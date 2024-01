Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Fulda. Eine 21-jährige Fußgängerin aus Hofbieber wurde bei einem Unfall am Dienstag (02.01.) leicht verletzt. Derzeitigen Erkenntnissen nach lief sie gegen 8.30 Uhr von der Nikolausstraße in südwestliche Richtung und wollte die Heinrichstraße an der Fußgängerampel überqueren. Hierbei wurde sie von einem dunklen Pkw Kombi erfasst, welcher die Nikolausstraße in nordöstliche Richtung befuhr und an der Ampel nach links abbog. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt in Richtung Heinrich-von-Bibra-Platz, ohne sich um die verletzte 21-jährige zu kümmern. Die Fußgängerin kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Polizeistation Fulda

VB

Zusammenstoß

Maar. Am 30. Dezember 2023, gegen 15:30 Uhr, befuhr eine 30-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Audi A6 Avant die Neu-Maare-Straße und wollte nach links in die Straße „Auf der Hohl“ abbiegen. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Tiguan einer 68-jährigen Pkw-Fahrerin, welcher die Neu-Maarer-Straße in Richtung Alsfeld befuhr. Bei dem Unfall verletzten sich die 68-jährige Pkw-Fahrerin und ihr 81-jähriger Beifahrer leicht. Beide wurden vorsorglich in das Klinikum in Fulda eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von 25.000 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Schlitz. Am 1. Januar befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Ford Focus den „Mühlenweg“ in Richtung „In der Au“. In Höhe der Hausnummer 33 prallte er frontal gegen das Brückengeländer der dort befindlichen Brücke. Anschließend entfernte sich der 18-Jährige von der Unfallstelle. Er konnte jedoch kurze Zeit später ermittelt werden. Bei dem Unfall verletzte sich der 18-jährige schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Kennzeichen gestohlen

Schenklengsfeld. Die beiden hinteren Kennzeichen von zwei Sprintern stahlen Unbekannte zwischen Freitagmittag (29.12.) und Dienstagvormittag (02.01.). Dabei handelt sich um die amtlichen Kennzeichen HEF-GP 70 und HEF-GP 900. Im Tatzeitraum standen die beiden Fahrzeuge auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Raiffeisenstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de