Frankfurt – Nied: Festnahme nach erfolgreicher Kontrollmaßnahme

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Abend führte die Polizei in Frankfurt-Nied

erfolgreich Kontrollmaßnahmen durch, bei denen ein Mann aufgegriffen wurde.

Dieser führte nicht nur eine erhebliche Menge Rauschgift mit sich, sondern

lagerte dieses auch in seiner Wohnung, begleitet von einem substantiellen

Geldbetrag im fünfstelligen Bereich.

Gegen 17.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Mann in der Luthmerstraße.

Dessen Verhalten, die Laufrichtung abrupt zu ändern und sich seiner mitgeführten

Plastiktüte zu entledigen, erregte ihre Aufmerksamkeit.

Für den 45-jährigen Frankfurter gestaltete sich dies nachteilig, da seine

Aktionen von den Polizisten beobachtet wurden. In der Tüte wurden etwa 42 Gramm

Haschisch und 3 Gramm Kokain aufgefunden und sichergestellt.

Im weiteren Verlauf erfolgte die Durchsuchung der Wohnung des Frankfurters in

der Spielmannstraße. Hier verstärkte sich der Verdacht des Handeltreibens mit

Betäubungsmitteln, da etwa 109 Gramm Haschisch, 40 Gramm Kokain sowie ein

Bargeldbetrag von ca. 17.000 Euro aufgefunden und sichergestellt wurden.

Sowohl die Betäubungsmittel als auch das Bargeld waren in Plastikbeutel

portioniert. Der Tatverdächtige wurde in die Arrestzellen des Präsidiums

gebracht und wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt – Flughafen: Drohnendiebstahl fliegt auf

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 38-jähriger Mann entwendete am gestrigen Mittwoch

(03.01.2024) am Frankfurter Flughafen die Drohne eines Fluggastes. Doch der

Diebstahl flog auf und Polizeibeamte ließen kurz darauf die Handschellen

klicken.

Ein 54 Jahre alter Mann befand sich gegen 08:00 Uhr in der Abflughalle A des

Frankfurter Flughafens und legte seine schwarze Tasche auf einem Mülleimer ab,

um sich die Schuhe zu binden. Anschließend begab er sich für seinen Flug zur

Kontrollstelle, vergaß jedoch die Tasche, in der sich eine Drohe im Wert von

rund 1.500 Euro befand. Ein 38-jähriger Mann beobachtete dies, nahm das

Fluggerät an sich und entfernte sich.

Im Rahmen einer Videoauswertung entdeckte später ein Polizeibeamter den

Tatverdächtigen live auf einer Kamera, wie dieser die Abflughalle in Richtung

des Regionalbahnhofs verließ. Zivilfahnder nahmen umgehend die Verfolgung auf

und konnten den Mann am Gleis 1 festnehmen. Sie stellten bei ihm das Diebesgut

sicher. Für den 38-Jährigen ging es nach der Festnahme für die weiteren

polizeilichen Maßnahmen auf die Wache.

Da sich der Flug des Geschädigten verschoben hatte, konnte dieser noch

rechtzeitig informiert und ihm kurz vor dem Abflug die Drohne wieder

ausgehändigt werden.

Darmstadt/Frankfurt: Kriminalpolizei Darmstadt vollstreckt Haftbefehl gegen flüchtigen Jugendlichen

Darmstadt/Frankfurt (ots) – Am Mittwoch (03.01.) gelang es Zivilfahndern der

Kriminalpolizei Darmstadt, einen seit März 2023 flüchtigen sowie hinreichend

polizeibekannten 15-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen. Gegen den

Jugendlichen bestand ein Haftbefehl unter anderem wegen seiner mutmaßlichen

Beteiligung an einer Serie von Rollerdiebstählen vor allem im Darmstädter

Stadtgebiet. Als Teil einer Gruppe junger Verdächtiger war der Jugendliche

schnell ins Visier der Ermittlungskräfte geraten (wir haben berichtet).

Um sich der drohenden Festnahme und Untersuchungshaft zu entziehen, war er

vorübergehend in das Ausland geflohen. Umfangreiche Ermittlungen den

Aufenthaltsort des 15-Jährigen zu bestimmen, führten jetzt zu seiner Festnahme

am Busbahnhof in Frankfurt. Durch die eingesetzten Zivilfahnder konnte er

widerstandslos festgenommen werden.

Unmittelbar nach der Festnahme wurde der Haftbefehl vollstreckt, der Jugendliche

der zuständigen Jugendrichterin vorgeführt und anschließend in eine

Justizvollzugsanstalt für Jugendliche gebracht. Die Ermittlungen des

Fachkommissariats 35 der Kriminalpolizei Darmstadt zu den Hintergründen,

weiteren Komplizen und Tatzusammenhängen dauern an.

Frankfurt – Niederursel: Sachbeschädigung durch Explosion

Frankfurt (ots) – (th) Am Mittwoch, den 03.01.2024 kam es in der

SB-Geschäftsstelle einer Bank im Bereich Alt-Niederursel zu einer

Sachbeschädigung durch eine Explosion. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde

niemand verletzt. Die Täter sind flüchtig.

Mehrere unbekannte Täter warfen gegen 22.20 Uhr einen pyrotechnischen Gegenstand

in den Aufstellungsraum der SB-Geschäftsstelle. Dieser explodierte und

verursachte einen Sachschaden an dem Gebäude in noch unbekannter Höhe. Verletzte

Personen wurden bislang nicht bekannt. Der Geldautomat selbst blieb

unbeschädigt. Die Bewohner des mehrgeschossigen Hauses wurden evakuiert, konnten

aber zwischenzeitlich wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Im Rahmen der

Fahndung kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Täter sind jedoch

weiterhin flüchtig. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt – Hedderheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (dr) Am Mittwochvormittag kam es in Heddernheim zu einem

Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer einer Kehrmaschine schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 37-jährige Kehrmaschinenfahrer gegen

10:45 Uhr die Dillenburger Straße, als sein Fahrzeug im Bereich der Auffahrt zum

Erich-Ollenhauer-Ring aus bislang unbekannten Gründen ins Rutschen kam und

seitlich gegen einen Bordstein prallte. Die Kehrmaschine kippte in der Folge auf

die Fahrzeugseite, wobei der Fahrer schwer verletzt wurde.

Der 37-Jährige kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Zustand

ist kritisch.

Aufgrund der Maßnahmen an der Unfallstelle mussten kurzzeitig alle vier

vorhandenen Fahrstreifen des Erich-Ollenhauer-Rings gesperrt werden. Es kam zu

Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Dreister Taschendieb überrumpelt 32-Jährigen

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Abend (03. Januar 2023) kam es in der Moselstraße

zu einem Taschendiebstahl, bei dem ein unbekannter Täter einem 32-Jährigen

zunächst die Geldbörse und dann noch das Smartphone entwendete.

Der Geschädigte hielt sich gegen 20:00 Uhr in der Moselstraße auf, als ein Mann

an ihn herantrat und ihm aus der Hosentasche das Portemonnaie stibitzte. Der

Geschädigte bemerkte den Langfinger und versuchte daraufhin die Polizei

anzurufen. In diesem Moment riss ihm der Unbekannte sein Mobiltelefon aus der

Hand und ergriff in unbekannte Richtung die Flucht.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 40 Jahre alt, grauschwarzer Dreitagebart; trug eine dunkle

Basecap und eine schwarze Jacke.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim 4. Polizeirevier

unter der Rufnummer 069 / 755 – 10400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle

zu melden.

Alkoholisierter Fahrgast entkleidet sich im ICE, bedroht und beleidigt Zugpersonal – Angriff auf Beamte

Frankfurt am Main (ots) – Beamte der Bundespolizei nahmen am frühen

Dienstagmorgen einen 23-jährigen alkoholisierten Fahrgast fest. Gegen ihn wird

unter anderem wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, Bedrohung und Beleidigung

ermittelt. Im weiteren Verlauf leistete der Mann zudem Widerstand gegen die

polizeilichen Maßnahmen und griff die Beamten an.

Bereits während der Fahrt geriet der Mann mit dem Zugpersonal in eine verbale

Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf beleidigte und bedrohte er die Deutsche

Bahn Mitarbeiter mit Worten und schlug dabei drohend mit seiner Faust in seine

Handinnenfläche.

Nachdem ihm aufgrund seines gezeigten Verhaltens und seines augenscheinlichen

Alkoholisierungsgrades im Bordbistro der Ausschank weiterer alkoholischer

Getränke verwehrt wurde, entkleidete sich der Mann und zeigte dem Zugpersonal

seine Genitalien. Weiterhin schlug und trat er gegen die Zugzwischentüren, die

hierbei jedoch nicht beschädigt wurden.

Bei seiner Festnahme im Hauptbahnhof Frankfurt am Main zeigte sich der

23-Jährige zunächst kooperativ. Jedoch sperrte er sich gegen die weiteren

polizeilichen Maßnahmen und griff die Beamten mittels Tritten an. Zudem

bespuckte er die Bundespolizisten. Durch die Tritte wurde ein Beamter leicht

verletzt, ein weiterer wurde durch die Spucke am Bein getroffen.

Der 23-Jährige trat bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung und zeigte bei

einem durchgeführten Atemalkoholtest einen Wert von 2,38 Promille auf. Nach der

Personalienfeststellung und nachdem er sich beruhigt hatte, wurde der Mann

entlassen.