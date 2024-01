Kaiserslautern (ots) – Einen Schaden von mehreren tausend Euro haben Diebe auf dem Gelände eines Autohauses in der Pariser Straße angerichtet. Am Dienstag 02.01.2024 entdeckten Mitarbeiter, dass sich unbekannte Täter an einem Pkw, der auf dem Areal ausgestellt war, zu schaffen gemacht haben. Sie bockten den Audi auf und montierten alle 4 Reifen inklusive Felgen ab.

Die Tatzeit liegt zwischen 28. Dezember 2023 und 02. Januar 2024. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen auf dem Firmengelände aufgefallen sind, werden gebeten unter 0631 369-2250 Kontakt mit der Polizeiinspektion 2 aufzunehmen. |cri