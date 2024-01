Mit dem Weihnachtsbaum zur Dame seines Herzens

Edenkoben (ots) – Alkoholisiert wollte sich am frühen Morgen (02.01.2024, 00.17 Uhr) ein 58 Jahre alter Mann mit einem Weihnachtsbaum im Schlepptau Zugang in die Wohnung einer 67-jährigen Bekannten verschaffen, die ihm allerdings den Zutritt verwehrte und vielmehr die Polizei verständigte.

Vor Ort wurde der Betrunkene angetroffen und ihm ein Platzverweis erteilt. Ermittlungen ergaben, dass er in der Weinstraße an sämtlichen Weihnachtsbäumen den Christbaumschmuck beschädigte und auf der Straße herumwarf, bevor er sich mit einem dieser Bäume auf den Weg zu seiner Auserwählten machte. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vandalismus im öffentlichen Raum – Skulpturen Haus-Tür-Stuhl beschädigt

Entlang des Wanderweges am Triefenbach in Edenkoben kam es am 01.01.2024 vermutlich in der Mittagszeit oder Abendstunden, zu einer Sachbeschädigung an den Sandstein-Skulpturen Haus-Tür-Stuhl. Die Stadt Edenkoben möchte in diesem Fall Anzeige erstatten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer hat am Neujahrstag nach 13 Uhr Personen gesehen, die an den Skulpturen Beschädigungen vorgenommen haben. Hinweise senden Sie an rathaus@edenkoben.de,

Kunstvandalismus, Sachbeschädigungen an Kunst im öffentlichen Raum verursacht immense Kosten. Diese Gelder könnten sinnvoller verwendet werden, so Stadtbürgermeister Ludwig Lintz.

Quelle: Rathaus Edenkoben

Zigarettenautomat aufgebrochen

Herxheim (ots) – Heute in den frühen Morgenstunden wurde festgestellt, dass in der Kettelerstraße in Herxheim durch bislang Unbekannte ein Zigarettenautomat aufgehebelt wurde. Ob Zigaretten oder Bargeld aus dem Automaten entwendet wurde, ist bislang ungeklärt. Hierbei entstand ein Sachschaden im 4-stelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341-287-0 oder per

E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.