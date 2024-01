Handy und Goldkette geraubt

Ludwigshafen (ots) – In der Silversternacht gegen 00:15 Uhr, raubten 2 Männer einen 34-Jährigen in der Bismarckstraße in Nähe einer Spielhalle aus. Einer der Männer hielt den 34-Jährigen fest und der andere entriss ihm sein Handy und die Goldkette vom Hals. Anschließend traten beide Täter auf den Ausgeraubten ein.

Er wurde hierdurch leicht verletzt. Die Täter flüchteten vom Tatort. Ein 24-Jähriger konnte durch die zwischenzeitlich alarmierten Polizeikräfte in der Nähe kontrolliert werden. Er räumte die Tat ein.

Das Diebesgut konnte bei ihm jedoch nicht aufgefunden werden. Am Nachmittag nahm der Tatverdächtige Kontakt mit dem 34-Jährigen auf und wollte sich mit diesem treffen. Polizeikräfte kontrollierten den Mann bei dem Treffen erneut. Hier hatte er die geraubte Goldkette dabei und gab auch an, wo er das Mobiltelefon deponiert hatte. Die Ermittlungen zu dem Mittäter dauern weiter an.

Mit Messer verletzt

Ludwigshafen (ots) – Im Stadtteil Mitte verletzte ein 24-Jähriger seine Ex-Freundin am 01.01.2024 gegen 06 Uhr leicht mit einem Messer. Der Mann erschien bei der Frau zu Hause und schlug direkt auf sie ein, als sie die Tür öffnete. Anschließend nahm er sich ein Messer aus der Küche in der Wohnung und stach in Richtung der Frau. Sie wurde hierbei leicht an der Hand verletzt. Der 24-Jährige flüchtete vom Tatort.

Die Polizei appelliert: Handgreiflichkeiten in einer Beziehung sollte nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in der Partnerschaft oder ehemaligen Partnerschaft erleben, verständigen sie die Polizei.

Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle in Ludwigshafen erreichen Sie unter der Telefonnummer 0621 5292536. Weitere Beratungsangebote in Ludwigshafen finden Sie auf der Homepage der Polizei: https://s.rlp.de/CRC14 oder der Stadt Ludwigshafen: https://s.rlp.de/e5hTU.

Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 26.12.2023 und dem 01.01.2024 brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Hilgundstraße im Stadtteil Rheingönheim ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca 4.000 Euro. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt.

Wer hat die Tat beobachtet oder im Bereich Hilgundstraße/Bolandstraße verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Alkoholisierter Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – Am Neujahrsmorgen gegen 06:15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 67-jährigen Rollerfahrer in der Heinigstraße. Der Mann war den Beamten zuvor aufgefallen, da er bei der Fahrt stark schwankte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Dem Fahrer wurde in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.