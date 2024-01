Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Love-Scamming – Liebe ausgenutzt & um Erspartes betrogen, Hochtaunuskreis, angezeigt am 02.01.2024

(da)Eine 50-jährige Frau aus dem Hochtaunuskreis ist in den vergangenen Monaten Opfer von so genanntem „Love-Scamming“ geworden. „Love-Scamming“ oder auch „Romance-Scamming“ bezeichnet eine spezielle Form des Betrugs im Internet. Die Betrüger suchen auf Dating-Portalen oder in sozialen Netzwerken nach potenziellen Opfern. Diese werden dann mit Liebesbekundungen oder anderen Aufmerksamkeiten überhäuft, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Dabei geben sich die Betrüger meist als selbstlose und wohlhabende Menschen aus. Ihr Ziel ist es jedoch ausschließlich, den kontaktierten Personen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Die Masche kann dabei ein kurzfristiger, aber absehbarer finanzieller Engpass sein oder aber auch die Notwendigkeit, Geld für eine lebensnotwendige Operation zu beschaffen. Im Falle einer Unterstützung würden sich die Chatpartner natürlich im Nachhinein erkenntlich zeigen. So erging es auch der 50-Jährigen aus dem Hochtaunuskreis. Sie wurde im Oktober auf einer Dating-Plattform im Internet von einem angeblichen Bauingenieur aus den USA angeschrieben. Im Rahmen des Kennenlernens bat der „Amerikaner“ sie, für ihn diverse Rechnungen zu begleichen, damit Baumaterialien für seine Bauprojekte geliefert werden können und um ihm eine Rückkehr aus der Türkei zu ermöglichen. Insgesamt bat er seine Vertrauensperson um mehrere Überweisungen in Höhe von insgesamt 35.000 Euro. Ihm selbst seien diese Überweisungen nicht möglich, da er sich in einem Gebiet mit schlechtem Mobilfunk- und Internetempfang befände. Nachdem die Überweisungen getätigt worden waren, brach der angebliche Bauingenieur und Liebespartner den Kontakt zu der 50-Jährigen ab. Die Polizei rät, kein Geld an Menschen zu überweisen, die man nie persönlich kennengelernt oder gesehen hat. Gerade im Internet ist besondere Vorsicht geboten, da dort Betrüger die Gutgläubigkeit ihrer Mitmenschen ausnutzen und viel Geld verdienen wollen.

Falsche Gewinnversprechen am Telefon, Friedrichsdorf, angezeigt am 02.01.2024

(da)Eine 75-jährige Frau aus Friedrichsdorf ist in den vergangenen Tagen Opfer von Telefonbetrügern geworden. Die Unbekannten meldeten sich bei der Rentnerin und teilten ihr sehr überzeugend mit, dass sie an einer Verlosung teilgenommen und 75.000 Euro gewonnen habe. Die dafür notwendige „Bearbeitungsgebühr“ in Höhe von 3.500 Euro überwies die glückliche vermeintliche Gewinnerin auf ein litauisches Konto. Nun gingen die Betrüger besonders dreist vor und meldeten sich wenige Tage später erneut bei der 75-Jährigen. Sie habe das Geld auf ein falsches Konto überwiesen und solle nun erneut 3.500 Euro zahlen. Die Betrogene schöpfte jedoch Verdacht und verweigerte diese zweite Zahlung. Betrüger versuchen immer wieder an Geld zu kommen. Lassen Sie sich nicht auf solche Tricks ein. Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Einlösung des Gewinns an Bedingungen geknüpft ist. Leisten Sie keine Vorauszahlungen auf versprochene Gewinne, denn ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnauszahlung niemals von einer Vorauszahlung abhängig machen! Und eines ist ohnehin klar: Wer bei einem Gewinnspiel nicht mitspielt, kann auch nicht gewinnen!

Einbrüche in Jugendzentren,

Bad Homburg, Massenheimer Weg, Freitag, 22.12.2023 bis Dienstag, 02.01.2024, Königstein, Schneidhainer Straße, Samstag, 23.12.2023 bis Donnerstag, 28.12.2023

(da)Gleich zwei Jugendzentren im Hochtaunuskreis waren in den vergangenen Tagen Ziel von Einbrechern. In Bad Homburg, Ober-Eschbach drangen die Unbekannten zwischen dem 22.12. und 02.01. in das Jugendzentrum im Massenheimer Weg ein. Dort entwendeten sie diverse Spielkonsolen. Der Sachschaden, der beim Einbruch an einem Fenster entstand, dürfte allerdings ebenso hoch sein wie die Beute, die sich auf rund 2.000 Euro beläuft. In Königstein hatten es die Einbrecher auf das Jugendzentrum in der Schneidhainer Straße abgesehen. Hier hebelten sie einen Container hinter der Einrichtung auf. Da dort nichts von Wert gelagert war, flüchteten die Täter unerkannt und ohne Beute. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Einbruch in Sportzentrum,

Bad Homburg, Kirdorf, Usinger Weg, Dienstag, 26.12.2023, 16:00 Uhr bis Dienstag, 02.01.2024, 18:00 Uhr

(da)Zwischen dem 26.12. und dem 02.01. kam es zu einem Einbruch in ein Sportzentrum im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf. Die Einbrecher gelangten auf bislang unbekannte Weise in das Innere des Gebäudes im Usinger Weg. Dort brachen sie einen Lagerraum auf und entwendeten diverse Gegenstände im Wert von rund 1.000 Euro. Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei bittet nun unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

Unbekannter beschädigt Leuchttafel von Tankstelle, Friedrichsdorf, Seulberg, Höhenstraße, Sonntag, 31.12.2023, 04:10 Uhr

(da)Ein unbekannter Mann hat am Sonntagmorgen die Leuchttafel einer Tankstelle in Friedrichsdorf, Seulberg beschädigt. Der Mann betrat gegen 04:10 Uhr das Tankstellengelände in der Höhenstraße. Aus unerfindlichen Gründen trat er zunächst gegen die verschlossene Tankstellentür, um sich sodann an der an der Straße befindlichen Leuchttafel auszulassen. Durch seine Tritte verursachte er einen rund 4.000 Euro hohen Sachschaden. Er war circa 30 Jahre alt, 1,85m bis 1,90m groß, hatte eine Glatze und war mit einer schwarzen Jacke, einem dunkelroten T-Shirt, einer beigen Hose, braunen Schuhen und einem Rucksack bekleidet. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Zerstörungswut an Pkw ausgelassen,

Oberursel, Ursemer Straße, Sonntag, 31.12.2023, 14:00 Uhr bis Dienstag, 02.01.2024, 14:00 Uhr

(da)In der Zeit von Sonntagmittag bis Dienstagmittag beschädigten unbekannte Täter mutwillig einen Pkw in Oberursel. Das Fahrzeug, eine grüne Mercedes C-Klasse, parkte im genannten Zeitraum in der Ursemer Straße. Als der Besitzer am Dienstag zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass die Karosserie zerkratzt und mehrere Reifen zerstochen worden waren. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Da bislang keine Hinweise zu den Tätern vorliegen, bittet die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Unfallflucht in Steinbach,

Steinbach, Stettiner Straße, Montag, 01.01.2024, 15:00 Uhr bis Dienstag, 02.01.2024, 09:30 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen wurde in Steinbach ein Pkw bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Das Fahrzeug, ein grauer Suzuki Ignis, war in der Zeit von Montag, 15:00 Uhr bis Dienstag, 09:30 Uhr auf einem von der Straße baulich getrennten Parkplatz in der Stettiner Straße abgestellt worden. In dieser Zeit muss ein unbekanntes Fahrzeug gegen das Heck des Suzuki gefahren sein. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls in eine Hecke geschoben. Von der unfallverursachenden Person oder dem dazugehörigen Fahrzeug fehlt bisher jede Spur. Die Polizeistation Oberursel bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.