Verdacht einer Raubstraftat – Tatverdächtiger festgenommen

Mannheim (ots) – Gegen 16.45 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein, wonach eine Dame an der Feudenheimer Schleuse Opfer einer Raubstraftat geworden ist. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen mit starken Polizeikräften konnte ein flüchtender Tatverdächtiger auf der B 38a Höhe des City Airport Mannheim festgenommen werden. Das Ereignis sowie das Polizeiaufgebot steht in keinem Zusammenhang mit dem Flughafen Mannheim.

Die Ermittlungen zur Raubstraftat werden durch die Kriminalpolizei geführt und dauern an.

Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet – Renault prallt gegen Leitplanke

BAB 6/Mannheim (ots) – Am Dienstag gegen 18 Uhr ereignete sich auf der BAB 6 ein Unfall, bei dem eine 57-jährige Renault-Fahrerin gegen eine Leitplanke prallte. Ein bisher unbekannter Autofahrer bzw. Autofahrerin fuhr gegen 18 Uhr die BAB 6 von Walldorf kommend in Richtung Frankfurt entlang. Kurz vor dem Autobahnkreuz Mannheim wechselte der oder die Unbekannte von der linken auf die rechte Fahrspur und übersieht hierbei die 57-jährige Renault-Fahrerin.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Frau nach rechts aus und kollidierte hierbei mit der dortigen Leitplanke. Der oder die Unbekannte setzte die Weiterfahrt fort. Die 57-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 15.000 Euro.

Die Verkehrsgruppe Bundesautobahn Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Hinweise zum Fahrer oder das Fahrzeug geben können, sich unter der Tel.: 0621 / 47093-0 zu melden.

Unbekannte versucht VW kurzzuschließen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Donnerstag um 04.35 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter die Zündung eines in der Hockenheimer Straße abgestellten VW kurzzuschließen. Wie der Täter in das Fahrzeug gelangen konnte ist bislang unklar. Die Besitzer des VW wurden rechtzeitig durch die Startgeräusche des Motors aufmerksam und konnten in dem vor ihrer Wohnung abgestellten VW den Unbekannten im Fahrzeug sitzend feststellen. Nachdem einer der Besitzer den Täter zur Rede stellen wollte, ergriff dieser in Richtung Werderstraße die Flucht.

Täterbeschreibung:

männlich, 20-30 Jahre alt, circa 185 cm groß, schlank, er trug eine schwarze Kappe und einen hellgrauen Kapuzenpullover.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0621/174-4444 zu melden.

Diebstahl aus Fahrzeug – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In dem Zeitraum von Dienstag 21 Uhr und Mittwoch 08 Uhr, wurde die Plastikheckscheibe eines in der Johannes-Hoffart-Straße abgestellten Alfa Romeo mit einem bislang unbekannten Gegenstand aufgeschlitzt. Nachdem die bislang unbekannte Täterschaft hiernach auf die Heckklappe stieg, konnte diese in das Innere des Fahrzeugs gelangen.

Aus dem Alfa Romeo wurden dann eine Werkzeugkiste und ein alter CD-Player entwendet. Der Diebstahls- und Sachschaden belaufen sich auf ca 2.500 Euro. Der Polizeiposten Neuostheim/Flughafen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bitte unter der Tel: 0621/ 4236638 zu melden.

Verkehrsunfallflucht in der Innenstadt

Mannheim (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer bzw. Autofahrerin beschädigte am Mittwoch in der Zeit zw. 17 Uhr und 17:34 Uhr, einen im innerstädtischen Quadrat B 7 geparkten Fiat und flüchtete von der Unfallstelle. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der oder die Unbekannte die Straße zwischen B 7 und dem C-Quadrat. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet nun Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. Hinweise zu dem Fahrer/Fahrzeug geben können, sich unter Tel: 0621/1258-0 zu melden.

Wohnungskäufer im Internet betrogen

Mannheim (ots) – Ein 69-jähriger Mannheimer war bereits seit längerer Zeit auf der Suche nach einer kleinen Wohnung, die er sich kaufen wollte. Auf einem Online-Portal im Internet fand er dann Mitte November 2023 ein passendes Objekt in Mannheim-Käfertal. Die vorgebliche Wohnungsbesitzerin verwies zur Kaufabwicklung auf ein in London ansässiges Maklerbüro.

In einer Mail-Korrespondenz teilte dieses dem 69-Jährigen mit, dass er sich durch überweisen einer 4-stelligen Summe ein Vorkaufsrecht erwerben würde. Der Betrag werde entweder zurücküberwiesen falls der Kauf nicht zustande käme oder im Erfolgsfall verrechnet.

Die Summe sollte er auf ein portugiesisches Konto überweisen, was der Senior auch tat. Kurz nachdem das Geld auf das ausländische Konto eingegangen war, beendete das angebliche Maklerbüro jegliche Kommunikation. Als der nun erst misstrauisch gewordene 69-Jährige versuchte sein Geld zurückzuholen, war es schon zu spät, da sich die unbekannte Täterschaft den Betrag bereits angeeignet hatte.

Am Dienstag erstattete er daher um kurz nach 10:30 Uhr eine Anzeige bei der Polizei. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs.

Die Polizei rät generell bei Immobiliengeschäften über das Internet: