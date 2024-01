Bergstrasse

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – Am Mittwoch (03.01.) zwischen 08:00 und 13:30 Uhr beschädigte

ein(e) noch unbekannte(r) Verkehrsteilnehmer(in) einen schwarzen Ford Focus, der

in der Sackgasse der Mainzer Straße (Rückseite der Gießener Straße) in 64646

Heppenheim abgestellt war. Etwa 1000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur

seines Fahrzeuges kosten, welches im Bereich der linken vorderen Fahrzeugseite

beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug

nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0

entgegen.

Lampertheim-Hofheim: Einbruch in Firmengebäude

Lampertheim (ots) – Kriminelle hatten es in der Nacht zum Sonntag (31.12.) auf

ein Firmengebäude in der Bahnhofstraße abgesehen. Sie drangen über einen

angrenzenden Rohbau in das Innere des Gebäudes. Die Täter konnten Bargeld

erbeuten und unerkannt flüchten.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche

Hinweise nimmt das Fachkommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06252/7060

entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: Geschwindigkeitsmessung der Polizei / Spitzenreiter 56 km/h zu schnell

Darmstadt (ots) – Am späten Dienstagabend (02.01.), zwischen 23:30 und 00:15 Uhr

führten zwei Streifen des 2. Polizeireviers in Darmstadt eine

Geschwindigkeitsmessung in der Rheinstraße, Höhe der Siedlung Tann durch.

Gemessen wurden alle Fahrzeuge, die in Fahrtrichtung Griesheim unterwegs waren.

Bei erlaubten 60 km/h stellten die Ordnungshüter drei Verstöße fest. Der

Spitzenreiter unter ihnen wurde mit 116 Stundenkilometern gemessen, das heißt 86

km/h zu schnell. Ihn erwartet nun ein Monat Fahrverbot, 480 Euro Bußgeld sowie

zwei Punkte in Flensburg.

Darmstadt: Brand in Mehrfamilienhaus ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan

Darmstadt (ots) – Nach der Meldung eines Brandes im fünften Obergeschoss eines

Mehrfamilienhauses in der Siemensstraße rückten am Mittwoch (03.01.) Feuerwehr,

Rettungsdienst und Polizei aus. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gegen

02:20 Uhr ein Holzregal vor einer Wohnung im 5. Stock in Flammen. Das Feuer

beschädigte unter anderem den Holzboden sowie die Fassade des

Mehrfamilienhauses. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten circa eine Stunde

an. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde durch den Brand glücklicherweise

niemand verletzt. Laut Aussage der Berufsfeuerwehr Darmstadt bestand für die

Bewohner des Hauses keine Gefahr. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der

Schaden auf mehrere Tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache des

zuständigen Kommissariats 10 aus Darmstadt dauern derzeit noch an. Ein

40-jähriger Bewohner wurde aufgrund psychischer Auffälligkeiten in eine Klinik

gebracht. Ob er im Zusammenhang mit dem Brand steht, bedarf weiterer

Ermittlungen.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Zimmern: Brand einer Lagerhalle / Keine Personen verletzt

Groß-Zimmern (ots) – Am Mittwoch (03.01.) wurde die Polizei gegen 11.40 Uhr über

den Brand einer Lagerhalle in der Waldstraße in Kenntnis gesetzt. Nachdem die

Erstmeldung bei der Rettungsleitstelle Darmstadt-Dieburg einging, machten sich

umgehend die benachbarten Feuerwehren auf den Weg zum Brandort, um den Brand zu

bekämpfen. Nach Eintreffen einer Streife der Polizeistation Dieburg und einer

gemeinsamen Inaugenscheinnahme mit den Einsatzkräften der Feuerwehr ist nach

derzeitigem Ermittlungsstand von einem technischen Defekt innerhalb des Objekts

auszugehen. Im Zusammenhang mit dem Brand wurden keine Personen verletzt.

Die Löscharbeiten sind nach wie vor im Gange, weshalb der Brandort weiterhin

gesperrt ist. Die genaue Höhe des entstandenen Gebäudeschadens ist derzeit noch

nicht abschließend zu beurteilen.

Seeheim-Jugenheim/Reinheim: Unbekannte brechen in Wohnhäuser ein / Kriminalpolizei sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim/Reinheim (ots) – Im Zeitraum von Dienstag (26.12.) 7 Uhr bis

Dienstag (02.01.) 21.30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu

einem Wohnhaus in der Straße „Am Langen Berg“ in Seeheim-Jugenheim. Im

rückwärtigen Bereich des Hauses hebelten die unbekannten Täter ein Fenster auf

und gelangten dadurch in den Innenbereich. Nach Durchsuchung aller

Räumlichkeiten entnahmen sie Bargeld und Schmuck. Ihre Flucht konnten sie

unerkannt in unbekannte Richtung antreten.

Kriminelle drangen von Samstag (30.12.) 12 Uhr bis Dienstag (02.01.) 12 Uhr in

ein Einfamilienhaus in der Waldstraße in Reinheim ein, indem sie eine Tür des

Wintergartens aufhebelten. Anschließend versuchten sie weitere Zugangstüren zu

überwinden, scheiterten jedoch bei diesem Vorhaben. Nach derzeitigen

Erkenntnissen kamen keine Gegenstände abhanden. Die Fluchtrichtung ist nicht

bekannt.

Um sich vor zukünftigen Einbrüchen besser zu schützen, gibt die Polizei folgende

Verhaltenstipps: Auch bei kurzer Abwesenheit sollte man alle Fenster, Balkon-

und Terrassentüren schließen. Ein gekipptes Fenster ist praktisch ein offenes

Fenster und lädt Einbrecher geradezu ein. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause

immer bewohnt wirkt. Zeitschaltuhren für Licht oder Radio können hierbei eine

große Hilfe sein. Denken Sie über den Einbau von zusätzlichen

Sicherheitsmaßnahmen nach, wie zum Beispiel einer Alarmanlage oder verbesserten

Fenstersicherungen.

Das Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen in

den beiden genannten Fällen übernommen. Personen, die verdächtige Beobachtungen

im Zusammenhang mit den genannten Vorfällen machen konnten oder Hinweise auf die

Identität der Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06151/969-0 zu melden.

Roßdorf: Einbruch in Tankstelle / Täter erbeuten Zigaretten / Zeugen gesucht

Roßdorf (ots) – In der Nacht von Dienstag (02.01.) auf Mittwoch (03.01.) drangen

Kriminelle in eine Tankstelle in der Darmstädter Straße ein. Gegen 2.30 Uhr

schlugen die unbekannten Täter die Schaufensterscheibe ein und gelangten dadurch

in den Verkaufsraum. Aus dem Kassenbereich entnahmen sie anschließend Zigaretten

im Gesamtwert von etwa 15.000 Euro. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein

Sachschaden von circa 2.000 Euro. Im Anschluss flüchteten die Täter zu Fuß in

Richtung des Spessartrings.

Kurz darauf fuhr ein Pkw in grauer oder silberner Farbe an der Tankstelle in

hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Roßdorf vorbei. Bei diesem könnte es sich

möglicherweise um das Fluchtfahrzeug handeln. Eine sofort eingeleitete Fahndung

der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Beides männliche Personen mit

einer Körpergröße von etwa 1,80 bis 1,90 Metern. Darüber hinaus trugen sie

jeweils einen schwarzen Kapuzenpullover, eine dunkle Jeans, schwarze Handschuhe

sowie schwarze Turnschuhe. Einer der beiden trug eine weiße und der andere eine

schwarze Sturmmaske.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls

wurden durch das Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt

übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06151/969-0

entgegengenommen.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Mittwoch (03.01.2024) zwischen 08:45 und 09:25 Uhr wurde ein schwarzer VW Golf an der linken Stoßstange von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000,- Euro. In dem oben genannten Zeitraum war der VW Golf in Rüsselsheim am Main auf einem öffentlichen Parkplatz in der Grabenstraße Höhe der Hausnummer 15 geparkt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142 696-0 in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau: Imbisswagen aufgebrochen – Polizei ermittelt

Ein in der Helvetiastrasse abgestellter Imbisswagen ist in der Nacht zum Mittwoch (03.01.) ins Visier von Kriminellen geraten. Die Unbekannten drangen in den Wagen ein und entwendeten anschließend Geld.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, meldet sich bitte bei den Beamten der Polizeistation Groß-Gerau. Telefon: 06152/1750.

Rüsselsheim: Diebstahl auf Betriebsgelände/Autoräder im Visier Krimineller

Wie der Polizei bekannt wurde, hatten es Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (03.01.) auf zahlreiche Autoräder abgestellter Fahrzeuge auf dem Betriebsgelände eines Automobilherstellers in der Mainzer Straße abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen montierten die Täter von 16 Fahrzeugen die neuwertigen Räder ab. Der Schaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen insgesamt auf mehrere zehntausend Euro.

Die Rüsselsheimer Kripo (Kommissariat 21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder möglicherweise den Abtransport der Beute beobachten konnten. Unter Rufnummer 06142/6960 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Rüsselsheim: Einbruch durch Terrassentür

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Zeit zwischen Donnerstag (28.12.) und Dienstag (02.01.) hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Die Unbekannten drangen durch die Terrassentür ins Innere des Anwesens in der Kastanienstraße ein. Hier suchten die Kriminellen nach Wertgegenständen und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Geld. Anschließend suchten sie unerkannt das Weite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim zu melden.