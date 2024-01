Korbach: Die Polizei-News

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 485

Korbach (ots) – Am Donnerstag 04.01.2024 gegen 11.18 Uhr, wollte ein PKW-Fahrer einen LKW überholen, hat vermutlich das entgegenkommende Fahrzeug übersehen und es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Die beiden PKW-Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und verstarben noch an der Unfallstelle.

Bei dem Fahrzeugführer des überholenden Fahrzeuges, handelt es sich um einen 66-jährigen aus Bad Hersfeld. Das entgegenkommende Fahrzeug wurde von einem 41-jährigen aus Waldeck gelenkt. Der LKW-Fahrer, der noch versuchte nach rechts auszuweichen, wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert.

Zur Unfallursachenaufklärung wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 80.000 Euro. Der tödliche Unfall ereignete sich in der Gmkg Waldeck-Sachsenhausen/LK Waldeck-Frankenberg auf der B485, zwischen Waldeck-Netze und Waldeck-Sachsenhausen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen