Nach Sekundenschlaf auf dem Dach gelandet (Foto)

B 38/Niederhorbach (ots) – Am Mittwoch 03.01.24 gegen 06:40 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Opel Meriva die B 38 in Richtung Niederhorbach. Kurz vor der Einfahrt zum Wertstoffwirtschafszentrum Süd kam der Opel-Fahrer aufgrund von Sekundenschlaf zunächst in den Gegenverkehr und dann nach links von der Fahrbahn ab, wo er sich überschlug.

Die beiden aus Richtung Bad Bergzabern entgegenkommenden Pkw-Fahrer mussten stark abbremsen und ausweichen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Der 53-jährige Fahrer eines Pkw VW kam beim Ausweichen selbst ins Schleudern, konnte seinen PKW jedoch wieder unter Kontrolle bringen.

Das Fahrzeug des Verursachers blieb auf dem Dach liegen. An dem Pkw Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die beiden entgegenkommenden Fahrzeugführer blieben unversehrt.

Gegen den 20-Jährigen wird wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.