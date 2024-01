Motorradfahrer stürzt ohne gültigen Führerschein

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch um 15:45 Uhr stürzte ein 41-Jähriger Motorradfahrer bei einem Wendevorgang im Molkenkurweg und brach sich hierbei sein Schienbein. Zur weiteren Versorgung wurde dieser in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der 41-Jährige keinen gültigen Führerschein besaß, um ein Motorrad überhaupt fahren zu dürfen. Daher muss er mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen sowie mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen.

Gartenhausaufbruchsserie in Kirchheim – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft brach zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen die Schlösser an den Toren mehrerer Parzellen der Schrebergartenanlage am Leimer Weg auf, um sich Zutritt auf die jeweiligen Grundstücke zu verschaffen. Die Täterschaft drang in mindestens 8 Gartenhäuser beziehungsweise Geräteschuppen ein und stahl Werkzeuge, Arbeitsgeräte sowie alkoholische Getränke.

Die genaue Schadenshöhe steht bis dato nicht fest. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernahm die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der besonders schweren Fälle des Diebstahls. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.