Wiesbaden, Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Diebe machen mit „Handwerkertrick“ Beute

Wiesbaden-Biebrich (ots)-(he) – Am Mittwoch 03.01.2024 wurde eine 91-jährige Biebricherin aus der Goethestraße Opfer gemeiner Trickdiebe. Diese entwendeten aus der Wohnung der Seniorin Schmuckstücke und mehrere Tausend Euro Bargeld. Gegen 12:00 Uhr klingelte ein Täter bei der Geschädigten und gab sich als Handwerker der Hausverwaltung aus.

Die Bewohnerin ließ den Mann in die Wohnung, wurde von diesem in ihre Küche gelockt und dort in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen betrat, wie bei dieser Masche üblich, eine zweite Person die Wohnung und durchsuchte diese nach möglichem Diebesgut. Mit ihrer Beute gelang dann beiden Straftätern die Flucht.

Der erste Täter wird wie folgt beschrieben: Circa 180 cm groß, normale Statur, 40-50 Jahre alt, dunkle kurze Haare, „südländisches Erscheinungsbild“, sprach akzentfreies Deutsch, dunkle Basecap, dunkle Jacke, dunkle Hose.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

E-Bikes aus Tiefgarage entwendet

Wiesbaden, Dienstag 02.01.2024, 17:30-18:00 Uhr

(he) Am Dienstagabend kam es in der Platter Straße in Wiesbaden zu einem Einbruch in einen in einer Tiefgarage gelegenen Fahrradabstellraum, bei dem zwei E-Bikes entwendet wurden. Auf bis dato unbekannte Art und Weise gelangten die oder der Täter zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr in die Tiefgarage und öffneten dort gewaltsam den Abstellraum. Anschließend gelang ihnen unerkannt in unbekannte Richtung die Flucht.

Die Typenangaben der E-Bikes sind bis dato noch nicht bekannt. Durch das gewaltsame Öffnen des Abstellraumes entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2440 um Hinweise zu dem Einbruch.

Einbruch in Wohnung

Wiesbaden, Mittwoch 03.01.2024, 08:05-13:45 Uhr

(he) Gestern kam es in Wiesbaden in der Herderstraße zu einem Einbruch in eine Wohnung, bei dem ein Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro entstand. Zwischen 08-13:45 Uhr drangen die oder der Täter durch das gewaltsame Öffnen der Hauseingangstür in das betroffene Mehrfamilienhaus ein und begaben sich an eine Wohnungstür in den oberen Stockwerken.

Diese wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet und anschließend die Wohnung durchsucht. Mit Schmuck und einer Sonnenbrille flüchteten die oder der Täter in unbekannte Richtung. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

Rheingau-Taunus

Elektrogeräte aus Kindertagesstätte gestohlen

Bad Schwalbach, Freitag 22.12.2023, 13:30 Uhr bis Mittwoch 03.01.2024, 12:00 Uhr

(fh) In den vergangenen Tagen hatten Einbrecher bei einem Einbruch in eine Bad Schwalbacher Kindertagesstätte Elektronikartikel ins Visier genommen. Im Zeitraum von Freitag, 22.12. bis Mittwoch, 03.01. machten sich die Täter die Schließzeiten der Einrichtung in der Rudolf-Höhn-Straße zu Nutze und hebelten eine Zugangstür auf.

Im Gebäude angekommen brachen sie weitere Zwischentüren und Schränke auf und gelangten letztlich an mehrere Tabletcomputer der Marke „Apple“. Mit ihrer Beute gelang ihnen anschließend unbemerkt die Flucht. Zeugen werden gebeten, sich unter 06124/7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Baumarkt

Idstein, Dienstag 02.01.2024, 23Uhr bis Mittwoch 03.01.2024, 07:20 Uhr

(fh) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Einbrecher in einen Idsteiner Baumarkt ein. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge betraten die Täter in einer Nacht und Nebel Aktion das Gelände des Marktes in der Straße „Am Wörtzgarten“ und verschafften sich über dessen angrenzendes Gartencenter unbemerkt Zutritt zum Gebäude.

Im Inneren nahmen sie diverse Werkzeuge an sich, mit denen sie anschließend die Flucht antraten. Die Polizeistation Idstein erbittet Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (06126) 9394-0.

Einbrecher scheitern an Eingangstür

Niedernhausen, Dienstag 02.01.204, 17:30 Uhr bis Mittwoch 03.01.204, 13:30 Uhr

(fh) Zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag versuchten Unbekannte in ein Niedernhausener Einfamilienhaus einzubrechen. Wie die Spuren an dem Wohnhaus in der Straße „Am Dachsbau“ zeigen, hatten die Einbrecher versucht die Hauseingangstür mit einem Hebelwerkzeug aufzubrechen, waren hierbei jedoch gescheitert und unverrichteter Dinge von dannen gezogen. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen des Einbruchversuchs werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit den zuständigen Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Brand in Schulgebäude

Geisenheim, Mittwoch 03.01.2024, 22:30 Uhr

(fh) Am späten Mittwochabend kam es im Gebäude einer Geisenheimer Grundschule zu einem Brand, welcher von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Gegen 22:30 Uhr wurde die Polizei über das Feuer im Schulgebäude in der Winkeler Straße informiert.

Beim Eintreffen der Beamten hatte die Feuerwehr bereits das Gebäude betreten und den Brand gelöscht. Nach erster Einschätzung ging der Brand von einem Ofen in einem Töpferraum aus, welcher einen Stuhl sowie eine Gebäudewand beschädigte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Derzeit schließt die Polizei eine Straftat aus.

