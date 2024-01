Zeugen nach mutmaßlichen Sexualdelikten gesucht

Karlsruhe-Mühlburg (ots) – Wie der Polizei mittlerweile bekannt wurde, ereigneten sich wohl um Silvester in Karlsruhe-Mühlburg 2 Sexualstraftaten zum Nachteil junger Frauen. Die Kriminalpolizei prüft nun einen Zusammenhang der beiden Taten und sucht hierzu Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sprach ein noch unbekannter Mann am Sonntag gegen 00.30 Uhr eine 31-jährige Frau an, nachdem diese eine Straßenbahn an der Haltestelle Feierabendweg verlassen hatte. Anschließend fragte der Unbekannte die 31-Jährige nach einer Zigarette, hielt sie hierbei wohl an den Armen und der Hüfte fest und versuchte die Frau gegen ihren Willen auf den Mund zu küssen. Nachdem die Geschädigte um Hilfe rief, rannte der Verdächtige davon.

Täterbeschreibung:

19-jähriger Mann aus Albanien, ca. 165 cm groß, kräftig, dunkle Haare, Oberlippenbart. Er trug dunkle Jogginghose, dunklen Hoodie mit Kapuze, eine Jacke und schwarze Schuhe. Er sprach Deutsch mit Akzent.

Karlsruhe-Innenstadt (ots) – Ein weiterer Vorfall ereignete sich wohl am Montag an einer Straßenbahnhaltestelle im Bereich der Starckstraße. Soweit bislang bekannt wurde dort gegen 01.30 Uhr eine 38-jährige Frau von einem Mann angesprochen und nach dem Weg gefragt. Unvermittelt habe der Mann der Frau zwischen die Beine gegriffen. Die 38-Jährige stürzte zu Boden und erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der Angreifer floh daraufhin zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Täterbeschreibung:

männlich, ca.30-40 Jahre alt, ca. 170 cm groß. Er sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent. Zeugenangaben zufolge, könnte es sich bei dem Verdächtigen um einen Mann aus Südosteuropa handeln. Er hatte kurze dunkle Haare und war dunkel bekleidet. Möglicherweise war er Raucher.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen Zeugen melden sich bitte unter 0721 666-5555.

Kabeldiebstahl auf Baustelle – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter haben zwischen Ende Dezember und Anfang Januar Kabel aus einem Rohbau in der Nordweststadt entwendet und so einen hohen Schaden verursacht. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Diebe im Zeitraum zwischen dem 22.12.2023 und dem 03.01.2024 gewaltsam Zutritt zum Baustellengelände des Hofgarten Karrees in der Ludwig-Haas-Straße und der Kußmaulstraße und entwendeten aus mehreren Wohnungen bereits vorinstallierte Strom-und Leitungskabel.

Anschließend flüchteten die Täter mit dem Diebesgut unerkannt von der Baustelle. Der entstandene Gesamtschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im niedrigen 6-stelligen Bereich.

Aufgrund der Maße und des Gewichts der Kabel muss davon ausgegangen werden, dass die Täter zum Abtransport des Diebesguts ein Fahrzeug benutzt haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Baustelle verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Tel:0721 666-3611 in Verbindung zu setzen.

Bundespolizei fasst Tatverdächtigen nach Diebstahl

Karlsruhe-Hbf (ots) – Mittwoch 03.01.2024 hat die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof einen Diebstahl aufgedeckt. Gegen 14 Uhr informierten Reisende die Bundespolizei über einen Mann, der sich in einer am Hauptbahnhof befindlichen Bankfiliale auffällig verhielt. Demnach habe der Mann mehrere Fächer durchsucht.

Bei den polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten bei dem 23-jährigen Mann aus Gambia, mehrere Dokumente, die nicht auf ihn ausgestellt waren. Eine weitere Geldkarte wurde kurz zuvor beim Versuch, Geld mit dieser abzuheben, vom Bankautomaten eingezogen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass mindestens eine der mitgeführten Geldkarten wenige Tage zuvor am Bahnhof Durlach gestohlen wurde. Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls gegen den 23-Jährigen aufgenommen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Kreis Karlsruhe

Brand von Terassenüberdachung und Gebäude – Nachtrag

Rheinstetten (ots) – Silvesternacht geriet gegen 0:40 Uhr die Terassenüberdachung zweier Doppelhaushälften in der Karlstraße in Rheinstetten in Brand. Anschließend griff der Brand auf das Gebäude über, sodass es Sachschaden von rund 1.000.000 Euro entstand. Die Brandursache war zunächst unklar.

Nach einer Untersuchung des Brandorts und ersten Ermittlungen der Kriminalbeamten ergaben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Vielmehr gehen die Brandermittler derzeit davon aus, dass der Gebäudebrand im Zusammenhang mit dem Silvesterfeuerwerk stehen dürfte. Derzeit wird geprüft, ob der Brand durch Feuerwerkskörper fahrlässig verursacht wurde.

In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei Zeugen, die sich in der Silvesternacht im Bereich der Karlstraße in Forchheim aufgehalten haben, sich unter der Tel: 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.