Bahnmitarbeiter geschlagen – Bundespolizei sucht Zeugen!

Ein 30-jähriger Mann aus Alsfeld soll gestern Abend (3.1. / 20:05 Uhr) zwei

Bahnmitarbeiter im Bahnhof Ehringshausen körperlich angegangen haben.

Vorausgegangen war eine zunächst verbale Auseinandersetzung in der Hessischen

Landesbahn (24834) auf der Fahrt von Gießen in Richtung Fulda. Der 30-jährige

Alsfelder soll zunächst in dem Zugabteil ohne Grund herumgeschrien haben.

Nachdem einer der beiden Triebfahrzeugführer den 30-Jährigen zur Rede stellte,

soll der 30-Jährige diesen mit der Faust gegen die Schulter geschlagen haben.

Bei Halt im Bahnhof Ehringshausen sollte der Unruhestifter deshalb den Zug

verlassen. Beim Ausstieg soll er dann den anderen Bahnmitarbeiter mit der Faust

ins Gesicht geschlagen haben. Glücklicherweise wurden die beiden Mitarbeiter nur

leicht verletzt und konnten ihre Arbeit fortsetzen.

Eine zusätzlich benachrichtigte Streife der Polizeistation Alsfeld konnte den

uneinsichtigen Fahrgast im Bahnhof Ehringshausen vorläufig festnehmen und später

einer Streife des Bundespolizeireviers Gießen zuständigkeitshalber übergeben.

Erhebliche Verspätungen

Durch den Vorfall erhielten drei Züge jeweils rund 30 Minuten Verspätung. Die

Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren u.a. wegen

Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich

unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Streife erkennt mit Haftbefehlen gesuchten 54-Jährigen und nimmt ihn fest: Kokain und Messer gefunden

Kassel-Mitte: Beamten des Polizeireviers Mitte gelang am gestrigen Mittwochabend in der Kasseler Innenstadt die Festnahme eines mit zwei Haftbefehlen gesuchten 54-Jährigen. Die Polizisten waren gegen 20 Uhr am Kasseler Stern auf Streife unterwegs, als sie an der Haltestelle den Mann sahen, der ihnen wegen mehreren Drogen- und Eigentumsdelikten bekannt ist. Darüber hinaus wussten sie, dass gegen ihn aktuell ein Haftbefehl wegen mehreren Wohnungseinbrüchen vorliegt. So klickten an Ort und Stelle für den Gesuchten die Handschellen. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass noch ein zweiter, erst kürzlich erlassener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Kassel wegen Diebstahls gegen den Festgenommenen vorlag. Eine Durchsuchung des 54-Jährigen aus Kassel förderte zudem vier Plomben Kokain und ein großes Messer zutage. Beides wurde sichergestellt und Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz eingeleitet. Der 54-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen zur Verbüßung der Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten in die Justizvollzugsanstalt Kassel gebracht.

Automat aufgebrochen

Burghaun. Unbekannte Täter hebelten am Mittwochmorgen (03.01.), zwischen 5.50 Uhr und 5.55 Uhr, gewaltsam einen Snackautomaten in der Hersfelder Straße auf und entwendeten die dort befindliche Geldkassette. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht

Bad Hersfeld – Am Dienstag, 02.01.2024, gegen 18:10 Uhr, befuhr ein 24jähriger Fahrer eines Seat Leon aus Neuenstein die Straße Johannestor in Richtung Hainstraße und hielt rechtsseitig am Fahrbahnrand an. Ein 27jähriger Fahrer eines BMW aus Bad Hersfeld befuhr die Straße Johannestor aus Richtung Neumarkt in Richtung Hainstraße. Verkehrsbedingt musste er hinter dem Fahrer aus Neuenstein anhalten, beim Anfahren kollidierte er mit dem Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer aus Neuenstein konnte das Kennzeichen ablesen, sodass der Fahrer später ermittelt werden konnte. Der Sachschaden beträgt circa 900 Euro.