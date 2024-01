Versuchter Einbruch in Wohnhaus in Bad Zwesten

Bad Zwesten – Tatzeit: Montag, den 01.01.24; 16:30 Uhr – Dienstag, den 02.01.24; 05:00 Uhr

Unbekannte versuchten zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Wildunger Straße in Bad Zwesten einzubrechen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die unbekannten Täter sowohl die Haustür des Wohnhauses als auch den Zugang zu dem Gewerbeobjekt gewaltsam zu öffnen. Beides hielt den Aufbruchsversuchen stand.

Eine sich ebenfalls auf dem Grundstück befindende Garage wurde geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen wurde daraus nichts entwendet. Im Anschluss flüchteten die unbekannten Täter vom Tatort in unbekannte Richtung.

Bei dem versuchten Einbruch entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro verursacht.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.