Korbach: Die Polizei-News

Festnahme nach mehreren Raubüberfällen in der Korbacher Innenstadt: 18-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Am Samstag, den 30. Dezember 2023, betrat um kurz nach 10:00 Uhr ein junger Mann ein Bekleidungsgeschäft in der Korbacher Innenstadt und begab sich in Richtung des unbesetzten Kassenbereichs. Ein 47-jähriger Angestellter erkannte in dem Mann aber den Täter von vorausgegangenen Raub- und Diebstahlsdelikten wieder und forderte ihn umgehend auf, das Geschäft zu verlassen. Der junge Mann richtete daraufhin eine schwarze Pistole auf den Angestellten, ging weiter zur Kasse und entnahm daraus das Bargeld. Vor Verlassen des Geschäftes wollte ihn der 47-Jährige noch festhalten, nach kurzer Rangelei konnte der Täter aber mit dem Bargeld aus dem Geschäft flüchten. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nach dem Raub konnte wenig später ein 18-jähriger männlicher Tatverdächtiger im Bereich der Korbacher Fußgängerzone festgenommen werden. Am Silvestertag erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel die Vorführung des 18-Jährigen beim Haftrichter des Amtsgerichtes Kassel und dieser ordnete gegen ihn wegen des dringenden Tatverdachts der schweren räuberischen Erpressung Untersuchungshaft an. Zudem ist der 18-Jährige dringend verdächtig, die Mitarbeiter dieses Bekleidungsgeschäfts im Zeitraum vom 29. November bis zum 18. Dezember 2023 insgesamt dreimal, teilweise unter Androhung von Gewalt, zur Herausgabe von Bargeld genötigt zu haben. Darüber hinaus kommt er auch als Tatverdächtiger für einen Raubüberfall auf ein Haushaltswarengeschäft in der Korbacher Innenstadt in Betracht, zu dem bereits am 18.Dezember 2023 eine polizeiliche Pressemitteilung erfolgte: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5675344

Nach bisherigen Stand der Ermittlungen verübte der 18-Jährige die Taten, um seine Drogensucht zu finanzieren.