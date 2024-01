Einbruch in Grundschule – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Süd (ots) – Zwischen Freitag (29.12.2023), 10:00 Uhr und Montag (02.01.2024), 09:00 Uhr, brachen Unbekannte erneut in eine Grundschule in der Georg-Herwegh-Straße ein und entwendeten mehrere Elektrogeräte. Außerdem wurden mehrere Fenster eingeschlagen und die Eingangstür beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 25.000 Euro.

Der Wert des Stehlguts dürfte bei ungefähr 2.200 Euro liegen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Wohnhaus – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 30.12.2023 und dem 02.01.2024 brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Brühlstraße ein und entwendeten mehrere Armbanduhren und Modeschmuck. Der entstandene Schaden wird derzeit noch ermittelt.

Wer hat die Tat beobachtet oder im Bereich der Brühlstraße/Kurt-Faber-Straße verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter: 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 02.01.2024 gegen 23:15 Uhr, war ein 27-jähriger Autofahrer auf der Sternstraße in Richtung Erzbergerstraße unterwegs, als er plötzlich ungebremst auf ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto auffuhr. Durch den Aufprall wurde das Auto auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben.

Eine in unmittelbarer Nähe befindliche Streifenwagenbesatzung stellte den 27-Jährigen fest, als dieser noch am Steuer seines verunfallten Fahrzeuges saß und weiter versuchte zu beschleunigen. Durch die Polizeikräfte wurde der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann aus seinem Fahrzeug geholt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille.

Der 27-Jährige wurde in eine Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 33.000 Euro.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Einfluss von Alkohol/anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmorgen 02.01.2024 gegen 06:15 Uhr, fuhr eine 37-jährige Autofahrerin auf der Rheinallee in Richtung Lagerhausstraße. An der Ampelkreuzung zur Yorckstraße bog ein bislang unbekannter Autofahrer trotz Rotlichtphase aus der Yorckstraße nach links auf die Rheinuferstraße ab.

Die 37-Jährige musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem Autofahrer zu vermeiden. Ein hinter der 37-Jährigen fahrender 31-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf ihr Auto auf. Der Fahrer des abbiegenden Fahrzeugs hielt kurzzeitig an, entfernte sich dann jedoch von der Unfallörtlichkeit. Er war mit einem roten Kleinwagen mit dem Teilkennzeichen LU-DA unterwegs und wurde als circa 40-50 Jahre alt und grauhaarig beschrieben.

Die 37-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zum Unfallverursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen.

Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.