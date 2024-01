Verfolgungsfahrt endet mit Verkehrsunfall

Klingenmünster (ots) – Am Dienstag 02.01.24 gegen 16:10 Uhr, kam es auf der B 9 bei Wörth zu einem gefährlichen Überholmanöver eines Audi-Fahrers. Der Fahrer des dunkelgrauen Audi sollte daraufhin durch Beamte der Bundespolizei einer Kontrolle unterzogen werden, missachtete jedoch jegliche Anhaltesignale.

Die Verfolgung des Audi A6 ging mit einer Geschwindigkeit von teilweise über 200Km/h über die A 65 bis zur Anschlussstelle Landau-Süd und anschließend in den Bereich der Ortschaften Impflingen, Billigheim-Ingenheim, Rohrbach, Heuchelheim, Klingenmünster. In Klingenmünster fuhr der Audi A6 auf einen verkehrsbedingt an der Einmündung Totenweg/Ecke Steinstraße, verkehrsbedingt stehenden Mercedes CLK200 auf.

Während der Verfolgungsfahrt und dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Anschließend wurde der Audi-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest ergab fast 0,7 Promille. Dem 74-jährigen Mann aus der Südpfalz wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und verbotenes Kraftfahrzeugrennen ermittelt.

Eigenverschuldete Notlage kostet den Führerschein

Hatzenbühl (ots) – Ein 62-jähriger Mann aus dem Südkreis Germersheim sendete am 02.01.24 gegen 19 Uhr, eine WhatsApp Nachricht an seine Frau, er sei in einer Notlage und brauche dringend Hilfe. Der durch die Frau informierten Polizei gelang es nicht, Kontakt zu dem Hilfesuchenden herzustellen, weshalb umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet wurden.

Letztendlich konnte der Mann gegen 22.15 Uhr auf einem Feldweg bei Hatzenbühl festgestellt werden. Dort hatte er sich mit seinem Fahrzeug im Gelände festgefahren. Seinen Angaben zufolge wollte er „Offroad“ fahren. Einen Grund für das „Offroad“ fahren dürfte wohl in der Tatsache liegen, dass die Polizeibeamten bei dem Mann Alkoholgeruch feststellten.

Ein Alkoholtest ergab 1,34 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ob der Mann die Kosten des Polizeieinsatzes tragen muss, wird geprüft.

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Bellheim (ots) – 2 Verletzte und 15.000 EUR Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 15.20 Uhr im Bereich der Bundestraße 9 bei Bellheim. Ein 19-jähriger Autofahrer war in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit der Leitplanke kollidierte.

Der Fahrer klagte im Anschluss über Schmerzen und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch die 54-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen bei dem Verkehrsunfall. Die Bundesstraße wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.