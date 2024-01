Portmonee aus Handtasche gestohlen

Marburg (Kreis Marburg-Biedenkopf) (ots) – Opfer von Taschendieben wurde gestern

Mittag (2.1.) eine 47-Jährige aus Weimar (Kreis Marburg-Biedenkopf). Bislang

Unbekannte haben im Bahnhof Marburg offensichtlich die Geldbörse aus der

Handtasche der Frau gestohlen.

Bemerkt habe die 47-Jährige den Diebstahl, als sie in der Bahnhofshalle

Lebensmittel kaufen wollte. Zur Beute der Diebe gehörten, neben der Geldbörse,

rund 50 Euro Bargeld, eine Krankenversichertenkarte, eine Kreditkarte sowie der

Führerschein des Opfers.

Der Gesamtschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Tatzeit kann auf den

Zeitraum zwischen 13 und 14 Uhr eingegrenzt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Zeugenhinweise erbeten!

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr.

0561 / 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Marburg- Holzdiebe am Werk

Holzdiebe haben im Zeitraum zwischen dem 23.12.2023 und dem 30.12.2023 insgesamt vier Meter Ahornstämme gestohlen. Das Holz war an einem Feldweg in der Graf-von-Stauffenberg-Straße abgelegt. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass das Stammholz mit einem Rückewagen mit Greifer abtransportiert wurde. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Biedenkopf- E-Bike geklaut

Auf ein 1.400 Euro teures E-Bike hatten es Langfinger am Bahnhofsvorplatz abgesehen. Zwischen dem 20.12.2023 und gestern Mittag (02.01.2024), 13:10 Uhr, stahlen sie das an der Haltestelle am Fahrradständer angeschlossen graugrüne Fischer Viator 4.0i. Hinweise zu den Dieben und zum Verbleib des E-Citybikes erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950.

Wetter/ Kreisstraße 1: Leitpfosten herausgezogen

Beamte der Marburger Polizei stellten am Montagvormittag (01.01.2024) gegen 11:00 Uhr herausgezogenen Leitpfosten entlang der Kreisstraße 1 fest. Insgesamt hatte Unbekannte rund 15 Pfosten entlang der Straße zwischen den Ortschaften Mellnau und Simthausen herausgerissen und neben der Straße abgelegt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 06421/4060.