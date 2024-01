Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Einbrecher nahmen Opferstock mit – Rodgau/Jügesheim

(jm) Unbekannte brachen in der Nacht zum Mittwoch in eine Kirche in der Vordergasse ein und erbeuteten einen Opferstock mit Bargeld. Zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr, machten sich die Täter zunächst an den Seiteneingängen zu schaffen, an denen sie jedoch scheiterten. Im Anschluss hebelten sie die Haupteingangstür auf und gelangten ins Innere des Gebäudes. Die Eindringlinge nahmen den Opferstock, bei dem es sich ersten Angaben zufolge um eine Metallkiste mit schwerem Betonsockel handeln soll, samt Inhalt mit. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Diebe stahlen Kompletträder von einem Neuwagen – Rödermark/Ober-Roden

(jm) Diebe waren am verlängertem Wochenende in der Carl-Zeiss-Straße auf dem Gelände eines Autohauses zugange: Zwischen Samstag, 13.15 Uhr und Dienstag, 13.30 Uhr, gelangten die Täter auf das Firmengrundstück, bockten den Neuwagen zunächst auf und montierten anschließend die vier Räder ab. Der Wert der Kompletträder liegt bei etlichen tausend Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Zeugen nach Unfallflucht in der Bogenstraße gesucht – Hanau/Wolfgang

(jm) Da der Schaden einer Unfallflucht, die sich am Dienstagabend in der Bogenstraße ereignete, auf rund 10.000 Euro geschätzt wird, haben Beamte der Unfallfluchtgruppe die Ermittlungen übernommen und suchen Zeugen. Ab einem Schaden von 2.000 Euro oder wenn Personen zu Schaden kommen, übernimmt die Unfallfluchtgruppe die Ermittlungen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen 18.30 und 22.30 Uhr die linke Fahrzeugseite eines geparkten Opel Corsa sowie eines VW ID4 und flüchtete dann unerlaubt vom Unfallort. Die beiden Wagen waren hintereinander im Bereich der Hausnummer 40 geparkt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Einbrecher werden ertappt und flüchten – Maintal/Wachenbuchen

(jm) Ohne Beute flüchteten zwei Unbekannte, die am Dienstagabend beim Einbruchsversuch in ein Wohnhaus in der Straße „Hintertor“ (50er-Hausnummern) von Zeugen ertappt wurden. Die beiden etwa 1,85 Meter großen Täter waren gerade dabei an einer Tür herumzuhantieren, als die Zeugen auf das Geschehen aufmerksam wurden. Das ertappte Duo lief umgehend zum Ausgang des Grundstücks und rannten davon. Die Zeugen geben an, dass die Männer eine schlanke Statur hatten und dunkel gekleidet waren. Anwohner oder Passanten, die gegen 19.40 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

Dreister Einbruch in Fahrradgeschäft – Bad Soden-Salmünster

(lei) Unbekannte sind am frühen Mittwochmorgen in ein Fahrradgeschäft in der Spessartstraße eingebrochen. Die Langfinger hebelten um kurz nach 3.30 Uhr die Eingangstür des Gewerbeobjekts auf und verschafften sich dadurch Zutritt zum Verkaufsraum, aus dem sie nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Rennräder mitgehen ließen, deren Gesamtwert auf über 12.000 Euro geschätzt wird. Die Kriminellen ließen sich dabei auch nicht von einem firmeneigenen Transporter aufhalten, der als zusätzlicher Schutz unmittelbar vor der Tür abgestellt wurde. Demnach hatten sie zuvor die Fahrerscheibe des Wagens eingeschlagen und diesen danach ein Stück zur Seite gefahren, um sich anschließend an der Tür zu schaffen zu machen. An der Gebäudetür sowie am Fahrzeug entstand Sachschaden von insgesamt etwa 3.000 Euro. Die Kripo-Ermittler, die bereits Spurensicherungsmaßnahmen veranlasst haben und davon ausgehen, dass die Diebe zum Abtransport der Räder mit hoher Wahrscheinlichkeit ein eigenes Fahrzeug genutzt haben, bitten nun um weitere Hinweise zum Tatgeschehen unter der Rufnummer 06181 100-123.