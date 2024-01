Unbekannte legen Fahrrad ins Gleis – Zeugenaufruf

Hemsbach (ots) – In der Nacht auf Donnerstag 04.01.2024 haben unbekannte Täter ein Fahrrad in den Gleisbereich am Hemsbacher Bahnhof gelegt. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß mit einem Güterzug. Ersten Ermittlungen zufolge durchfuhr der Güterzug (in Fahrtrichtung Frankfurt/Main) um kurz nach 00 Uhr den Hemsbacher Bahnhof auf Gleis 1. Hierbei nahm der Triebfahrzeugführer ein im Gleisbereich liegendes Fahrrad wahr. Trotz einer sofort eingeleiteten Schnellbremsung, konnte ein Zusammenstoß mit diesem nicht mehr verhindert werden.

Aufgrund der vollständigen Zerstörung des Fahrrads ist eine Beschreibung dessen nicht möglich. Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Die Schadenshöhe ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang/Täter geben können, werden gebeten sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann unter: 0721/120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Duo entwendet gewaltsam eine Blechkasse aus Selbstbedienungsladen

Spechbach (ots) – Zwei bisher unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch um 16:15 Uhr aus einem Selbstbedienungsladen in der Hauptstraße eine verschlossene Blechkasse. Die Blechkasse war an einem Regalbrett verschraubt. Um die Kasse zu entwenden, riss das Duo die Kasse mitsamt dem Holzbrett heraus und flüchtete über die Hauptstraße in ein Feldgebiet und anschließend in Richtung eines Pflegeheims Richtung Eschelbronn.

Durch den Eigentümer sowie 2 Zeugen wurde umgehend die Verfolgung aufgenommen. In einem Waldgebiet, kurz nach dem Pflegeheim, verloren die Beteiligten jedoch die Sicht zu den beiden Tätern.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Männlich, ca. 15-18 Jahre alt, schwarze kurze gelockte Haare, bekleidet mit heller/beiger Jacke.

Täter 2: Männlich, Drei-Tage-Bart, eingefallenes Gesicht und trug eine dunkle Jacke.

Durch einen der Zeugen konnte die Blechkasse aufgebrochen und entleert in einem Bach aufgefunden werden. Die Höhe des Diebstahls- sowie Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem Duo geben können, sich unter Tel: 06223/9254-0 zu melden.

Rosenkranz in aufgebrochenen Auto gefunden

Leimen, St. Ilgen (ots) – Bereits kurz vor Weihnachten wurden 3 in der Welfenallee geparkte Fahrzeuge auf bislang unbekannte Art geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. In dem Zeitraum vom 22. Dezember 2023, 18 Uhr bis 23. Dezember 2023, 10 Uhr, wurden die Beifahrertüren zweier VW und einem Mitsubishi geöffnet, um so in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Ein Sachschaden entstand hierbei nicht.

Lediglich aus einem VW wurde ein Reisekoffer, eine Jacke und ein Laptop entwendet. Allerdings befand sich im Fußraum des Fahrzeugs auch ein Rosenkranz, der nicht aus dem Besitz des Fahrzeugführers stammt. Der Diebstahlsschaden wird auf einen niedrigen 4-stelligen Betrag geschätzt.

Der Polizeiposten Leimen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Womöglich gehört der Rosenkranz einem Fahrzeugführer der den Einbruch in sein bislang nicht zur Anzeige gebracht hat. Mögliche Geschädigte, aber auch Zeugen, die hierzu Angaben machen können oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Leimen, unter der Telefonnummer 06224/1749-0, zu melden.

Reifenstecher unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zerstach eine bislang unbekannte Täterschaft die Reifen auf der Beifahrerseite eines Skodas im Kastanienweg. Das Polizeirevier Schwetzingen leitete die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein.

Die Höhe des Schadens steht bisher nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter 06202-288-0 zu melden.

Frau fährt unter Drogen Auto

Schönbrunn (ots) – Am Mittwoch gegen 23:30 Uhr wurde durch eine Polizeistreife aus Eberbach in der Heidelberger Straße in Schönbrunn eine 26-Jährige Audi-Fahrerin einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser wurde augenscheinlich eine Beeinflussung von Drogen festgestellt, weshalb ein freiwilliger Urintest durchgeführt wurde.

Dieser zeigte sich positiv auf Cannabis. Die 26-Jährige musste in der Folge Blut abgeben und durfte auch nicht mehr weiterfahren. Sie muss mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen sowie mit einer Anzeige wegen Fahrens unter berauschender Mittel rechnen. Zudem besteht der Verdacht, dass sie Cannabis vor dem Eigenkonsum besessen hat.

Unbekannte brechen Zigarettenautomat auf – Zeugen gesucht

Hockenheim (ots) – Drei bislang unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 01:45 Uhr einen Zigarettenautomaten im Einmündungsbereich der Wilhelm-Herz-Straße/Werner-Haas-Straße auf. Nachdem eine Zeugin durch die Aufbruchgeräusche aufmerksam geworden ist, sprach diese die 3 an. Die ergriffen sodann die Flucht mit einem unbekannten Fahrzeug in Fahrtrichtung des Kreisels am Südring.

Ob die Täter etwas entwendeten sowie die genaue Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Täterbeschreibung:

Täter 1: männlich, groß, schwarz gekleidet mit einer Sturmhaube und Hebelwerkzeug

Täter 2: männlich, kleiner als Täter 1, trug eine helle Jeansjacke mit hellem Innenfutter und eine dunkle Hose

Täter 3: männlich, helle Kleidung

Das Polizeirevier Hockenheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, Angaben zum Fluchtfahrzeug oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 zu melden.

Betrunkener LKW-Fahrer flüchtet nach Unfall

Eppelheim (ots) – Am Mittwoch beobachtete ein Zeuge, wie ein LKW um kurz nach 20:30 Uhr beim Rückwärtsfahren in der Rathenaustraße gegen einen Zaun fuhr und diesen teilweise umriss. Der Fahrer stieg aus und versuchte einen Pfosten wiederaufzurichten. Der Zeuge sprach den Unfallverursacher an und bat ihn auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Das tat der Mann jedoch nicht, sondern flüchtete mit seinem LKW in Richtung Autobahn.

Eine Polizeistreife die nach dem Fahrzeug fahndete, konnte den Lastwagen kurze Zeit später im Grasweg ausfindig machen und kontrollieren. Als die Streife mit dem Fahrer das Gespräch suchte, wurde schnell klar, warum der Mann zuvor geflohen war. Der 57-Fahrer stand ganz erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemtest ergab einen Wert von fast 2,6 Promille.

Der Mann musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Schaden am Zaun wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der 57-Jährige sich muss nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht verantworten.