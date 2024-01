Neustadt: Tötungsdelikt – Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Neustadt an der Weinstraße – Am Dienstagabend (02.01.2024, gegen 18:15 Uhr) kam es in einem Wohnhaus in Neustadt an der Weinstraße zu einem Tötungsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen stach eine 25-Jährige, nach vorangegangenen Streitigkeiten, mit einem Messer auf ihren 28-jährigen Lebensgefährten ein.

Der Verletzte konnte schwerverletzt ins benachbarte Haus fliehen, wo er zusammenbrach. Er wurde vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf verstarb.

Die 25-jährige Tatverdächtige wurde von Polizeikräften am Tatort widerstandslos vorläufig festgenommen. Sie wurde heute (03.01.2024) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags. Die 25-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei zu den konkreten Umständen der Tat und dem Motiv dauern weiter an.