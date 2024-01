Main-Taunus: Die Polizei-News

Sexueller Übergriff angezeigt,

Hattersheim am Main, Okriftel, Mühlgrabenweg, Dienstag, 02.01.2024, 06:45 Uhr

(jn)Der Polizei ist am Dienstagmorgen ein sexueller Übergriff angezeigt worden. Die 32-jährige Geschädigte aus Okriftel gab gegenüber der Polizei an, gegen 06:45 Uhr kurz vor ihre Haustür in Okriftel gegangen zu sein, als sie im Mühlgrabenweg von zwei Männern festgehalten worden sei. Kurz darauf sei es zu dem sexuellen Übergriff gekommen, woraufhin die beiden Täter in unbekannte Richtung flüchteten. Die 32-Jährige konnte die Unbekannten nicht beschreiben.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeuginnen oder Zeugen, die am Dienstagmorgen im Mühlgrabenweg unterwegs waren und verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 zu melden.

Lkw-Fahrer nach Unfall verstorben,

Bundesstraße 8, Höhe Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Dienstag, 02.01.2024, 18:24 Uhr

(jn)Ein 63-jähriger Lkw-Fahrer aus Alzey ist am Dienstagabend bei Sulzbach mit seinem Fahrzeug verunfallt. Er wurde bewusstlos in seinem Lkw angetroffen und verstarb wenig später im Krankenhaus. Um 18:24 Uhr befuhr der 63-Jährige die B 8 von Liederbach in Fahrtrichtung Frankfurt, als er Zeugenaussagen zufolge auf Höhe des MTZ immer langsamer wurde und ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn abkam. Infolgedessen fuhr er auf die Schutzplanke auf bis er dort letztlich zum Stillstand kam. Der 63-Jährige wurde aus der Fahrerkabine herausgeholt, notfallmedizinisch behandelt und in ein Krankenhaus transportiert, wo er kurz darauf verstarb. Derzeit kommt ein medizinischer Notfall des Verstorbenen als Unfallursache in Betracht. Da die auf die Schutzplanke aufgefahrene Zugmaschine umzukippen drohte, wurde diese vom THW gesichert und im weiteren Verlauf abgeschleppt.

Erheblicher Sachschaden nach Einbruch, Eschborn, Ginnheimer Straße, Sonntag, 31.12.2023, 19:10 Uhr bis Dienstag, 02.01.2024, 07:55 Uhr

(jn)Kriminelle haben zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen in Eschborn einen erheblichen Wasserschaden in einem Geschäft hinterlassen, nachdem sie dort eingebrochen waren und Bargeld gestohlen hatten. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zu dem Gelände eines Schuhgeschäftes in der Ginnheimer Straße, indem sie den Grundstückszaun aufschnitten. Im Anschluss hebelten die Einbrecher ein Fenster des Gebäudes auf und machten sich in den Räumlichkeiten auf die Suche nach Beute, wobei sie mehrere Hundert Euro Bargeld fanden. Bevor sie den Tatort wieder verließen öffneten sie einen Wasserhahn und verstopften den Abfluss. Dies hatte einen Wasserschaden zur Folge, der sich auf mehrere Zehntausend Euro belaufen dürfte.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 entgegen.

Gescheiterter Einbruch,

Sulzbach (Taunus), Hauptstraße, Montag, 01.01.2024, 14:00 Uhr bis Dienstag, 02.01.2024, 10:00 Uhr

(jn)In Sulzbach kam es zwischen Montag und Dienstag zu einem Einbruchsversuch in ein Sulzbacher Geschäft. Erkenntnissen vom Tatort in der Hauptstraße zufolge beschädigten die Unbekannten die gläserne Eingangstür des Bekleidungsgeschäftes, wobei sie nicht in das Innere gelangten und mit leeren Händen flüchteten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Fußgänger bei Unfall an Fußgängerüberweg verletzt, Hattersheim am Main, Heddingheimer Straße, Dienstag, 02.01.2024, 17:40 Uhr

(jn)Am Dienstagabend wurde ein 40-jähriger Fußgänger in Hattersheim bei einem Verkehrsunfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Um 17:40 Uhr wollte der Mann die Heddingheimer Straße an dem Fußgängerüberwegs in Richtung der Goethestraße überqueren, als er von einem 67-jährigen Citroen-Fahrer aus Hofheim erfasst wurde. Dieser war in Fahrtrichtung Hofheimer Straße unterwegs und lud den Fußgänger auf die Motorhaube des Citroen auf, woraufhin dieser gegen die Windschutzscheibe schleuderte. Der 40-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.