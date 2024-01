Brand einer Scheune

Mainz-Appenheim (ots) – Am Neujahrsabend kommt es gegen 18:40 Uhr zum Brand einer Scheune in Appenheim in Rheinhessen. Insgesamt waren über 160 Einsatzkräfte mehrerer freiwilliger Feuerwehren, der Feuerwehr Boehringer Ingelheim, der Rettungsdienste, des THW und der Polizei im Einsatz.

In der Scheune lagerten diverse landwirtschaftliche Geräte und Fahrzeuge. Auf dem Dach des Gebäudes war eine Photovoltaikanlage installiert. Das Gebäude wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Die Löscharbeiten konnten gegen 21:15 Uhr beendet werden.

Mit einer Drohne wurden erste Aufnahmen zur Ermittlung der Brandursache gefertigt. Durch das THW wurde der Brandort im Auftrag der Polizei mittels eines Zaunes abgesperrt und damit für weitere Ermittlungen gesichert. Menschen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Die weiteren Ermittlungen zu Brandursache und einer derzeit noch nicht zu bezifferbaren Schadenshöhe werden durch die Kriminalinspektion Mainz geführt.

Silvester 2023 verläuft weitestgehend friedlich

Mainz (ots) – Die Polizei Mainz kann auf eine weitestgehend friedliche Silvesternacht zurückblicken. Wie auch in den letzten Jahren kam es nach dem Jahreswechsel zu feiertypischen Einsatzlagen, welche sich meist im etwas übermäßigen Alkoholkonsum begründen ließen. Herausragende Fälle wurden nicht bekannt.

Zu Angriffen auf Einsatzkräfte kam es, wie auch im letzten Jahr nicht. Die Polizei Mainz wünscht allen Bürgern einen guten Start in das Jahr 2024.