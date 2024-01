Grünstadt: Vollsperrung Pfortmüllerstraße aufgrund eines Wasserrohrbruches

Grünstadt (ots) – Am Dienstag, 02.01.2024, kam es gegen 18:00 Uhr zu einem unterirdischen Wasserrohrbruch in der Pfortmüllerstraße in Grünstadt. Es handelt sich um eine Trinkwasserleitung.

Vom Sachverhalt erhielt hiesige Dienststelle über die Stadtwerke Grünstadt Kenntnis, welche im dortigen Bereich die Wasserversorgung abstellte, wovon nun acht Häuser betroffen sind. Die Pfortmüllerstraße wurde umgehend von der Einmündung Zeppelinstraße bis zur Einmündung Goethestraße voll gesperrt. Da die Fahrbahn geöffnet werden muss, besteht die Vollsperrung auch weiterhin, mit unbekannter Dauer.