-jährigen Afghanen stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung vorlag.

Des Weiteren war der 34-jährige noch zur Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahls von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ausgeschrieben. Der Mann konnte die Geldstrafe in Höhe von 3750,00 Euro vor Ort nicht bezahlen. Er wurde von den Polizisten zur Verbüßung seiner Restfreiheitsstrafe von 75 Tagen in die JVA Rohrbach eingeliefert. Die ausschreibende Behörde wurde über den Aufenthaltsort des Mannes in Kenntnis gesetzt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Silvesterböller löst größeren Einsatz aus

Mainz-Neustadt (ots) – Am Dienstag 02.01.2024 gegen 17:40 Uhr, wurde durch mehrere Zeugen im Bereich der Inge-Reitz-Straße Höhe der Hausnummer 5 ein lauter Knall bzw. Detonationsgeräusch gemeldet. Als Ausgangsörtlichkeit konnte eine nahe gelegene Baugrube ausgemacht werden, von wo aus durch die Zeugen neben dem Knall auch ein heller Lichtblitz festgestellt werden konnte.

Neben der Polizei wurde aufgrund der Heftigkeit der Detonation auch die Mainzer Feuerwehr verständigt. Durch die Einsatzkräfte konnten in der genannten Baugrube Reste eines Böllers unter gestapelten Stahlarmierungen festgestellt werden, welcher sehr wahrscheinlich ursächlich für die Detonation war. Ein Brand, Personen-oder Sachschaden konnte glücklicherweise nicht festgestellt werden.

Kreis Mainz-Bingen

Geschwindigkeitskontrollen auf der A60 zwischen Ingelheim-West und Gaulsheim

Heidesheim (ots) – Aufgrund der andauernden Hochwasserlage besteht die Gefahr, dass die Grünflächen zwischen der BAB 60 und dem Rhein volllaufen und in der Folge mit einem verstärkten Wildwechsel zu rechnen ist. Wegen dieser erhöhten Unfallgefahr wird im Bereich der BAB 60 zwischen Ingelheim-West und Gaulsheim (ca. 3km) die Geschwindigkeit auf 80km/h begrenzt.

Zur Überwachung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit werden sowohl Enforcement Trailer (Blitzer-Anhänger) sowie ProViDa Fahrzeuge (zivile Fahrzeuge zur Überwachung von Geschwindigkeits- und Abstandsverstößen) eingesetzt.

Durch die Zivilstreife werden am 03.01.2024 Geschwindigkeitsüberschreitungen von 33km/h bis 79km/h dokumentiert und entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen. Die verantwortlichen Fahrzeugführer müssen mit Bußgeldern in Höhe von mindestens 200EUR – 700EUR rechnen. Hinzukommen 1-2 Punkte und Fahrverbote.

Verkehrskontrolle mit Folgen

Bacharach (ots) – Mit einem strafrechtlichen Rundumpaket deckte sich ein 24-jähriger Fahrer am 04.01.2023 gegen 16:40 Uhr in Bacharach ein. Der Fahrer wurde auf der B9 durch eine Streife der PI Bingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer führte keinen Führerschein mit sich und zeigte der Streife einen auf seinem Handy abgelichteten Führerschein vor.

Trotz dessen, dass die Beamten den Führerschein nicht in ihren Händen hielten, konnten bereits über das Lichtbild eindeutige Merkmale einer Totalfälschung festgestellt werden. Entsprechende Abfragen in den polizeilichen Informationssystemen bestätigten den Verdacht. Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Bei einer weiteren Recherche stellte sich überdies heraus, dass gegen den Fahrer zudem bereits ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bestand. Auch wenn der Fahrer die Vollstreckung des Haftbefehls gegen Zahlung einer Geldstrafe abwenden konnte, bewahrte ihn dies nicht vor der Verbringung zur Polizeidienststelle. Der Beschuldigte räumte während der Verkehrskontrolle ein, am Vortag Marihuana konsumiert zu haben.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrer zwecks Blutentnahme zur Polizei Bingen verbracht. Der Beschuldigte wird sich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Verkehrsunfallflucht auf dem Mitfahrerparkplatz

Bingen-Ost (ots) – Am 04.01.2024 im Zeitraum zwischen 04:45-14 Uhr kam es auf dem Mitfahrerparkplatz Bingen Ost, nahe Anschlussstelle zur A60 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Anhand der Angaben des Geschädigten sowie des Schadensbildes an dessen Fahrzeug ist davon auszugehen, dass der unbekannte Unfallverursacher im Bereich des Parkplatzes in, oder aus einer Parklücke rangierte und hierbei das Fahrzeug des Geschädigten touchierte. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Bingen bittet um Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug.