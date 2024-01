Wildunfall

Um 06:32 Uhr befuhr heute Morgen eine 23-Jährige aus der Gemeinde Ringgau mit ihrem Pkw die B 452. In der Gemarkung von Reichensachsen kam es zum Zusammenstoß mit einem Fuchs, der anschließend davonlief. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 07:30 Uhr wurde heute Morgen ein 28-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw in der Straße „An den Anlagen“ in Eschwege angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstellte fuhr er das Auto unter dem Einfluss berauschender Mittel (Cannabis), so dass die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Sprengung eines Zigarettenautomaten

In der vergangenen Nacht kam es in der Boyneburger Straße in Eschwege zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten. Gegen 00:31 Uhr wurde die Polizei von mehreren Anwohnern über einen lauten Knall informiert, zudem sah man mehrere Personen davonlaufen. Am Tatort stellte sich heraus, dass die Tätergruppe einen Zigarettenautomaten an der Hauswand eines Gebäudes aufgesprengt hatten. Der Automat hing jedoch noch teilweise an der Hauswand, die durch die Explosion ebenfalls beschädigt wurde. Auf dem Fußboden lagen verstreut mehrere Zigarettenschachteln, auch befanden sich noch im Automaten mehrere Schachteln, so dass nicht feststeht, wieviel Schachtel entwendet wurden. Gleiches gilt für das Bargeld. Parallel dazu wurden mit Unterstützung weiterer Polizeistreifen nach der Tätergruppe gefahndet, die in Richtung des „Botanischen Garten“ geflüchtet waren. Bei der Tätergruppe soll es sich um vier oder fünf dunkel gekleidete Personen von schlanker Figur handeln. Die Fahndung nach den Tätern verlief jedoch negativ. Der Automat wurde mit Unterstützung der Feuerwehr von der Hauswand geflext und polizeilich sichergestellt. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 2000 EUR geschätzt. Hinweise: 05651/9250.

Weitere Häuser beschmiert

Am heutigen Morgen wurden zwei weitere Sachbeschädigungen an der Hausfassade zweier Häuser in der Mauerstraße in Eschwege angezeigt. Auch in diesen beiden Fällen wurde ein langgezogener roter Strich auf die Außenwand aufgebracht, wodurch Sachschaden entstand. Die Tatzeit liegt in der Silvesternacht; die Sachbeschädigungen wurden am Neujahrstag festgestellt. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 18:44 Uhr befuhr gestern Abend ein 31-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw die K 23 zwischen Breitau und Grandenborn. In einem, Kurvenbereich lief ein Reh auf die Straße, welchem der 31-Jährige noch erfolgreich ausweichen konnte. Dabei rutschte er jedoch mit seinem Auto in den Graben, wobei noch ein Leitpfosten beschädigt wurde. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden von ca. 400 EUR.

Diebstahl eines Laptops

Zwischen dem 25.12.23, 11:30 Uhr und dem 26.12.23, 21:00 Uhr wurde aus der evangelischen Kirche in Sontra (Kirchplatz) ein Laptop der Marke „Lenovo“ entwendet, wie am gestrigen Tag angezeigt wurde. Der Geschädigte hatte den Laptop zum Zwecke der Lichtsteuerung für den Weihnachtsgottesdienst ausgeliehen, wo er anschließend aus den unverschlossenen Kirchengebäude gestohlen wurde. Der Schaden wird 690 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Körperverletzung – häusliche Gewalt

Um 18:00 Uhr wurde gestern Abend die Polizei alarmiert, nachdem es zu einer Auseinandersetzung im häuslichen Bereich in Hessisch Lichtenau kam. Die Geschädigte suchte am gestrigen Abend die gemeinsame Wohnung auf, die sie aufgrund von verbalen Auseinandersetzungen an Silvester verlassen hatte. Im Rahmen der gestrigen Rückkehr wurde der 30-Jährige Lebensgefährte erneut aggressiv und schubste und bespuckte die Geschädigte. Weiterhin drückte er sie zu Boden und hinderte sie zunächst daran die Wohnung wieder zu verlassen. Die Polizei konnte den 30-Jährigen nicht mehr antreffen, entsprechende Maßnahmen wurden eingeleitet.

Polizei Witzenhausen

Körperverletzung – häusliche Gewalt

Am 02.01.24 wurde die örtliche Polizei in Witzenhausen von der Geschädigten um Hilfe gebeten, da sie von ihrem Mann geschlagen worden sei. Gegenüber den Polizeibeamten, die die Geschädigte an ihrer Wohnanschrift in Witzenhausen aufsuchten, gab sie an, dass sie mehrfach von ihrem Mann (37-Jähriger aus Witzenhausen) im Bereich der Arme aber auch ins Gesicht geschlagen wurde, worauf Hämatome und Rötungen hinweisen. Der Tatverdächtige konnte am Wohnort nicht – jedoch später in Witzenhausen – angetroffen werden. Gegen ihn wurde eine Wegweisungsverfügung und ein Annäherungsverbot ausgesprochen.

Einbruch in Kellerraum

Zwischen dem 29.12.23 und dem 02.01.24, 16:00 Uhr wurde in der Thüringer Straße in Witzenhausen ein Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen. Aus dem Kellerraum wurden anschließend diverse Werkzeuge, aber auch drei Reisekoffer entwendet. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.