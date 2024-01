Fernwald: Wohnungseinbruch

Eine Spielkonsole sowie einen Lautsprecher erbeutete ein Einbrecher in Annerod. Zwischen Samstag (30.12.2023) und Mittwoch (03.01.2024) brach er gewaltsam die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Gießener Straße auf. Mit seiner Beute entkam er anschließend unerkannt aus der Wohnung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 0641 7006-6555 zu melden.

Gießen: Versuchter Einbruch in Geschäft

Vermutlich mittels eines Schachtdeckels versuchte ein Unbekannter, in ein Tabakgeschäft in der Löwengasse einzusteigen. Er schmiss die Abdeckung nach derzeitigen Erkenntnissen mehrmals gegen die Glaseingangstür des Ladens. Das Glas hielt jedoch stand. Der Einbrecher ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete.

Der Versuch fand zwischen Mittwoch (03.01.2024), 18 Uhr und Donnerstagmorgen, 05.40 Uhr statt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 0641 7006-6555 zu melden.

Linden: Bargeld erbeutet

In der Leihgesterner Straße in Großen-Linden stiegen Unbekannte in eine Pizzeria ein. Zwischen Mittwoch (03.01.2024), 23.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 07.30 Uhr schlugen sie ein Fenster am Gebäude ein. So konnten sie das Fenster öffnen und in die Gaststätte gelangen.

Mit Bargeld flohen sie unerkannt aus dem Haus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 0641 7006-6555 zu melden.

Pohlheim: Terrassentür hält Einbruchsversuch stand

Zwischen Mittwoch (03.01.2024), 15 Uhr und Donnerstagmorgen, 07.30 Uhr, versuchte ein Unbekannter, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Hierzu versuchte er, eine Terrassentür des Hauses im Dorf-Güller Weg in Grüningen aufzuhebeln. Die einbruchshemmende Tür hielt dem Versuch jedoch stand und ließ sich nicht aufhebeln. Dies erkannte der Einbrecher und ließ von seinem Versuch ab.

Er entkam unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 0641 7006-6555 zu melden.

Gießen: An Tür gehebelt

An der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses machte sich ein Einbrecher in der Wilhelmstraße zu schaffen. Am Mittwoch (03.01.2024) versuchte er zwischen 16 Uhr und 17.45 Uhr, die Tür aufzuhebeln. Sein Vorhaben scheiterte jedoch.

Er ließ von seinem Versuch ab und flüchtete unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 0641 7006-6555 zu melden.

Gießen: Kabel gestohlen

Am Umspannwerk an der „Weilburger Grenze“ machten sich Unbekannte am Mittwoch (03.01.2024) an Kabeln zu schaffen. Gegen 01.30 Uhr zerschnitten sie unter der Erde laufende Kabel. Als sie ein in Betrieb befindliches Kabel durchtrennten, flüchteten sie sofort.

Der verursachte Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat im Bereich des Umspannwerks verdächtige Personen beobachtet? Sind dort Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641 7006-3755 entgegen.

Langgöns: Nach Unfall geflüchtet

Etwa 1.500 Euro beträgt der Schaden, den ein Verkehrsteilnehmer an einem VW verursacht hat. Am Mittwoch (27.12.2023) parkte die Fahrerin des blauen T-Roc ihr Fahrzeug gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts Am Lindenbaum. Als sie eine halbe Stunde später zum Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die rechte, hintere Tür sowie der Außenspiegel beschädigt wurden.

Der unbekannte Verursacher fuhr einfach vom Unfallort davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Unfallermittler bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555.

Gießen: Spiegel abgefahren und geflüchtet

Den Außenspiegel eines VW Golfs fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag (02.01.2024) in Wieseck ab. Die VW-Fahrerin fuhr gegen 07.45 Uhr auf der Gießener Straße in Richtung der Marburger Straße. In Höhe der Hausnummer 103 stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen den Spiegel des grauen Golfs. Im Anschluss fuhr der Unfallbeteiligte einfach weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006-3755.

Gießen: C-Klasse angefahren

In der Rödgener Rosengasse hat der Besitzer eines Daimlers etwa 1.000 Euro Schaden an seiner C-Klasse zu beklagen. Das Fahrzeug stand am Freitag (29.12.2023) zwischen 09.30 Uhr und 13 Uhr am Fahrbahnrand geparkt. Der unbekannte Verursacher streifte, vermutlich beim Vorbeifahren, die vordere Stoßstange des Autos und fuhr einfach davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006-3755.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen