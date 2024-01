Bahnmitarbeiter geschlagen – Bundespolizei sucht Zeugen!

Ehringshausen (Lahn-Dill-Kreis) (ots) – Ein 30-jähriger Mann aus Alsfeld soll

gestern Abend (3.1. / 20:05 Uhr) zwei Bahnmitarbeiter im Bahnhof Ehringshausen

körperlich angegangen haben. Vorausgegangen war eine zunächst verbale

Auseinandersetzung in der Hessischen Landesbahn (24834) auf der Fahrt von Gießen

in Richtung Fulda. Der 30-jährige Alsfelder soll zunächst in dem Zugabteil ohne

Grund herumgeschrien haben. Nachdem einer der beiden Triebfahrzeugführer den

30-Jährigen zur Rede stellte, soll der 30-Jährige diesen mit der Faust gegen die

Schulter geschlagen haben. Bei Halt im Bahnhof Ehringshausen sollte der

Unruhestifter deshalb den Zug verlassen. Beim Ausstieg soll er dann den anderen

Bahnmitarbeiter mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Glücklicherweise

wurden die beiden Mitarbeiter nur leicht verletzt und konnten ihre Arbeit

fortsetzen.

Eine zusätzlich benachrichtigte Streife der Polizeistation Alsfeld konnte den

uneinsichtigen Fahrgast im Bahnhof Ehringshausen vorläufig festnehmen und später

einer Streife des Bundespolizeireviers Gießen zuständigkeitshalber übergeben.

Erhebliche Verspätungen

Durch den Vorfall erhielten drei Züge jeweils rund 30 Minuten Verspätung. Die

Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren u.a. wegen

Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich

unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.